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Новини Хабарники
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Начальнику відділу Офісу генпрокурора повідомлено про підозру в підбурюванні до надання $100 тис. хабаря

Начальнику відділу Офісу генпрокурора повідомлено про підозру в підбурюванні до надання $100 тис. хабаря

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фактом підбурювання до надання 100 тис. доларів США неправомірної вигоди службовій особі повідомлено про підозру начальнику відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, начальник відділу спільно із заступником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу генерального прокурора за прийняття рішення про повернення майна, вилученого під час обшуків, і подальше закриття кримінального провадження. Йдеться про 4 автомобілі – Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT та Land Rover Range Rover. Кошти мали бути передані працівникам прокуратури із залученням посередника.

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Раніше, 13 січня 2022 року, повідомлено про підозру заступнику начальника відділу за фактами підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України), а також пособнику за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). 14 січня 2022 року підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 471 тис грн та 1 млн 240 тис 500 грн застави відповідно", - нагадують в Офісі генпрокурора. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційнй суд заарештував 2 фігурантів справи за участю посадовця Офісу ГПУ

Досудове розслідування у кримінальному здійснюється детективами НАБУ.

Автор: 

хабар (4713) підозра (771) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+2
Мне вот интересно куда делись деньги с СМС, помните,- Родина в опасности, вышли 10 грн на армию. Так вот, на армию, как я понимаю ,могу и ошибаться, что вряд ли, эти деньги так и не дошли, а вот дом, квартира и машина у Бирюква моментально появились.
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20.01.2022 11:31
+2
А тим часом:
Всі заплатять за беню! "Укрнафті" Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень .
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20.01.2022 11:47
+1
Никогда не подаю никаким попрошайкам и вам рекомендую.
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20.01.2022 11:34
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надо переименовать обратно в генпрокуратуру и все опять станет на свои места
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20.01.2022 11:22 Відповісти
а де ПІБ ?
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20.01.2022 11:25 Відповісти
Так "брифінгу" то ж не було.
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20.01.2022 11:49 Відповісти
вудочку закинули, а там далі догадуйся)
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21.01.2022 13:29 Відповісти
Мне вот интересно куда делись деньги с СМС, помните,- Родина в опасности, вышли 10 грн на армию. Так вот, на армию, как я понимаю ,могу и ошибаться, что вряд ли, эти деньги так и не дошли, а вот дом, квартира и машина у Бирюква моментально появились.
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20.01.2022 11:31 Відповісти
Никогда не подаю никаким попрошайкам и вам рекомендую.
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20.01.2022 11:34 Відповісти
хочешь помочь-помоги лично! тогда точно будешь уверен что помог!
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20.01.2022 11:38 Відповісти
я вот хотел бы спросить следующее. если ваш сын станет убийцей,бандитом или ещё какой нибудь мерзостью,вас тоже надо будет судить за убийства,бандитизм и за мерзость?
даже во времена войны с фашизмом,в СССР были люди наживающиеся на войне,причём в высших эшелонах власти!
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20.01.2022 11:52 Відповісти
где то в 70-х,два брата-акробата,каким то чудом покинувшие СССР и натурализовавшиеся в США,сделали ход конём. они придумали какой то слоган к рекламе,установили её на своём авто и двинулись в путь по США. через какое то время они стали миллионерами. а всё потому,что заключили договор с телефонной компанией,что за входящий-$100. схему потом раскрыли,было много шума,но на том всё и закончилось,ибо состава преступления не выявили!)
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20.01.2022 11:43 Відповісти
Та куди їм до "брилліантових" прокурорів, за малозначністю справу закриють і переведуть на інші посади!
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20.01.2022 11:47 Відповісти
А тим часом:
Всі заплатять за беню! "Укрнафті" Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень .
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20.01.2022 11:47 Відповісти
Вы еще с Косюком за кур не рассчитались))))
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20.01.2022 12:01 Відповісти
підбурювання, дати гроші, це якась куйня...
вимагання грошей, це до волі хороша стаття ККУ
називайте речі своїми іменами.
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20.01.2022 12:02 Відповісти
Потом окажется, что он проводил маркетинговое исследование и соц опрос... А его не правильно поняли...
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20.01.2022 12:55 Відповісти
Досудове розслідування у кримінальному здійснюється детективами НАБУ. Джерело:
НАБУ !!!!! Бу-га-га-га !
Хіба не подібним займався друг пана редактора,"агент НАБУ",водій Грішина,Шевченко ?
Тим же займались й загальновідомі "агенти" НАБУ Катерина Сікорська ,Сергій Тітенков,Руслан Шпак....
Оте Ситниківське НАБУ має піти ту ди ж,куди й прогниле ДБР.
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20.01.2022 12:33 Відповісти
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20.01.2022 13:09 Відповісти
и я о том же.
получил взтку 2000 долларов, глава с.совета, в тюрьму нах.....
то же, но 5 лямов судье, это уже неправомерная выгода, еще как то хрень,
год, два следствие, свободен, денег никто не нашел.
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20.01.2022 13:10 Відповісти
 
 