Зараз критичний момент в історії з "Північним потоком-2": цей газопровід не повинен бути у розпорядженні Путіна, - прем'єр Польщі Моравецький

Країни НАТО не повинні піддаватися на шантаж і погрози з боку Росії, тож Німеччина має заблокувати введення в дію газопроводу "Північний потік-2".

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві в середу заявили прем’єр-міністри Польщі і Латвії Матеуш Моравецький і Кріш’яніс Каріньш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Моравецький, тиск з боку Росії збільшується, відтак спільна позиція Заходу на ситуацію навколо України і те, що відбувається на східному фланзі НАТО, має бути рішучою.

"Не може бути поступок НАТО на погрози і шантаж з боку Росії. Тому, потрібно рішуче підкреслити, що наша позиція є однозначною: ми не погоджуємося на шантаж, зокрема газовий шантаж, які з’явився разом з будівництвом Nord Stream 2",- підкреслив Моравецький.

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За словами польського прем’єра, зараз критичний момент в історії з точки зору реалізації проєкту Nord Stream 2.

"Голос Латвії, голос Польщі однозначний: цей газопровід не повинен бути зміцненням арсеналу шантажу в руках, у розпорядженні президента Росії", - наголосив польський прем’єр Польщі.

Він закликав німецьких партнерів "опам’ятатися й усвідомити гігантський ризик, який пов'язаний з наданням Москві цього інструменту шантажу".

Своєю чергою прем’єр Латвії наголосив, що для Росії загрозою є зміцнення демократії в Україні.

"У зв’язку з цим і військова реакція. У світлі цієї загрози ми маємо зберегти єдність, силу і не піддаватися на шантаж і тиск Кремля", - наголосив Каріньш.