У 2014 році Захід був розгубленим. Нині Україна консолідувала найбільшу в історії підтримку партнерів, - Кулеба

Нині Україна має найбільшу в історії консолідовану підтримку партнерів.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"На політичній арені Україні вдалося консолідувати безпрецедентно високу підтримку на тлі російських погроз. Я дуже добре пам'ятаю 2014 рік, давайте говорити правду - Захід був розгублений, нерішучий і повільний. Це дозволило РФ вчинити злочини і вбити багато українських громадян. Сьогоднішня ситуація кардинально відрізняється від тієї і це дає приводи для оптимізму", - запевняє Кулеба.

"Всього за кілька місяців Україні вдалося консолідувати найбільшу в історії підтримку партнерів. І це не просто слова. Минулого тижня ми побачили цю підтримку в дії, коли Росія проводила консультації зі США, НАТО, ОБСЄ щодо своїх ультиматумів. Росія отримала чітку і консолідовану відповідь - "Ні!",- додав міністр.

За його словами, всі спроби РФ залякати та розділити Україну і партнерів залишилися безуспішними.

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