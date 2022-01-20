ЄС відповість серйозними економічними та фінансовими санкціями у разі вторгнення РФ до України, - фон дер Ляєн
У ЄС сподіваються, що Росія не реалізує план щодо вторгнення в Україну, та якщо це все-таки станеться, ЄС буде готовий
Про це заявила в четвер голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми хочемо цього діалогу, ми хочемо, щоб конфлікти вирішувалися в організаціях, сформованих саме на такі випадки, але якщо ситуація погіршиться, якщо триватимуть атаки на територіальну цілісність України, ми відповімо серйозними економічними та фінансовими санкціями", - заявила фон дер Ляєн під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Ми сподіваємося, що атаки не буде, але якщо вона відбудеться, то ми готові", - підсумувала вона.
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