Для вступу в НАТО Україні потрібно вирішити питання щодо прав етнічних угорців, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна має здійснити низку серйозних змін для вступу до НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага до прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - зазначив він.

Сійярто зазначив, що у Будапешті не задоволені ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.

"Їхні права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин".

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