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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Буковини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19 та сезонні недуги, - ОДА

Школи Буковини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19 та сезонні недуги, - ОДА

Школи в Чернівецькій області із 21 січня переходять на дистанційне навчання.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, що такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.

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Буковина (851) ОДА (1629) школа (2217) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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за те маланку шикарно відгуляли всім містом-
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20.01.2022 11:14 Відповісти
Треба по всій Україні вже іти на дистанційку. Київська область. Нема півкласу учнів, постійно на лікарняних вчителя. Кожен день класи ідуть в онлайн, а вчителі повинні розиватись: читати уроки в школі і в інтернеті одночасно. Гарно, в кого є можливість в кабінеті, а багато вчителів можуть лише з дому працювати. Видно ж, що іде зараза після того, як діти повернулись за парти після канікул. Негайно треба переводити в онлайн, тим паче рашисти мінують школи кожен день...
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20.01.2022 11:47 Відповісти
Знищення освіти в Україні - мета наших ворогів
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20.01.2022 11:23 Відповісти
А сезонные недуги - это, простите, какие?
Да неужто ревматизм из-за плохой отапливаемости помещений?
Да не может быть, всем известно, что ревматизм, как заболевание, больше не существует.
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20.01.2022 11:30 Відповісти
Нормально погуляли на Вавину тысячу. Нужно было сразу говорить что политика государства будет способствовать растпространению пандемии. Можно было школьную форму детям не покупать
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20.01.2022 11:34 Відповісти
Так они идиоты маланку не отменили, оттуда всплеск будет сильный.
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20.01.2022 12:54 Відповісти
 
 