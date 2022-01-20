Блінкен прибув у Берлін, де напередодні зустрічі з Лавровим проведе перемовини з Німеччиною, Францією та Британією
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блікен прилетів до Берліна, щоб обговорити з європейськими союзниками можливий тиск на Росію на тлі загрози вторгнення до України.
У Державному департаменті повідомили, що Блінкен проведе перемовини з Німеччиною, Францією та Британією, перш ніж у п’ятницю зустрітися в Женеві з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Повідомляється, що держсекретар також виголосить у Берліні промову, присвячену ситуацію в Європі. Джерела в Держдепі повідомили, що у промові йтиметься про те, що нинішня криза є критичним моментом для міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.
ЗМІ зазначає, що ці перемовини з європейськими країнами відбудуться на тлі заяви президента США Джо Байдена про те, що Росія збирається вторгнутися до України.
У середу, 19 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з візитом у Києві.
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Надані джавеліни вояки почали використовувати під час тренувань. Скалася система зберігання і обліку. Яка не яка, але є і працює. Тепер цю систему можна наповнювати кількістю. Зброя, яка була б надана без створення інфраструктури її застосування лежала б і чекала. А вона ж коштує грошей платників податків. А то ще б на викраження і втрати.
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі https://www.radiosvoboda.org/a/********-ssha-rosiya/31658552.html з сенаторами США в Києві цього тижня закликав до негайного запровадження жорстких санкцій проти Росії, а не чекати на можливе широкомасштабне російське вторгнення в Україну, пише видання https://www.axios.com/ukraine-russia-sanctions-invasion-senators-9f657902-f4f9-40fe-a5e5-a6d58d4e1033.html Axios із посиланням на чотири джерела, знайомі з ситуацією.
За словами Зеленського, які наводить видання, український президент намагався переконати сенаторів, що президент Росії Володимир Путін не розуміє слова «якщо» і загроза санкцій у разі вторгнення не відверне його від наступу. «У його словнику є лише «так» і «ні», - сказав Зеленський про Путіна, додавши, як стверджується, що українці добре розуміють «російський менталітет».
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