Путін сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими лякає, - Кулеба

Президент РФ Володимир Путін сам не знає, чи вдасться до тих кроків, якими залякує Україну та Захід.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть він (Путін. - Ред.) сам не знає, чи вдасться він до тих дій, якими нас лякає. Ми, дипломати, теж користуємося соцмережами, читаємо новини, але ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ", - зазначив міністр.

За його словами, президент країни-агресора лякає Україну, Європу, США та світ загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та Байден можуть провести телефонну розмову після отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки", - Пєсков