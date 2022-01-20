УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11695 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 262 123

У МЗС РФ звинуватили Захід у підготовці "масштабних провокацій", зокрема воєнного характеру. ВIДЕО

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що повідомленнями про російське вторгнення країни Заходу намагаються приховати свої підготовки до провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це вона сказала на брифінгу.

"Ми переконані, що метою цієї кампанії є створення інформаційного прикриття для підготовки їхніх власних масштабних провокацій, зокрема воєнного характеру, які можуть мати найтрагічніші наслідки для регіональної та глобальної безпеки", - наголосила дипломат.

За її словами, про це свідчать останні повідомлення у ЗМІ, на які посилаються офіційні структури та джерела.

"Вже кілька днів Британія військово-транспортними літаками своїх ВПС відправляє в Україну зброю. Цілком це вже очевидно, було організовано не менше шести рейсів, кожне повітряне судно може взяти з собою на борт до 77,5 тонн вантажу, тобто загалом близько 460 тонн озброєнь", - заявила Захарова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заява про евакуацію дипломатів РФ із України - провокація. Джерела СБУ, американська газета і Білий дім - одна зв'язка, - Захарова. ВIДЕО

Нагадаємо, західні політики та ЗМІ неодноразово заявляли про підготовку Росією нападу на Україну. Москва ці звинувачення відкидала і стверджувала, що такі претензії використовуються як привід для розміщення біля російських кордонів військової техніки та сил НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчими тижнями через агресію Росії може розпочатися війна, в якій загинуть десятки тисяч людей, - заступник міністра оборони Великої Британії Гіппі

Велика Британія (5620) вторгнення (380) МЗС рф (962) росія (65442) Захарова Марія (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Запад готовит провокации против Украины? Она перешла на совсем уж тяжелую наркоту.
показати весь коментар
20.01.2022 11:35
+51
Маша, неправильный опохмел ведет к запою.
показати весь коментар
20.01.2022 11:35
+46
Какие дебилы **********!!! Ненавижу, тварей козлорылых
показати весь коментар
20.01.2022 11:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А чого радіостанцію та в Донецьку? Для цього пуйло не пошкодує навіть московське метро.
показати весь коментар
20.01.2022 13:47 Відповісти
Такое манипулирование фактами чисто в стиле козломордых геббельс-захаровых: "460 тонн вооружений, ай-ай". Но, суки, не говорят ни слова, что это ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ вооружения против туевой хучи кацапских железных гробов вдоль нашей границы. (
показати весь коментар
20.01.2022 13:31 Відповісти
забули прокапати кобилу))
показати весь коментар
20.01.2022 13:34 Відповісти
*** час іде, а нічого не змінюється. В 14-му "амєрікоси" були винні в окупації мокшею Криму-данбацу, зараз - Захід, вцілому. Дебіли.
показати весь коментар
20.01.2022 13:42 Відповісти
А що Кремль так непокоїть? Невже українська армія збирається окупувати Ростов, Воронеж, або Курськ? Так такого навіть Скабеева ще не говорила. Поки що лише Жирик в Тостой збираються бомбити Україну.
А на рахунок англійських гранатометів, так не зайдуть в Україну російські танки ніхто їх палити не буде, а зайдуть, то отримаєте по самі гланди.
Уже другий рік водять мокшанці військові хороводи навколо України, а з їх слів захід веде себе неправильно. Ну де тут логіка?
От що брати словяни - удмурти, марі, дегестанці, буряти, татари калмики і т.п., живіть собі у себе вдома як бажаєте, ваші землі Україні ніколи не були потрібні. Нехай ваш вождик краще підніме вам зарплати та пенсії за ті гроші що викидує на містичні гіперзвуки. Бо на 50 відсотків забезпечуєте газом та нафтою Єворпу і Азію, а 50 відсотків вашого населення обігрівається дровами і кізяком.
показати весь коментар
20.01.2022 13:46 Відповісти
Так это шлюха мидовская, она себе сраку не просто так нарастила...
показати весь коментар
20.01.2022 14:20 Відповісти
Лесбиянское "ліцо" фашисткой расссеи..
показати весь коментар
20.01.2022 14:31 Відповісти
Маша , а чому маєш такий переляканий вигляд , - Ти думала , що буряти їдуть квіти садити в Україну , а іскандерами робити лунки , а ми повинні дивитись , та хлопать і кричать браво.Ти уже перелякалось , а ще не було відповіді на те , що можете зробити.
показати весь коментар
20.01.2022 14:51 Відповісти
мабуть вже сітки від ліжок для танків закінчуються
показати весь коментар
20.01.2022 15:05 Відповісти
Я був подумав, що то вже Верещук перейшла на роботу кремль
показати весь коментар
20.01.2022 15:30 Відповісти
77,5 тонн один самолет , вес одного противотанкового гранатомета NWAL около 12.5кг, в итоге это примерно 6150штук NWAL в одном самолете))))))).
Но на самом деле это циничная ложь с стороны кацапов, в самолете помещается всего 10-12 подонов в каждом подоне по 18шт NWAL, но есть возможность поставить второй ряд подонов сверху, а ето еще максимум 10-12 по 18шт в каждом подоне, в итоге 360-432шт. NWAL в одном самолете-С17.
показати весь коментар
20.01.2022 15:31 Відповісти


показати весь коментар
20.01.2022 15:43 Відповісти
ЧОМУ у всіх парашних повідомленнях завжди фігурує тільки Яворівський полігон, вони ніколи не чули про інші?
показати весь коментар
20.01.2022 15:46 Відповісти
І не потрібно аби чули.
показати весь коментар
20.01.2022 16:08 Відповісти
бо при сссері там було найбільше скупчених різновидів військових частин. Все нам впарювали, що з Европи і Америки буде наступ. Дебіли ***... (лавров)
показати весь коментар
20.01.2022 16:20 Відповісти
Ну пьет тетка ну шо теперь верить пьяному бреду старой вешалки
показати весь коментар
20.01.2022 16:04 Відповісти
Коли уже у цих кацапів язик поперек горла стане??? Дебіли ***...
показати весь коментар
20.01.2022 16:13 Відповісти
но они не знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем
показати весь коментар
20.01.2022 17:25 Відповісти
Катинь це не вони, і польський літак під Смоленськом теж не вони, і Крим теж
показати весь коментар
20.01.2022 17:34 Відповісти
Она походу перестала курить канабис и начала его жрать
показати весь коментар
20.01.2022 19:15 Відповісти

показати весь коментар
20.01.2022 19:17 Відповісти
какой нах 6. я нащитал 1500. и всьо летят и летят, везут и везут ...
показати весь коментар
20.01.2022 23:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 