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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими лякає, - Кулеба

Путін сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими лякає, - Кулеба

Президент РФ Володимир Путін сам не знає, чи вдасться до тих кроків, якими залякує Україну та Захід.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть він (Путін. - Ред.) сам не знає, чи вдасться він до тих дій, якими нас лякає. Ми, дипломати, теж користуємося соцмережами, читаємо новини, але ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ", - зазначив міністр.

За його словами, президент країни-агресора лякає Україну, Європу, США та світ загалом.

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Автор: 

путін володимир (23900) росія (65442)


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Топ коментарі
+4
_Может и не знает. Но история ответ на этот вопрос знает: чем далее умиротворители позволяют зайти монстру - тем неизбежней всемирная бойня. Боюсь, Запад слишком поздно начал приходить в сознание...
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20.01.2022 12:47
+3
кулеба...угомонись...
задрал просто своим бравурными предвидениями...
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20.01.2022 12:52
+3
С точки зрения адекватно мыслящего человека война кацапов в Украине бессмысленна и бесперспективна. Даже если допустить тот фантастический вариант, что как их пропагандисты вещают, что они типа за пару недель до Киева дойдут, ну положим дошли (хотя это как на меня полный нонсенс и абсурд), ну захватили территорию. Что дальше? Как бороться с населением страны, где более 30% им откровенные враги, а остальные минимум будут недовольны то что они принесут с собой. Яркий пример Донбасс. Большая часть населения попросту бежала от разрухи, войны и голода. А ведь там к кацапам наиболее лояльно относились. Теперь бежать некуда. Что дальше? Логично что разного рода движения сопротивления. Пример тот же Афган. И совок бодался с местными, и американская армия - и? Чем все в конце концов закончилось? Известно всем. Без поддержки населения захватывать какую либо страну бессмысленно и это потребует много ресурсов технических, экономических, человеческих. И это не учитывая внешнеполитического давления мирового сообщества. А оно в той или иной степени наверняка будет. Так что как ни крути с точки зрения здравого смысла для кацапов развязать полномасштабную войну в Украине это затянуть петлю у себя на шее. Но это с точки зрения здравого смысла. Вопрос остается где здравый смысл, а где ***** и кацапы?
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20.01.2022 12:57
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В політиці то як на дорозі - найнебезпечніший то непередбачуваний ідіот.
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20.01.2022 12:41 Відповісти
Та всё оно знает ,просто ***** привыкло понтами разводить западных лохов и сейчас пытается провернуть это снова а поставят в стойло будет сам стоять тихенько-тихенько ...
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20.01.2022 12:41 Відповісти
_Может и не знает. Но история ответ на этот вопрос знает: чем далее умиротворители позволяют зайти монстру - тем неизбежней всемирная бойня. Боюсь, Запад слишком поздно начал приходить в сознание...
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20.01.2022 12:47 Відповісти
Западу прийти в осознание время долго не понадобилось.В 1949 начал создаваться блок НАТО для защиты своих интересах и ни в коем случае не допустить в свою экономику идеи совка с авторитарным управлением.И со второй половины 2014 он стал поддерживать Украину.И эта поддержка увеличивается и будет увеличиваться.И допустим: предположительная бойня,уверен - привидёт к порожению рашизма.Международный преступник путлер шизафренично бздливый и расчётливый и надеюсь на мировую бойню не пойлёт.зная конечный результат.В сплошную ложь из кремляди верить нельзя,а психически больной всегда под контролём Запада был и остаётся.
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20.01.2022 13:18 Відповісти
"...психически больной всегда под контролём Запада был и остаётся."
_Нет слов... Как у тебя там в параллельной вселенной, всё хорошо?
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20.01.2022 13:21 Відповісти
Если факт говорит о том,что с ох ми природными богатствами рашки народ в дерьме и беден,значит в обществе что-то не так,по всей вероятности больной.И эту раковую опухоль Запад никогда к себе не пустит, поэтому действия больного надо контролировать.Что и делает.Сегодняшняя суета Запада активизировалась.Больной начал буйствовать.Тебе надо научиться уметь анализировать факты и научится ответить на них.Который уже познал как там параллельной вселенной.
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20.01.2022 13:41 Відповісти
Возможно, Украине выпала историческая миссия спасти планету от гибели, убив ***** или уничтожив Мордор.
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20.01.2022 13:55 Відповісти
_Если бы у руля Запада были ответственные, решительные лидеры, а не приспособленцы и коррумпированные бюрократы, то путлер уже был бы ликвидирован. Отличная возможность была когда он на летаке пересекал Индийский океан на саммит в Австралию и обратно.
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20.01.2022 16:20 Відповісти
ні про що
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20.01.2022 12:50 Відповісти
Нормально, ***** пробує по всякому і ще не вирішив. Крім того кажуть, що ще не отримав дозволу від хану з Китаю. Той до самої жирної Олімпіади готується, хоче вразити світ величчю і йому не потрібно аби якийсь задрипанець зруйнував плани.
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20.01.2022 16:20 Відповісти
Пуйло хоче щоб з нього зняли санкції. Умова- я відведу війська в обмін на повне зняття санкцій. А Крим? А Ордло? Забути ?І схоже на те що наш недопрезидент тільки і мріє про це.
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20.01.2022 12:51 Відповісти
В середине 2014 нам всем было ясно,что в глаза путлеру смотреть бессмыслено,а вове всё в это время было какая разница и самозабвенно х...рил на рояли.И к сожалению в его голове ничего существенного не произошло.
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20.01.2022 12:52 Відповісти
Поразительно... Что ещё должен сделать шкрек чтобы до тебя дошло что это предатель?
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20.01.2022 13:06 Відповісти
кулеба...угомонись...
задрал просто своим бравурными предвидениями...
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20.01.2022 12:52 Відповісти
В том и опасность....Знал бы,что такие санкции будут потом - пить дать - не полез бы в Крым и Донбасс. Сильно это его сейчас самого в шаткое положение поставило.И теперь не знает. Бо дурак.
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20.01.2022 12:53 Відповісти
если экномика и так в жопе, то санкции отличное оправдание для слопатыедов.
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20.01.2022 12:56 Відповісти
Та ну нах.. )) Сытый и голодный две большие разницы. -Начинают задумываться.
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20.01.2022 12:59 Відповісти
в этом их секрет, они всегда голодные)
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20.01.2022 13:04 Відповісти
До 14-го они были сытыми.Сейчас ситуация ухудшилась минимум в два раза. Это очень рискованно.
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20.01.2022 13:07 Відповісти
не пропадем, Диду Байден будет сбрасывать нам оружие на парашутах после рашиской оккупации
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20.01.2022 12:55 Відповісти
Дед старый, сидит в бункере сходит с ума, сам не поймет что хочет, это нормально😂
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20.01.2022 12:55 Відповісти
А ещё один дед, который лет на 10 старше, угрожает этому деду санкциями в зависимости от масштаба вторжения: маленькое вторжение - маленькие санкции, большое вторжение - большие санкции...
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20.01.2022 13:26 Відповісти
Путлер ***** однозначно. а Кулеба недоумок тупорылый.
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20.01.2022 12:56 Відповісти
С точки зрения адекватно мыслящего человека война кацапов в Украине бессмысленна и бесперспективна. Даже если допустить тот фантастический вариант, что как их пропагандисты вещают, что они типа за пару недель до Киева дойдут, ну положим дошли (хотя это как на меня полный нонсенс и абсурд), ну захватили территорию. Что дальше? Как бороться с населением страны, где более 30% им откровенные враги, а остальные минимум будут недовольны то что они принесут с собой. Яркий пример Донбасс. Большая часть населения попросту бежала от разрухи, войны и голода. А ведь там к кацапам наиболее лояльно относились. Теперь бежать некуда. Что дальше? Логично что разного рода движения сопротивления. Пример тот же Афган. И совок бодался с местными, и американская армия - и? Чем все в конце концов закончилось? Известно всем. Без поддержки населения захватывать какую либо страну бессмысленно и это потребует много ресурсов технических, экономических, человеческих. И это не учитывая внешнеполитического давления мирового сообщества. А оно в той или иной степени наверняка будет. Так что как ни крути с точки зрения здравого смысла для кацапов развязать полномасштабную войну в Украине это затянуть петлю у себя на шее. Но это с точки зрения здравого смысла. Вопрос остается где здравый смысл, а где ***** и кацапы?
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20.01.2022 12:57 Відповісти
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20.01.2022 13:21 Відповісти
Вся п"здеж ***** о безопасности сводится к одному, чтобы Украину не взяли в НАТО, и прекратили "любое военное сотрудничество". При этом н каких гарантий о ненападении кацапы давать не сибираются. Расчитывают, в перспективе, на раздор в Еропе и слабость Украины, для уничтожения нашего государства. Ему очень хочется напасть, так как этот шизофренический ублюдок понимает, что это последний шанс для возврат Украины под свое влияние и восстановление ссссср. Только ему сцыкотно. Да и санкции, как мы знаем, параше только на пользу. И поднимая ставки, заставив всех зашевилиться и засовещаться, он пытается запугиванием решить свой хотелку, без войны. Что совершенно не исключает, сумашествия и связанной с этим непредсказуемости кремлевского уппыря.
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20.01.2022 13:44 Відповісти
 
 