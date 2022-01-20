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Хакери зламали сервери Червоного Хреста: під загрозою конфіденційні дані 515 тис. осіб

Хакери зламали сервери Червоного Хреста: під загрозою конфіденційні дані 515 тис. осіб

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що хакери зламали сервери і могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними приблизно 515 тис. осіб, зокрема тих, хто розлучений із сім'ями через конфлікти, міграцію та стихійні лиха, які зникли безвісти та їх близьких, а також ув'язнених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву зробив у середу, 19 січня, генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.

"Ми всі вражені та спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об'єктом атаки і може бути скомпрометована", - зазначив Мардіні.

За даними МКЧХ, кібернапад зазнав підрядник організації в Швейцарії, який зберігає дані для комітету. Поки що немає жодних ознак того, що інформація була публічно оприлюднена. В основі зберігалися відомості щонайменше від 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця по всьому світу.

Роберт Мардіні закликав осіб, які вчинили кібератаку, не оприлюднювати дані, до яких вони могли отримати доступ, а також не продавати їх і не використовувати будь-яким іншим чином.

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Раніше, у жовтні 2021 року, Червоний Хрест у Женеві повідомив, що кількість "екологічних біженців" у всьому світі у 2021 році перевищила 30 млн людей. Вони були змушені залишити рідні місця через такі природні катастрофи, як лісові пожежі, урагани, повені або посуха. Це - утричі більше, ніж кількість біженців, які рятувалися від конфліктів та насильства (8,9 млн осіб).

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

хакер (1353) Червоний Хрест (403) атака (351)


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Топ коментарі
+5
кацапские свинособаки ничем не гнушаются, даже Красным крестом
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20.01.2022 11:13
+1
Та нема проблеми з хакерами, є проблема з жадібностю - дай грошей спеціалісту та не буде в тебе проблем
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20.01.2022 11:55
+1
И кто же эти загадочные хакеры?😁
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20.01.2022 12:17
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кацапские свинособаки ничем не гнушаются, даже Красным крестом
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20.01.2022 11:13 Відповісти
Для них это экстремистская организация же. Она противоречит всем их ценностям.
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20.01.2022 11:16 Відповісти
Таки да(( Гандоны
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20.01.2022 11:17 Відповісти
Ті ж люди що нам школи й дитячі садочки мінують.
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20.01.2022 11:18 Відповісти
Ну шо путінферштейнери, це теж схаваєте? Якщо відверто, я навіть не сумніваюсь.
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20.01.2022 11:23 Відповісти
Надо срочно озаботиться выражением крайней озабоченности.
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20.01.2022 11:41 Відповісти
Да не может быть, у Бубучки все под контролем.

У меня для Бубочки есть особенно хорошие новости: Британии придется воевать на два фронта разом, и в Украине, и в Тихом Океане.

В Австралию намечен визит сразу аж двух министров Британии разом: минимстра обороны и монистра иностранных дел.
Понять данное развитие событий мы можем, потому как прошло сообщение, что Китай вводит войска на Соломоновы Острова (там, где все было куплено китайцами, а когда у Китая закончились деньги, то нчались волнения населения с поджогами, грабежами и всем прочим что традиционно принято у вчерашних людоедов).
Понятное дело, что просто так ввести войска для оккупации Соломоновых островов Китаю неловко, и потому войска вводят для "тренировки" местной полиции (из людоедов).

Настоятельно рекомендую посмотреть на карту, чтобы понять, где расположены Соломовы острова и какое они имеют значение.

https://www.reuters.com/world/uk/senior-uk-ministers-travel-australia-defence-security-talks-2022-01-19/
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20.01.2022 11:45 Відповісти
Та нема проблеми з хакерами, є проблема з жадібностю - дай грошей спеціалісту та не буде в тебе проблем
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20.01.2022 11:55 Відповісти
И кто же эти загадочные хакеры?😁
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20.01.2022 12:17 Відповісти
ну это такие пользователи ПК с ушанкой на голове и недельным перегаром, у особо ответственных есть футболка - рождённый в СЭСЭСЭРе и корочка фсб.
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20.01.2022 13:24 Відповісти
 
 