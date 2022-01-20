УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11695 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 276 35

Путін та Байден можуть провести телефонну розмову після отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки", - Пєсков

Путін та Байден можуть провести телефонну розмову після отримання письмової відповіді щодо

Кремль не виключає нової телефонної розмови між президентами РФ та США Володимиром Путіним та Джо Байденом після отримання письмової відповіді на пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми не відкидаємо чергового спілкування двох президентів. Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна лише вітати, воно корисне для обох держав", - сказав Пєсков журналістам.

"Ми теж не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезгаданими документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися один з одним і обговорити", - додав він.

Під час спілкування з журналістами Пєскова запитали, чи пов'язані можливі контакти Путіна і Байдена з переговорами, що відбуваються, і чи повинні перед контактом лідерів провести зустріч дипломати з "гарантій безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, але він перевірятиме нашу готовність до можливої агресії

"Ні, президенти самі ухвалюють рішення про свої контакти. І після того, як ситуація з відповіддю американської сторони (щодо "гарантій безпеки" - Ред.) проясниться, вже тоді буде розуміння, на якій стадії президенти вирішать підключитися до продовження діалогу", - сказав прессекретар президента РФ.

Автор: 

Байден Джо (2889) перемовини (2925) Пєсков Дмитро (1648) путін володимир (23900) росія (65442) США (23105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
На обратной стороне будапешского меморандума!! Сагласны, дичь кацапская??!
показати весь коментар
20.01.2022 12:07
+18
Нет проблем - Будапештский меморандум подойдет?
показати весь коментар
20.01.2022 12:07
+10
Какие гарантии со стороны РФ? Смех и негодования.Самая лживая страна в мире.Вот как раз умом это понять и можно,если квалифицировано анализировать факты.
показати весь коментар
20.01.2022 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На обратной стороне будапешского меморандума!! Сагласны, дичь кацапская??!
показати весь коментар
20.01.2022 12:07 Відповісти
ще простіше, пісьмова відповідь від США:

"Пішли нах!"..
показати весь коментар
20.01.2022 12:29 Відповісти
та допис (можливо) внизу:

а якщо не зрозуміли - відключимо вам, кацапи, Свифт, доступ до електроники та технологій, а ще расейский газ та нафту - від Європи...
показати весь коментар
20.01.2022 12:31 Відповісти
Нет проблем - Будапештский меморандум подойдет?
показати весь коментар
20.01.2022 12:07 Відповісти
Олександр Бригинець@bryhynets

Що воно все мені нагадує?
Ось це:

Сталин И.В.
Сообщение ТАСС
13 июня 1941 года

ТАСС заявляет, что:
1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий….
2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении…
І далі по тексту(

...А Зеленський просто хотів дестабілізувати українців після їх перемоги в печерному суді
показати весь коментар
20.01.2022 12:08 Відповісти
письмова відповідь повинна виглядати так:
москалі, ідіть у дупу!
показати весь коментар
20.01.2022 12:11 Відповісти
Козломордые никак не уймутся
показати весь коментар
20.01.2022 12:13 Відповісти
Какие гарантии со стороны РФ? Смех и негодования.Самая лживая страна в мире.Вот как раз умом это понять и можно,если квалифицировано анализировать факты.
показати весь коментар
20.01.2022 12:14 Відповісти
огласите пж , в весь список ,
показати весь коментар
20.01.2022 12:15 Відповісти
ось тобі, почитай

показати весь коментар
20.01.2022 12:16 Відповісти
Финляндия и Швеция следуюшими войдут состав НАТО....
показати весь коментар
20.01.2022 12:20 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 12:21 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 12:27 Відповісти
Та уже Стингеры и Джавелины завезли ))
показати весь коментар
20.01.2022 12:20 Відповісти
Мені соромно за США. Довести ...йло до такого стану, коли він бачить себе господарем ситуації та безкарним. Так не поводяться сильні країни з нахабними урядами та диктаторами. А ще зовсім недавно було навпаки. С. Хусейну одразу руки вкоротили. Спільно. Швидко. Ефективно. Не хочете війни, то відповідайте на всі провокації московії лише одним ТОЧКОВИМ ударом крилатими ракетами. Відповіді не буде. Адекватної. Тільки здійметься вий скабеєвих та батьків "обуглившихся бурятських шахтеров". Нічого повиють та заспокояться надовго. До чергового підростаючого гарматного м'яса.
показати весь коментар
20.01.2022 12:21 Відповісти
какие гарантии можно давать маньяку????
о том что ни одна его жертва никогда не будет сопротивляться и тем более звать на помощь???
показати весь коментар
20.01.2022 12:22 Відповісти
може цих косорилих на англійській мові послали на *** ? а вони досі не зрозуміли
показати весь коментар
20.01.2022 12:22 Відповісти
В Ютьюбе вычитал...Порошенко и Байден договорились что Украина войтет в состав ОДКБ Путлера, будут вместе Госдеп, Британию и НАТО валить....
показати весь коментар
20.01.2022 12:25 Відповісти
питерский пионер- мутит жизнь на все планете!!! И еще и ускоглазый оленевод пристроился- вот их прет чертей!!!
показати весь коментар
20.01.2022 12:25 Відповісти
Что может сказать говорящий попугай 🦜 хозяин которого в глубокой деменции под присмотром гэбни ..
показати весь коментар
20.01.2022 12:26 Відповісти
из рашаговносми )))
///
Угрозы отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT опасны, поскольку могут привести в возобновлению гражданской войны на Украине со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», - сказал Песков.
«Мы опасаемся в этой связи», - добавил представитель Кремля.
показати весь коментар
20.01.2022 12:27 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 12:32 Відповісти
Писькин что то особой связи между отключением Свифта от рашки и лугандоном я никак не могу уловить… какую то фигню сам выдумываешь и сам себя ей тешишь… ты забыл что ваши коммуняки во главе с зигановым уже все решили в плане лугандон наш
показати весь коментар
20.01.2022 12:36 Відповісти
Відповідь кацапською пішов на куй?
показати весь коментар
20.01.2022 12:29 Відповісти
Обвал Фондового рынка РАБссии за неделю привел к плачевным результатам Падение уровня капиталации кремлевских компаний может развалить РАБссию...,
показати весь коментар
20.01.2022 12:33 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 12:34 Відповісти
Еще пара Ультиматумов путлера для США и НАТО..и РАБссия исчезнет с карты Мира по примеру Сссра Все хорошее любить повторения...
показати весь коментар
20.01.2022 12:45 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 12:46 Відповісти
Пішли кацапи на@уй! Влаштовує письмова відповідь? Якщо ні, то пішли ще тисячу раз на@уй!!!
показати весь коментар
20.01.2022 12:55 Відповісти
*****...устанешь ждать!
показати весь коментар
20.01.2022 13:17 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 13:44 Відповісти
Така письмова відповідь підійде?
показати весь коментар
20.01.2022 13:45 Відповісти
Дайте ***** почитать Будапештский меморандум.Котрый превратился именно в мятую бумажку.
показати весь коментар
20.01.2022 14:23 Відповісти
коли будуть хоть якійсь веселі новини?
показати весь коментар
21.01.2022 14:14 Відповісти
У меня одна мысль , эта крыса хочет что бы все согласились с Крымом!!!
А я тебе гадина Немцова никогда не прощу!!! И боятся его смысла нет- у него Новичка на всю планету хватит!!
показати весь коментар
28.01.2022 16:11 Відповісти
 
 