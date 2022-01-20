Блінкен прибув у Берлін, де напередодні зустрічі з Лавровим проведе перемовини з Німеччиною, Францією та Британією

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блікен прилетів до Берліна, щоб обговорити з європейськими союзниками можливий тиск на Росію на тлі загрози вторгнення до України.

У Державному департаменті повідомили, що Блінкен проведе перемовини з Німеччиною, Францією та Британією, перш ніж у п’ятницю зустрітися в Женеві з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що держсекретар також виголосить у Берліні промову, присвячену ситуацію в Європі. Джерела в Держдепі повідомили, що у промові йтиметься про те, що нинішня криза є критичним моментом для міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

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ЗМІ зазначає, що ці перемовини з європейськими країнами відбудуться на тлі заяви президента США Джо Байдена про те, що Росія збирається вторгнутися до України.

У середу, 19 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з візитом у Києві.