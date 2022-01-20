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Новини Війна
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Танки, БТР та артилерія: в ОРДЛО за добу зафіксували 61 одиницю військової техніки РФ, розміщену з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК. КАРТА

Танки, БТР та артилерія: в ОРДЛО за добу зафіксували 61 одиницю військової техніки РФ, розміщену з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК. КАРТА

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 61 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей, повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 2 одиниці, з них:

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

МАР’ЯНІВКА (13 км від лінії зіткнення) – БТР-70 (1 одиниця);

НОВОАЗОВСЬК (102 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (1 одиниця);

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В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 59 одиниць, з них:

• з порушенням лінії відведення в районі БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерія невстановленого типу (7 одиниць), ББМ (38 одиниць);

СУХОДІЛ (21 км від лінії зіткнення) – бойова машина піхоти (4 одиниці)", - йдеться у повідомленні.

Танки, БТР та артилерія: в ОРДЛО за добу зафіксували 61 одиницю військової техніки РФ, розміщену з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК 01

"Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, в районах КОРСУНЬ, ЯСИНУВАТА та БЕЗІМЕННЕ озброєні представники збройних формувань заблокували проїзд патрулям СММ. Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - додала українська сторона СЦКК.

Автор: 

армія рф (17554) зброя (7479) Донбас (22356) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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В Білорусі за 200 км від Києва стоять кацапи, готові напасти за першим же наказом.
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20.01.2022 11:44 Відповісти
нічіво ні прапала! ета проста рассія пірідвінула граніцу украіни гигигигиги! (Верховний Головнокомандувач).
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20.01.2022 12:12 Відповісти
снаряд РПГ NLAW: вы бурят? - как я рад!!!
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20.01.2022 13:00 Відповісти
от як нападуть, то ми тоді да.......
а незаконне збройне формування, це поки що ні.....
120 тис солдат та купа техніки, це да, але це ще ні.....
путін наче б то допомаає терористам та сепаратистам, да, але ні...
це офіційна позиція германії, що говорити?
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20.01.2022 12:06 Відповісти
Ну хоть буде на чому NLAW провірить
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20.01.2022 12:10 Відповісти
Хрін там- тримають дистанцію, їх там навіть Стугною не дістанеш.
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20.01.2022 16:12 Відповісти
А к этому времени подоспеет (если оно уже сейчас нас) противотанковое оружие с прибалтийских стран (США разрешило передать Украине). Прибалты не Германия. Они по себе знают, что такое параша.
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20.01.2022 12:12 Відповісти
 
 