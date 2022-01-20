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Для вступу в НАТО Україні потрібно вирішити питання щодо прав етнічних угорців, - Сійярто

Для вступу в НАТО Україні потрібно вирішити питання щодо прав етнічних угорців, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна має здійснити низку серйозних змін для вступу до НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага до прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - зазначив він.

Сійярто зазначив, що у Будапешті не задоволені ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.

"Їхні права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин".

Також читайте: Фінляндія запровадить проти РФ жорсткі санкції в разі її вторгнення до України, - прем'єр-міністр Марін

Автор: 

Угорщина (2297) НАТО (6466) членство в НАТО (1724) Сійярто Петер (357)


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Топ коментарі
+77
пошел ты в ЖОПУ.....!
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20.01.2022 12:22
+54
Для вступу в НАТО Україні треба вирішити питання усунення від влади Сійярто та Орбана, очевидно.
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20.01.2022 12:23
+36
Петухов венгерских забыли спросить.
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20.01.2022 12:23
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А з правами етнічних угорців у кацапстані, в Будапешті задоволені?
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20.01.2022 13:35 Відповісти
А почему венгры в избранном положении?
По моему, Украине нужно решать проблемы этнических украинцев
Серято вечно что-то путает!
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20.01.2022 14:07 Відповісти
Пока суть до дела то и администрация у них поменяется. Собака лает а караван идет.
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20.01.2022 13:36 Відповісти
***** об'явився.
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20.01.2022 13:41 Відповісти
Долбо-*****.
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20.01.2022 14:25 Відповісти
У угров претензии ко всем соседям. Рано или поздно их накажут. Будут как Германия со своим стокгольмским синдромом. Их бы по-хорошему, вернуть обратно на Урал к путину. А Венгрию- Паннонию отдать обратно в Чехию, наследникам Великоморавского княжества, которое уничтожили угры в 9 веке
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20.01.2022 13:42 Відповісти
Спасли их от резни немчура тогда !
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20.01.2022 14:58 Відповісти
Цих *******-демократів переселити би поближче до їхніх мокшанських братів. Бо вони в Європі як слон у холодильнику.
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20.01.2022 14:06 Відповісти
Мадьяры всё время ставят палки в колеса соседям,той же Румынии. Но румыны их давно игнорируют. Этот Сиярто на ставке в Кремле и несёт пургу с мокшандии.
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20.01.2022 14:22 Відповісти
Они и ко всем соседям так! Нужно их вернуть на родину в Башкирию!
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20.01.2022 14:57 Відповісти
Кажи прямо - віддати частину території з угорцями Угорщині. Відповідь за нами...
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20.01.2022 14:23 Відповісти
как же он уже всех и меня личноэтот мудак зае....л!!!! со своими угорцами...((
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20.01.2022 14:26 Відповісти
пупинский холуй
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20.01.2022 14:37 Відповісти
Мабуть цей йолоп днями в рашці був.
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20.01.2022 14:38 Відповісти
Еще одно *****, мадярское...
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20.01.2022 14:38 Відповісти
Окончательное решение?
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20.01.2022 14:52 Відповісти
Не хвилюйся, ніхто їх не зобижає, бо в Україні при владі нацменшини (не плутати з "нациками".
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20.01.2022 14:55 Відповісти
Если не в нато то в СССР и снова танки в будапеште!
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20.01.2022 14:56 Відповісти
Так в чому справа, буде Україна в НАТО і єтнічним угорцям буде краще.
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20.01.2022 15:00 Відповісти
Правильно.Отправить венгров в Венгрию и вопрос закрыт
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20.01.2022 15:09 Відповісти
Сіярто: "Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію."
Ти ба, як гавкають з-під парасольки НАТО. Україна, мовляв, не така цивілізована, як їм треба. А тим часом хитросракі угорці нишком роздають свої паспорти у Закарпатті. Нишком - значить усвідомлюють, що то є незаконним і порушує міжнародні норми. Тобто чинять так само нецивілізовано, як і паРаша на Донбасі, роздаючи там паспорти з двоголовим бройлером. І ще щось базікають про Україну.
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20.01.2022 15:20 Відповісти
хз в чем связь нато и венгров, но разрешать двойное гражданство, учитывая раздачу паспортов рф в крыму и на донбассе это бред.
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20.01.2022 15:56 Відповісти
Петрухе этому было всего 12 лет, когда оккупационные советские войска покинули территорию его родины. Видимо поэтому он думает, что ему и его гражданам будет лучше не тогда когда Першинги и ATACMS-ы будут стоять в Сумах и Харькове, а тогда, когда в Ужгороде, Берегово и т.д., будут стоять Калибры и Искандеры ....
Ну,ну .... давай, kedves barátom, дерзай ... только помни - ты родился аж через полгода после того, когда я, после Донецкой области - далеко не самой депрессивной области СССР, по-настоящему понял - жизнь и прогресс, это не Донецк, это - Дебрецен (вопреки 1956-му году!) ...

Дерзай, дорогу осилит идущий!




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20.01.2022 15:58 Відповісти
Пшел на йкх..довбойобик
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20.01.2022 16:40 Відповісти
Не даремно бабуся розповідала, що мадяри були гірші від есесовців...
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20.01.2022 16:45 Відповісти
ИЛИ ЧТОБЫ СИЯРТО ЗДОХ !)
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20.01.2022 17:24 Відповісти
НАТО НАДО ВООБЩЕ ПОДУМАТЬ ОБ ВРЕМЕННОМ ИСКЛЮЧЕНИИ ВЕНГРИ ИЗ НАТО РАДИ БОЛЬШЕЙ УКРАИНЫ !!!
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20.01.2022 17:29 Відповісти
МАДЯРЫ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА )))
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20.01.2022 17:30 Відповісти
Усі рішення НАТО приймаються консенсусом. Угорщина накладе вето.
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20.01.2022 19:21 Відповісти
в смысле отправить их в Венгрию
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20.01.2022 17:54 Відповісти
Угорщина має право вето на будь-які рішення НАТО, у тому числі прийому нових членів. НАТО не стане псувати відносини з дійсним членом заради майбутніх. Тим більше, що обурена Угорщина може перейти у союз з Росією, а це НАТО не потрібно.
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20.01.2022 18:29 Відповісти
Коли Македонія вступала у НАТО - Греція заблокувала вступ з вимогою змінити назву країни. Через 11 років Македонія підкорилась. Тоді Греція дозволила вступ.

Ніхто у НАТО не тиснув на Грецію - ніхто не буде тиснути на Угорщину. Доки Україна не домовиться з Угорщиною про дозвіл вступу до НАТО - Україні НАТО не бачити. Домовляйтесь!
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20.01.2022 18:37 Відповісти
А почему это сиярто свою пасть раззевает? Наши венгры этого требуют? Нет! Так чего он лезет в наши внутренние дела?
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20.01.2022 20:32 Відповісти
если кого то что то не устраивает то - чемодан > вокзал > и далее в нужном направлении. всем не угодишь, поэтому пусть подстраиваются под всех.
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20.01.2022 21:06 Відповісти
Це ****** дає інтерв'ю ТАСС.ру ..., яке заблоковане в Україні. І нащо Цензор з тої помийки тягне сюди гімно?
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20.01.2022 22:59 Відповісти
Сначала вы должны заплатить Украине за нарушение прав украинцев в годы оккупации венгерскими войсками.....они ведь повинны не только в нарушении прав, но и в массовых убийствах гражданского населения
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21.01.2022 09:48 Відповісти
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