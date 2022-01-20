Росія не зможе перемогти Україну грубою силою, але намагається зашкодити нам зсередини, - Кулеба
Роки російської агресії навчили українців, що ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія не зможе перемогти Україну грубою силою. Але вона намагається зашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини, сіючи паніку, завдаючи шкоди нашій економіці. Хіба роки агресія РФ не навчили нас, що ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням? Хіба ми не розуміємо, що росіяни свідомо запускають всі ці сигнали, а в Україні люди свідомо чи несвідомо підхоплюють їх та дозволяють цим сигналам впливати на наші рішення? Мета всіє паніки, звідки б вона не походила, одна - послабити нас зсередини. Давайте не допомагати ворогу", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, в МЗС чудово розуміють всі загрози, але армія та дипломатія роблять все для захисту України.
"Вірте у військових України, у дипломатів України, та в себе - громадян України. Українці перемагають з гарячим серцем, але з холодною головою", - підсумував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський !
"Дискуссия, полезет ли дальше Россия?
Уже давно бы полезла, но есть сдерживающий фактор - Порошенко.
Да, Путину опять мешает Порошенко, отсюда и высосанные из пальца дела, преследование и травля.
Кого ему боятся, кто будет сопротивляться разным гибридным ОДКБ?
Кому доверяет Запад? Не квартальному же клоуну, что сидит по 2 недели "в отпусках, бо сильно устал" - когда враг у границ. И который орет о "фейки с Запада о будто бы готовящемуся нападении расеи"
Кто может возглавить сопротивление, народ, армию, правильно распорядится ресурсами, кто Путину ломает все планы?
Зеленский, Ермак, Коломойский, Портнов, может Кучма?
Для начала заварухи ему надо избавится от Порошенко. Путин подгоняет своих слуг и наместников."
Парламент має негайно скасувати абсолютно ВСІ податки та надати субсидії для вчасної закупівлі необхідних обсягів міндобрив, гербіцидів, насіння, паливно-мастильних матеріалів і електроенергії для ПОВНОГО та якісного проведення всіх весняно-польових сільськогосподарських робіт.
ІНАКШЕ...
Інакше, різко впаде врожайність і держава вже до осені - недорахується суттєвих обсягів збору врожаю всіх видів продукції рослинництва (а вслід - і птахівництва та тваринництва), різко впаде їх експорт, а відповідно - впаде валютна виручка, а за нею - впаде і курс гривні. А за нею різко піде інфляція, зростуть темпи ЗУБОЖІННЯ населення!
Якщо ж ЗЕ-банда і при падінні врожайності та збору с/г продукції зернових, збереже минулорічні обсяги її експорту... оголивши при цьому внутрішній продовольчий ринок (як нині -з курятиною, яйцями, цукром, олією, гречкою...), то ціни на продукти харчування в Україні - стануть просто фантастичними!
Це загрожує вже не Зубожінням, а черговим Голодомором, бо ніяких субсидій для 70% населення - не вистачить!
Прохання - МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!
Ох коротка память у украинцев.
И ему повезло - мог сесть лет на 20.
проблема в тому - шо ім треба зашкодити Україні і в цьому вони дуже схожі на "зелеленьських" - і чому б це?
Вот, завела уголовное дело на экс-президента Украины" - Кулеба