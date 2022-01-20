Росія не зможе перемогти Україну грубою силою, але намагається зашкодити нам зсередини, - Кулеба

Роки російської агресії навчили українців, що ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не зможе перемогти Україну грубою силою. Але вона намагається зашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини, сіючи паніку, завдаючи шкоди нашій економіці. Хіба роки агресія РФ не навчили нас, що ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням? Хіба ми не розуміємо, що росіяни свідомо запускають всі ці сигнали, а в Україні люди свідомо чи несвідомо підхоплюють їх та дозволяють цим сигналам впливати на наші рішення? Мета всіє паніки, звідки б вона не походила, одна - послабити нас зсередини. Давайте не допомагати ворогу", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, в МЗС чудово розуміють всі загрози, але армія та дипломатія роблять все для захисту України.

"Вірте у військових України, у дипломатів України, та в себе - громадян України. Українці перемагають з гарячим серцем, але з холодною головою", - підсумував глава МЗС.

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