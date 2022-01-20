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Школи Буковини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19 та сезонні недуги, - ОДА
Школи в Чернівецькій області із 21 січня переходять на дистанційне навчання.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
В ОДА зазначили, що такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.
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Да неужто ревматизм из-за плохой отапливаемости помещений?
Да не может быть, всем известно, что ревматизм, как заболевание, больше не существует.