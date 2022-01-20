Апеляція скасувала рішення Печерського суду у справі про втручання в роботу суду під час Майдану
Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду Києва про скасування підозри у справі Лілії Вернигори, яка, за версією слідства, втручалася в систему автоматичного розподілу в Голосіівському суді під час Майдану.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Адвокатську дорадчу групу".
Своїм рішенням Київський апеляційний суд відправив справу на новий судовий розгляд в першій інстанції.
Нагадаємо, у червні минулого року суддя Печерського суду Києва Олександр Соколов скасував підозру колишній заступниці керівника апарату Голосіївського суду Лілії Вернигорі. Слідство вважає, що Вернигора втручалася в систему автоматичного розподілу Голосіївського суду під час Євромайдану, щоб обирати "потрібних" суддів для розгляду клопотань про обрання запобіжних заходів активістам.
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Более того, он был назначен судьей именно указом Порошенко в 2017 году. Свой человек.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/318/2009 2009 - суддя Печерського районного суду м. Києва.
Про призначення суддів
1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:
суддів Печерського районного суду міста Києва:
КИРИЛЮК Ірину Володимирівну,
СОКОЛОВА Олексія Михайловича;
Президент України П.ПОРОШЕНКО
2 листопада 2017 року
Чекайте-но, суддя Соколов 2 дні в муках народжував одну резолютивну частину ухвали, на 1 сторінку?
Я, суддя, трохи приоху*ваю, вибачте за мою французьку
Ждут пока судьи от старости помрут?
Но зеблан за 2,5 лет все вернул назад.
Звісно, політики про народ такого не можуть сказати, бо потім "ображені" не оберуть такого політика. Але по суті ж так. Система - то похідна від" мудрого" народу, який отримує свою "мудрість" тільки на своєму досвіді ходіння по граблям. Зараз, можливо отримує щеплення від популізму, а може і ні, обравши наступного популіста, як то Разумкова, наприклад. Тоді це уже буде "бустерна доза" від популізму.
Доречі, із відповідною лексикою.