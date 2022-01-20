Путін та Байден можуть провести телефонну розмову після отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки", - Пєсков
Кремль не виключає нової телефонної розмови між президентами РФ та США Володимиром Путіним та Джо Байденом після отримання письмової відповіді на пропозиції щодо "гарантій безпеки".
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми не відкидаємо чергового спілкування двох президентів. Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна лише вітати, воно корисне для обох держав", - сказав Пєсков журналістам.
"Ми теж не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезгаданими документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися один з одним і обговорити", - додав він.
Під час спілкування з журналістами Пєскова запитали, чи пов'язані можливі контакти Путіна і Байдена з переговорами, що відбуваються, і чи повинні перед контактом лідерів провести зустріч дипломати з "гарантій безпеки".
"Ні, президенти самі ухвалюють рішення про свої контакти. І після того, як ситуація з відповіддю американської сторони (щодо "гарантій безпеки" - Ред.) проясниться, вже тоді буде розуміння, на якій стадії президенти вирішать підключитися до продовження діалогу", - сказав прессекретар президента РФ.
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"Пішли нах!"..
а якщо не зрозуміли - відключимо вам, кацапи, Свифт, доступ до електроники та технологій, а ще расейский газ та нафту - від Європи...
Що воно все мені нагадує?
Ось це:
Сталин И.В.
Сообщение ТАСС
13 июня 1941 года
ТАСС заявляет, что:
1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий….
2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении…
І далі по тексту(
...А Зеленський просто хотів дестабілізувати українців після їх перемоги в печерному суді
москалі, ідіть у дупу!
о том что ни одна его жертва никогда не будет сопротивляться и тем более звать на помощь???
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Угрозы отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT опасны, поскольку могут привести в возобновлению гражданской войны на Украине со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», - сказал Песков.
«Мы опасаемся в этой связи», - добавил представитель Кремля.
*****...устанешь ждать!
А я тебе гадина Немцова никогда не прощу!!! И боятся его смысла нет- у него Новичка на всю планету хватит!!