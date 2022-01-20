У МЗС РФ звинуватили Захід у підготовці "масштабних провокацій", зокрема воєнного характеру. ВIДЕО
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що повідомленнями про російське вторгнення країни Заходу намагаються приховати свої підготовки до провокацій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це вона сказала на брифінгу.
"Ми переконані, що метою цієї кампанії є створення інформаційного прикриття для підготовки їхніх власних масштабних провокацій, зокрема воєнного характеру, які можуть мати найтрагічніші наслідки для регіональної та глобальної безпеки", - наголосила дипломат.
За її словами, про це свідчать останні повідомлення у ЗМІ, на які посилаються офіційні структури та джерела.
"Вже кілька днів Британія військово-транспортними літаками своїх ВПС відправляє в Україну зброю. Цілком це вже очевидно, було організовано не менше шести рейсів, кожне повітряне судно може взяти з собою на борт до 77,5 тонн вантажу, тобто загалом близько 460 тонн озброєнь", - заявила Захарова.
Нагадаємо, західні політики та ЗМІ неодноразово заявляли про підготовку Росією нападу на Україну. Москва ці звинувачення відкидала і стверджувала, що такі претензії використовуються як привід для розміщення біля російських кордонів військової техніки та сил НАТО.
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А на рахунок англійських гранатометів, так не зайдуть в Україну російські танки ніхто їх палити не буде, а зайдуть, то отримаєте по самі гланди.
Уже другий рік водять мокшанці військові хороводи навколо України, а з їх слів захід веде себе неправильно. Ну де тут логіка?
От що брати словяни - удмурти, марі, дегестанці, буряти, татари калмики і т.п., живіть собі у себе вдома як бажаєте, ваші землі Україні ніколи не були потрібні. Нехай ваш вождик краще підніме вам зарплати та пенсії за ті гроші що викидує на містичні гіперзвуки. Бо на 50 відсотків забезпечуєте газом та нафтою Єворпу і Азію, а 50 відсотків вашого населення обігрівається дровами і кізяком.
Но на самом деле это циничная ложь с стороны кацапов, в самолете помещается всего 10-12 подонов в каждом подоне по 18шт NWAL, но есть возможность поставить второй ряд подонов сверху, а ето еще максимум 10-12 по 18шт в каждом подоне, в итоге 360-432шт. NWAL в одном самолете-С17.