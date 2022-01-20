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Новини Допомога Україні
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Кулеба підтвердив виділення США $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні в 2021 році

Кулеба підтвердив виділення США $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні в 2021 році

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив виділення США $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на онлайн-брифінгу в четвер.

"Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до $650 млн за 2021 рік, і це більше, ніж у будь-який рік з 2014-го", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти РФ, які "перекриють кисень російській економіці".

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допомога (8382) США (23105) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Этого мало ,американские склады завалены не нужным американцы оружием ,но нам оно ох как сильно бы пригодилось ,поэтому речь должна идти о миллиардных поставках .
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20.01.2022 12:45
+2
Це - не успіх. Це - продовження хронічної хвороби США "можна діалогом всЬО порЄшать". Хоча насправді це не діалог, а монолог. Слухач вже давно глухий до "здорового глузду".
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20.01.2022 12:51
+1
Його планета - 95 квартал. Там один "землянин" всіх інопланетян до порядку велосипедом відвозить. Його ролик - це продовження того кіно, яке сподобалось піплу.
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20.01.2022 12:48
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С утра ещё раз пересмотрел ролик Зеленского. Чувство тревоги лишь усилилось. Я так и не понял, что это было. Особенно посылы про гречку и снятие денег. Ведь мы уже многие годы помним, что если наша власть говорит о том, что гречка не пропадет, а с национальной валютой все отлично и просит не паниковать, при этом ничего не объясняя, то это сигнал, что все будет наоборот

"Он хотел панику нагнать? Потому что спокойствия ролик Зеленского не добавил. Это просто феерический коммуникационный факап. Возникло ощущение, что наш президент живёт на другой планете и оторвался от реальности. А еще я подумал о том, что Зеленскому лучше было бы промолчать, чем записать такой ролик.
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20.01.2022 12:44 Відповісти
Його планета - 95 квартал. Там один "землянин" всіх інопланетян до порядку велосипедом відвозить. Його ролик - це продовження того кіно, яке сподобалось піплу.
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20.01.2022 12:48 Відповісти
Гречка особо не спасет во время войны... Нужно совсем другое. Фильтры для воды, бесперебойники, генераторы, походные печки, фонарики , батарейки. Лекарства, свечки и подобное.
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20.01.2022 13:21 Відповісти
Этого мало ,американские склады завалены не нужным американцы оружием ,но нам оно ох как сильно бы пригодилось ,поэтому речь должна идти о миллиардных поставках .
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20.01.2022 12:45 Відповісти
США - сейчас основной посредник миротворец. Они не могут поставлять оружие, потому это использует российская пропаганда. Может в феврале смогут, пока не могут. Будут поставлять союзники США- Британия, Прибалтика и другие.
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20.01.2022 13:35 Відповісти
Це - не успіх. Це - продовження хронічної хвороби США "можна діалогом всЬО порЄшать". Хоча насправді це не діалог, а монолог. Слухач вже давно глухий до "здорового глузду".
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20.01.2022 12:51 Відповісти
Думаю под киевом уже пора рыть противотанковые рвы и траншеи, строить блиндажи и другие оборонительные сооружения, в которые загнать всю наличную в городе вату (включая депутатов всех уровней.) Сзади поставить заградотряды теробороны из сознательных граждан. Этим мы убережем от первого удара тысячи наших воинов.
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20.01.2022 12:56 Відповісти
Это надо было уже давно сделать, но видимо зеленое чучело решило сдать Киев и вместе с ним Украину.
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20.01.2022 13:36 Відповісти
Я бы проконтролировал куда эти деньги пойдут
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20.01.2022 13:10 Відповісти
Они не дураки, они имущество поставляют на эти деньги- джавелины, айленды, радиостанции, штурмовые винтовки и пр.
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20.01.2022 13:37 Відповісти
Дякую америконському народу за допомогу, але розраховувати потрібно, лише, на власні сили і ресурси.
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20.01.2022 13:14 Відповісти
 
 