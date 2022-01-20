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Новини Війна
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ЄС відповість серйозними економічними та фінансовими санкціями у разі вторгнення РФ до України, - фон дер Ляєн

ЄС відповість серйозними економічними та фінансовими санкціями у разі вторгнення РФ до України, - фон дер Ляєн

У ЄС сподіваються, що Росія не реалізує план щодо вторгнення в Україну, та якщо це все-таки станеться, ЄС буде готовий

Про це заявила в четвер голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо цього діалогу, ми хочемо, щоб конфлікти вирішувалися в організаціях, сформованих саме на такі випадки, але якщо ситуація погіршиться, якщо триватимуть атаки на територіальну цілісність України, ми відповімо серйозними економічними та фінансовими санкціями", - заявила фон дер Ляєн під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми сподіваємося, що атаки не буде, але якщо вона відбудеться, то ми готові", - підсумувала вона.

Автор: 

армія рф (17554) вторгнення (380) росія (65442) Євросоюз (13484) фон дер Ляєн Урсула (779)


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Буде їм ***** - будуть санкції, здамося - ***** нам
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20.01.2022 13:07 Відповісти
Им еще не надоело твердить одно и тоже.
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20.01.2022 13:16 Відповісти
мы уже слышали о неслыханных санкциях, осталось увидеть невиданные
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20.01.2022 13:17 Відповісти
А Фан -фан тюльпан с бароном Мюнхазеном одобряют ? ))
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20.01.2022 13:17 Відповісти
Дорогие буржуины!
Просто объявите премию 1 млрд евро за голову кремлевского ублюдка и программу сокрытия свидетеля.
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20.01.2022 13:24 Відповісти
Мабуть дупу підтягнуть
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20.01.2022 13:24 Відповісти
Урсула, при всем уважении, в вашем ес как немцы скажут, так и будет
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20.01.2022 13:30 Відповісти
 
 