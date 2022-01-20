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Новини Війна
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У 2014 році Захід був розгубленим. Нині Україна консолідувала найбільшу в історії підтримку партнерів, - Кулеба

У 2014 році Захід був розгубленим. Нині Україна консолідувала найбільшу в історії підтримку партнерів, - Кулеба

Нині Україна має найбільшу в історії консолідовану підтримку партнерів.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"На політичній арені Україні вдалося консолідувати безпрецедентно високу підтримку на тлі російських погроз. Я дуже добре пам'ятаю 2014 рік, давайте говорити правду - Захід був розгублений, нерішучий і повільний. Це дозволило РФ вчинити злочини і вбити багато українських громадян. Сьогоднішня ситуація кардинально відрізняється від тієї і це дає приводи для оптимізму", - запевняє Кулеба.

"Всього за кілька місяців Україні вдалося консолідувати найбільшу в історії підтримку партнерів. І це не просто слова. Минулого тижня ми побачили цю підтримку в дії, коли Росія проводила консультації зі США, НАТО, ОБСЄ щодо своїх ультиматумів. Росія отримала чітку і консолідовану відповідь - "Ні!",- додав міністр. 

За його словами, всі спроби РФ залякати та розділити Україну і партнерів залишилися безуспішними. 

Читайте також: Росія не зможе перемогти Україну грубою силою, але намагається зашкодити нам зсередини, - Кулеба

Автор: 

НАТО (6466) росія (65442) США (23105) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Дякуючи Зеленському?))))
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20.01.2022 13:00
+4
Кулеба, Україна консолідувала? Да вас, зелених баранів, що при владі, весь цивілізований світ вже другий місяць макає мордою у ваше гівно, доказуючи, що надо щось протиставити расєйській агресії. Шо ви там консолідували? Може наколядували?
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20.01.2022 13:10
+3
ага тому у пороха загран забрали
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20.01.2022 13:12
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Дякуючи Зеленському?))))
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20.01.2022 13:00 Відповісти
ага тому у пороха загран забрали
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20.01.2022 13:12 Відповісти
Ага.він воно ж показувало які у нас чудові Карпати які потрібно захищати.Не зря їздИло по буковелям показувало яка у нас чудова країна.Це ж не Петро Порошенко який десь по Європі шастав рейтинги собі накручуючи.Слава 95 кварталу. P.S. пишу з силою стримуючись не написати "зелену правду", бо ЦН забанить😡
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20.01.2022 13:15 Відповісти
Скажите спасибо Порошенко. Если бы не он, на сегодняшний день, забыли бы что такое Украина.
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20.01.2022 13:51 Відповісти
Кулєба хоче донести, що так. 😁 Цікав, яку підтримку Україні надали Оман, Сейшели і інші курорти, куди з гастролями їздив сам Зєлєнскій? Стурбованість хоч висловили?
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20.01.2022 13:52 Відповісти
Кулеба, Україна консолідувала? Да вас, зелених баранів, що при владі, весь цивілізований світ вже другий місяць макає мордою у ваше гівно, доказуючи, що надо щось протиставити расєйській агресії. Шо ви там консолідували? Може наколядували?
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20.01.2022 13:10 Відповісти
Якась умовна Україна побудувала армію, отримала безвіз, томос, створила антипутінську коаліцію, в умовах війни показала ріст ВВП. А може це зробили всімипрезиденти?))
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20.01.2022 13:25 Відповісти
Шо за КУЛЕБОПОНОС на Цензоре? Вы теперь каждую его фразу будте в Новость оформлять, халтурщики!?
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20.01.2022 13:19 Відповісти
Мы пахали,называется)))))(
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20.01.2022 13:22 Відповісти
В 2014 Запад просто сдал Украину! Обама - самый худший президент США за всю историю Америки. Только при канцлерах Германии - Гитлере и Меркель, Россия насмелилась оккупировать чужие территории.
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20.01.2022 13:27 Відповісти
И поэтому печатный гундосый суд решил забрать у пороха загранпаспорта ?
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20.01.2022 13:29 Відповісти
А навіщо Україні така шалена підтримка? Судячи з того, що вчора промуркало гівнокомандуюче - то все нагнітання ситуації та гра на нервах. А ще одне, просто гівно небрите та нечесане, того більше - звинуватило союзників у розповсюдженні фейків!
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20.01.2022 13:29 Відповісти
Міжнародна антифашистська коаліція проти російсько- фашистських загарбників .
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20.01.2022 13:35 Відповісти
І Володя був розгубленим. Замість поїздки в аеропорт, він зі своїми малоросами поїхав в Голлівку. А пані Лєнка передавала рух колон військових, тільки правда не тих і не туди.
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20.01.2022 13:40 Відповісти
Мда, уровень озабоченности достиг своего апогея с 14 года.
Как по мне, ключевые игроки не сделали тех шагов, как Китай например, в Казахстане!
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20.01.2022 15:57 Відповісти
Ви дятли для цього нічого не зробили, відкрити рота змогли аж на 19 день після нового року.
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20.01.2022 16:36 Відповісти
 
 