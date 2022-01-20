Начальнику відділу Офісу генпрокурора повідомлено про підозру в підбурюванні до надання $100 тис. хабаря
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фактом підбурювання до надання 100 тис. доларів США неправомірної вигоди службовій особі повідомлено про підозру начальнику відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, начальник відділу спільно із заступником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу генерального прокурора за прийняття рішення про повернення майна, вилученого під час обшуків, і подальше закриття кримінального провадження. Йдеться про 4 автомобілі – Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT та Land Rover Range Rover. Кошти мали бути передані працівникам прокуратури із залученням посередника.
Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
"Раніше, 13 січня 2022 року, повідомлено про підозру заступнику начальника відділу за фактами підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України), а також пособнику за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). 14 січня 2022 року підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 471 тис грн та 1 млн 240 тис 500 грн застави відповідно", - нагадують в Офісі генпрокурора.
Досудове розслідування у кримінальному здійснюється детективами НАБУ.
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даже во времена войны с фашизмом,в СССР были люди наживающиеся на войне,причём в высших эшелонах власти!
Всі заплатять за беню! "Укрнафті" Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень .
вимагання грошей, це до волі хороша стаття ККУ
називайте речі своїми іменами.
НАБУ !!!!! Бу-га-га-га !
Хіба не подібним займався друг пана редактора,"агент НАБУ",водій Грішина,Шевченко ?
Тим же займались й загальновідомі "агенти" НАБУ Катерина Сікорська ,Сергій Тітенков,Руслан Шпак....
Оте Ситниківське НАБУ має піти ту ди ж,куди й прогниле ДБР.
получил взтку 2000 долларов, глава с.совета, в тюрьму нах.....
то же, но 5 лямов судье, это уже неправомерная выгода, еще как то хрень,
год, два следствие, свободен, денег никто не нашел.