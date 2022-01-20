Апеляція скасувала рішення Печерського суду у справі про втручання в роботу суду під час Майдану

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду Києва про скасування підозри у справі Лілії Вернигори, яка, за версією слідства, втручалася в систему автоматичного розподілу в Голосіівському суді під час Майдану.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Адвокатську дорадчу групу".

Своїм рішенням Київський апеляційний суд відправив справу на новий судовий розгляд в першій інстанції.

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Нагадаємо, у червні минулого року суддя Печерського суду Києва Олександр Соколов скасував підозру колишній заступниці керівника апарату Голосіївського суду Лілії Вернигорі. Слідство вважає, що Вернигора втручалася в систему автоматичного розподілу Голосіївського суду під час Євромайдану, щоб обирати "потрібних" суддів для розгляду клопотань про обрання запобіжних заходів активістам.