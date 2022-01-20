Танки, БТР та артилерія: в ОРДЛО за добу зафіксували 61 одиницю військової техніки РФ, розміщену з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК. КАРТА

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 61 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей, повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 2 одиниці, з них:

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

МАР’ЯНІВКА (13 км від лінії зіткнення) – БТР-70 (1 одиниця);

НОВОАЗОВСЬК (102 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (1 одиниця);

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В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 59 одиниць, з них:

• з порушенням лінії відведення в районі БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (7 одиниць), ББМ (38 одиниць);

СУХОДІЛ (21 км від лінії зіткнення) – бойова машина піхоти (4 одиниці)", - йдеться у повідомленні.

"Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, в районах КОРСУНЬ, ЯСИНУВАТА та БЕЗІМЕННЕ озброєні представники збройних формувань заблокували проїзд патрулям СММ. Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - додала українська сторона СЦКК.