Для вступу в НАТО Україні потрібно вирішити питання щодо прав етнічних угорців, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна має здійснити низку серйозних змін для вступу до НАТО.
Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага до прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - зазначив він.
Сійярто зазначив, що у Будапешті не задоволені ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.
"Їхні права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин".
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По моему, Украине нужно решать проблемы этнических украинцев
Серято вечно что-то путает!
Ти ба, як гавкають з-під парасольки НАТО. Україна, мовляв, не така цивілізована, як їм треба. А тим часом хитросракі угорці нишком роздають свої паспорти у Закарпатті. Нишком - значить усвідомлюють, що то є незаконним і порушує міжнародні норми. Тобто чинять так само нецивілізовано, як і паРаша на Донбасі, роздаючи там паспорти з двоголовим бройлером. І ще щось базікають про Україну.
Ну,ну .... давай, kedves barátom, дерзай ... только помни - ты родился аж через полгода после того, когда я, после Донецкой области - далеко не самой депрессивной области СССР, по-настоящему понял - жизнь и прогресс, это не Донецк, это - Дебрецен (вопреки 1956-му году!) ...
Дерзай, дорогу осилит идущий!
Ніхто у НАТО не тиснув на Грецію - ніхто не буде тиснути на Угорщину. Доки Україна не домовиться з Угорщиною про дозвіл вступу до НАТО - Україні НАТО не бачити. Домовляйтесь!