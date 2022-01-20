Пропозиція Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині не нова, - Никифоров

Ініціатива президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запросити президентів Росії та України на переговори не нова.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ця ж ініціатива не нова, Туреччина вже запрошувала пару місяців тому, і Росія вже відповіла, що їм такий формат не цікавий", - сказав Никифоров.

При цьому позиція Зеленського, за його словами, щодо таких зустрічей залишається незмінною:

"Україна готова говорити в будь-яких форматах, за посередництва США, за посередництва Туреччини. Будь-які формати, які б дали результати".

Никифоров також підтвердив, що Ердоган планує відвідати Україну найближчим часом.

"Це плановий візит у рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина на рівні президентів. Так, Ердоган приїде до України найближчим часом", - повідомив речник Зеленського.

Дату візиту він наразі не уточнює.

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