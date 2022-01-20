Путін та Байден можуть провести телефонну розмову після отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки", - Пєсков

Кремль не виключає нової телефонної розмови між президентами РФ та США Володимиром Путіним та Джо Байденом після отримання письмової відповіді на пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми не відкидаємо чергового спілкування двох президентів. Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна лише вітати, воно корисне для обох держав", - сказав Пєсков журналістам.

"Ми теж не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезгаданими документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися один з одним і обговорити", - додав він.

Під час спілкування з журналістами Пєскова запитали, чи пов'язані можливі контакти Путіна і Байдена з переговорами, що відбуваються, і чи повинні перед контактом лідерів провести зустріч дипломати з "гарантій безпеки".

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"Ні, президенти самі ухвалюють рішення про свої контакти. І після того, як ситуація з відповіддю американської сторони (щодо "гарантій безпеки" - Ред.) проясниться, вже тоді буде розуміння, на якій стадії президенти вирішать підключитися до продовження діалогу", - сказав прессекретар президента РФ.