Школи Буковини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19 та сезонні недуги, - ОДА

Школи в Чернівецькій області із 21 січня переходять на дистанційне навчання.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, що такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.

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