Хакери зламали сервери Червоного Хреста: під загрозою конфіденційні дані 515 тис. осіб

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що хакери зламали сервери і могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними приблизно 515 тис. осіб, зокрема тих, хто розлучений із сім'ями через конфлікти, міграцію та стихійні лиха, які зникли безвісти та їх близьких, а також ув'язнених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву зробив у середу, 19 січня, генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.

"Ми всі вражені та спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об'єктом атаки і може бути скомпрометована", - зазначив Мардіні.

За даними МКЧХ, кібернапад зазнав підрядник організації в Швейцарії, який зберігає дані для комітету. Поки що немає жодних ознак того, що інформація була публічно оприлюднена. В основі зберігалися відомості щонайменше від 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця по всьому світу.

Роберт Мардіні закликав осіб, які вчинили кібератаку, не оприлюднювати дані, до яких вони могли отримати доступ, а також не продавати їх і не використовувати будь-яким іншим чином.

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Раніше, у жовтні 2021 року, Червоний Хрест у Женеві повідомив, що кількість "екологічних біженців" у всьому світі у 2021 році перевищила 30 млн людей. Вони були змушені залишити рідні місця через такі природні катастрофи, як лісові пожежі, урагани, повені або посуха. Це - утричі більше, ніж кількість біженців, які рятувалися від конфліктів та насильства (8,9 млн осіб).

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.