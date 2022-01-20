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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія не зможе перемогти Україну грубою силою, але намагається зашкодити нам зсередини, - Кулеба

Росія не зможе перемогти Україну грубою силою, але намагається зашкодити нам зсередини, - Кулеба

Роки російської агресії навчили українців, що ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не зможе перемогти Україну грубою силою. Але вона намагається зашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини, сіючи паніку, завдаючи шкоди нашій економіці. Хіба роки агресія РФ не навчили нас, що ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням? Хіба ми не розуміємо, що росіяни свідомо запускають всі ці сигнали, а в Україні люди свідомо чи несвідомо підхоплюють їх та дозволяють цим сигналам впливати на наші рішення? Мета всіє паніки, звідки б вона не походила, одна - послабити нас зсередини. Давайте не допомагати ворогу", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, в МЗС чудово розуміють всі загрози, але армія та дипломатія роблять все для захисту України. 

"Вірте у військових України, у дипломатів України, та в себе - громадян України. Українці перемагають з гарячим серцем, але з холодною головою", - підсумував глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба підтвердив виділення США $200 млн додаткової безпекової допомоги Україні в 2021 році

Автор: 

росія (65442) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
І я навіть знаю через кого кацапи шкодять нам зсередини .
Зеленський !
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20.01.2022 12:55
+11
Ніхто так не шкодить зсередини як діюча влада на чолі з оманським лижником.
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20.01.2022 12:55
+7
пан міністр має на увазі банду зелених 3,14дарасів? тоді - моя повага
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20.01.2022 12:57
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кулеба намекает на действия зеЛоха, ермака, татарова и прочей проросийской шоблы
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20.01.2022 13:16 Відповісти
Кремль впливає через Клоуна-Козиря-Дємченка.
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20.01.2022 13:23 Відповісти
Украинские гниды столько вредят изнутри, что Путину и делать ничего не надо, только направлять и консультировать.
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20.01.2022 13:55 Відповісти
І я навіть знаю через кого кацапи шкодять нам зсередини .
Зеленський !
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20.01.2022 12:55 Відповісти
Троянские шакалы -это про режим "СЛУГ "🤢🐲😈👺 дьявола !
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20.01.2022 13:11 Відповісти
правильно написано:
"Дискуссия, полезет ли дальше Россия?
Уже давно бы полезла, но есть сдерживающий фактор - Порошенко.
Да, Путину опять мешает Порошенко, отсюда и высосанные из пальца дела, преследование и травля.
Кого ему боятся, кто будет сопротивляться разным гибридным ОДКБ?
Кому доверяет Запад? Не квартальному же клоуну, что сидит по 2 недели "в отпусках, бо сильно устал" - когда враг у границ. И который орет о "фейки с Запада о будто бы готовящемуся нападении расеи"
Кто может возглавить сопротивление, народ, армию, правильно распорядится ресурсами, кто Путину ломает все планы?
Зеленский, Ермак, Коломойский, Портнов, может Кучма?
Для начала заварухи ему надо избавится от Порошенко. Путин подгоняет своих слуг и наместников."
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20.01.2022 13:19 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031206097912 1 год ·




Парламент має негайно скасувати абсолютно ВСІ податки та надати субсидії для вчасної закупівлі необхідних обсягів міндобрив, гербіцидів, насіння, паливно-мастильних матеріалів і електроенергії для ПОВНОГО та якісного проведення всіх весняно-польових сільськогосподарських робіт.

ІНАКШЕ...

Інакше, різко впаде врожайність і держава вже до осені - недорахується суттєвих обсягів збору врожаю всіх видів продукції рослинництва (а вслід - і птахівництва та тваринництва), різко впаде їх експорт, а відповідно - впаде валютна виручка, а за нею - впаде і курс гривні. А за нею різко піде інфляція, зростуть темпи ЗУБОЖІННЯ населення!

Якщо ж ЗЕ-банда і при падінні врожайності та збору с/г продукції зернових, збереже минулорічні обсяги її експорту... оголивши при цьому внутрішній продовольчий ринок (як нині -з курятиною, яйцями, цукром, олією, гречкою...), то ціни на продукти харчування в Україні - стануть просто фантастичними!
Це загрожує вже не Зубожінням, а черговим Голодомором, бо ніяких субсидій для 70% населення - не вистачить!

Прохання - МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!
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20.01.2022 16:06 Відповісти
Вилупку і кацапи не потрібні. Порається самостійно.
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20.01.2022 20:50 Відповісти
Для того його і всунули.
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20.01.2022 20:52 Відповісти
Місцеві зрадники бувають гірші за прийшлих окупантів.
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20.01.2022 21:02 Відповісти
Ніхто так не шкодить зсередини як діюча влада на чолі з оманським лижником.
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20.01.2022 12:55 Відповісти
Да ладно. Тоесть Кучма, который это все в итоге понасрал, Легитимный, Ющь всенемогущий, Кравчук сдавший ЯО и давший Крыму автономию вообще не причем. Да и Сивочолому много что можно припомнить, несмотря на все его достоинства как президента. Одно чего стоило их ***** с выборами США, когда умудрились насрать лично Трампу! Так адекватные и грамотные политики не делают!
Ох коротка память у украинцев.
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20.01.2022 13:13 Відповісти
Трамп враг демократии и Украины в частности
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20.01.2022 13:15 Відповісти
Трамп - президент США. Не быть вам дипломатом, вы не понимаете о чем речь.
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20.01.2022 13:18 Відповісти
трамп - будущий уголовник, и тесная дружба с ним, как и обещания "разобраться, у меня 100% свой генпрокурор" - это несмываемое пятно.
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20.01.2022 13:21 Відповісти
одного такого, подобному трампу, всего лишь за слежку за оппонентами - отправили в отставку..
И ему повезло - мог сесть лет на 20.
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20.01.2022 13:22 Відповісти
Оцінку Трампу дали громадяни США, а результати його діяльності пожинає увесь світ.
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20.01.2022 13:22 Відповісти
Ви ж знаєте на нащому досвіді, що виборець - то ненадійний оцінювач.
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20.01.2022 20:53 Відповісти
Стісняюсь спросіть: хуже не буде вже наступило чи ще треба трошки почекати?
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20.01.2022 13:20 Відповісти
В Зе-методичці сказано: "Якщо не вдається обі*рати одного Порошенка то треба вимазати його в г**ні разом з усіма, не згадуючи Клоуна".
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20.01.2022 13:27 Відповісти
Так це ж він прямим текстом звинувачує потерпілого пісюаніста.......ой йой, що ж буде....
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20.01.2022 13:15 Відповісти
І їй це майже вдалося за допомогою операціі "Буратіно"...😡
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20.01.2022 12:56 Відповісти
пан міністр має на увазі банду зелених 3,14дарасів? тоді - моя повага
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20.01.2022 12:57 Відповісти
Ось гарне рішення, завершіть реформи
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20.01.2022 12:58 Відповісти
зашкодити "зеленьским" - робити нічого не треба - ті самі все зроблять і самі всім і собі зашкодять.
проблема в тому - шо ім треба зашкодити Україні і в цьому вони дуже схожі на "зелеленьських" - і чому б це?
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20.01.2022 13:04 Відповісти
Полностью согласен. Даже если почитать историю то Украину больше побеждали не в бою а разрывали на части и предавали так называемые *гетьмены*. Олигархи по нашему. Тактика олигархов проста. Сначала нрод грабят и забивают, а потом обещают цукерку и ведут куда им нужно как ослика за морковкой
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20.01.2022 13:06 Відповісти
К сожалению вы правы...
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20.01.2022 13:12 Відповісти
олигархи ничего не сделают без 73-87% стада покорных овец, верящих зомбоящику
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20.01.2022 13:23 Відповісти
Дмитрику, а шкідник - цей?

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20.01.2022 13:13 Відповісти
так и есть! По сути выборы 2019 года это и был госпереворот про который трердят кацапы, и путём обмана жульничеств и пропаганды населения, к власти пришла банда ***** вских приспешников!
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20.01.2022 13:13 Відповісти
Зачем грубая сила? У нас в центре Киева филиал лубянки.
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20.01.2022 13:16 Відповісти
"Росія не зможе перемогти Україну грубою силою, але намагається зашкодити нам зсередини.
Вот, завела уголовное дело на экс-президента Украины" - Кулеба
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20.01.2022 13:37 Відповісти
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20.01.2022 13:38 Відповісти
Нелогично. Тогда Россия и Украина воевали единым фронтом против фашистской Германии. Нельзя сказать что Украина победила бы без России, или Россия без Украины.
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20.01.2022 13:46 Відповісти
запаникуешь тут, когда у власти капитулянт и клоун, который считает, что банковая - это арена цирка, и надо просто перестать стрелять ..
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20.01.2022 13:39 Відповісти
С помощью таких зэбаранов, что стоят у руля...
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20.01.2022 16:36 Відповісти
 
 