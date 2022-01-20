Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив виділення США $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на онлайн-брифінгу в четвер.

"Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до $650 млн за 2021 рік, і це більше, ніж у будь-який рік з 2014-го", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти РФ, які "перекриють кисень російській економіці".

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