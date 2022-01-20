Пропозиція Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині не нова, - Никифоров
Ініціатива президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запросити президентів Росії та України на переговори не нова.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ця ж ініціатива не нова, Туреччина вже запрошувала пару місяців тому, і Росія вже відповіла, що їм такий формат не цікавий", - сказав Никифоров.
При цьому позиція Зеленського, за його словами, щодо таких зустрічей залишається незмінною:
"Україна готова говорити в будь-яких форматах, за посередництва США, за посередництва Туреччини. Будь-які формати, які б дали результати".
Никифоров також підтвердив, що Ердоган планує відвідати Україну найближчим часом.
"Це плановий візит у рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина на рівні президентів. Так, Ердоган приїде до України найближчим часом", - повідомив речник Зеленського.
Дату візиту він наразі не уточнює.
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Що воно мені нагадує?
Ось це:
Сталин И.В.
Сообщение ТАСС
13 июня 1941 года
ТАСС заявляет, что:
1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий….
2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении…
І далі по тексту(
Але природа інша - Зеленський просто хотів дестабілізувати українців після їх перемоги в печерному суді
Проте Зеленському вдалося ще більш важке стратегічне завдання: він своєю прямотою, нібито "недосвіченістю і наївністю" в політиці зумів підняти проти Кремля весь світ. Путіна і росіян ненавидят всі, а Україну всі підтримують. Раніше бізнес в Росії був для крупних корпорацій був запорукою зростання, стабільності. Тепер це ганьба, збитки і втрата довіри суспільства. Останніми це зрозуміли в Німеччині. Проте зрозуміли навіть там. Сказавши "достатньо припинити стріляти", він адресував це абсолютно не громадянам України, не тільки Кремлю, але в найбільшій мірі - громадянам країн Заходу. Вони подумали "Дійсно, як просто. Просто нехай там припинять". Проте Путін почав війну не для того, щоб її припиняти. І він продовжував. І весь світ побачив, що це абсолютно не "внутрішній конфлікт". Це 100% російська агресія. І саме це стало початком кінця Росії. Бо санкції пішли вже не від держав - вони пішли від простих громадян, від малого, середнього та великого бізнесу. Вони відмовляються мати справу з Росією. Процес наростає лавиноподібно. Там, де влада цього не зрозуміла - люди її змусили.
Сьогодні зовсім недавно лояльна до росіян Чехія теж прийняла рішення про надання Україні ******** озброєнь.
Зеленский ТРИ года не выполняет оборонзаказ, не поднял ВСУ зарплату ни на гривню, питание---опять говно, ни одного нового броника, ни одной каски, ни одного нового вооружения в войсках, дизеля в войсках НЕТ!---НИЧЕГО!
Запад, видя это слабое, предательское, вороватое чмо засуетился--они НЕ ХОТЯТ отдавать Украину(у них свои соображения, может белорусь напрягла),спасибо Байдену, да и раскачивается запад всегда долго( 8 лет). Хотя РУКОВОДСТВА стран Запада с 14 года ТОЧНО знали, что это ***** и кацапье напали, но старались не нагнетать---авось пронесет, как в Грузии, Молдове---не пронесло, да еще и зе-предатель, вот и засуетились.
Три месяца Запад пытается вывести чмо из анабиоза и отдыха--безуспешно!
Пришлось СРОЧНО поставлять оружие в ВСУ, т.к. деньгами зебилам давать нельзя---розкрадуть!
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Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги.
Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні з екстрених позик і грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет", - йдеться у заяві.
Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро.
"Більше того, незабаром ми розпочнемо роботу над другою, довгостроковою програмою для підтримки зусиль країни з модернізації. По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро. Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості", - йдеться у заяві.
И это правильно, вот какой новый формат должен быть: