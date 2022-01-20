У Кремлі відреагували на слова Байдена щодо заборони операцій з доларами у разі вторгнення РФ в Україну: Такі заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки
Заяви про те, що російські банки не зможуть здійснювати операції з доларами у разі вторгнення РФ в Україну, не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", сказав у четвер прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося у зв'язку з цим", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи заяви президента США про можливі заходи проти банків РФ.
"Ми неодноразово на подібні заяви реагували, коментували. Не думаю, що потрібно продовжувати коментувати, тому що заяви фактично повторюються під кальку. Ми вважаємо, що вони аж ніяк не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі", - додав він.
Пєсков зауважив, що заяви із погрозами та попередженням, "що Росії за якісь гіпотетичні дії доведеться заплатити важку ціну, звучать щодня від середнього експертного рівня до рівня глав держав".
"Це відбувається із завидною регулярністю протягом останнього місяця, як мінімум", - сказав Пєсков.
Раніше у четвер президент США Джо Байден заявив, що у разі нападу на Україну на Росію чекають серйозні економічні наслідки, зокрема, російські банки не зможуть проводити операції з доларами.
"Ми знаходимося в позиції, в якій надалі можуть бути серйозні економічні наслідки (для Росії. - Ред.). Наприклад, все, що пов'язано з доларом: якщо вони введуть війська, вони заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами", - заявив Байден під час прес-конференції у річницю свого перебування на посаді президента.
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уже не надо будет - "мертвые не потеют"
"При этом об отказе от американской валюты в составе резервов страны речи не идет"
"Глава Банка России https://iz.ru/tag/elvira-nabiullina Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не планирует полностью отказываться от доллара в своих резервах, несмотря на санкционные риски."
https://iz.ru/1275941/sofia-smirnova/gudbai-amerika-bank-rossii-umenshil-doliu-aktivov-v-dollarakh-ssha
речь идет о запрете ОПЕРАЦИЙ с долларом.
они свои рузьке теньге просто не смогут поменять на доллар чтоб отправить любовницу олигарха в Майями или, например заправить яхту Абрамовича в Монте-Карло
тяжелые серебряные табакерки
Поколениями, династиями воровали, вывозили , "складировали" и вдруг стали нищими...
Ви ту обстановку дестабілізували ще захопленням Придністров'я, війною в Чечні, Абхазією, Осетією, Кримом і Донбасом!
Але платить все рівно доведеться і платить своєю кров'ю!
Гниди кацапидлячі!
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Пи*ор. Ничего другого в голову не приходит
А какое дело россии до нашего "внутреннего конфликта", если только она (россия) не часть этого самого конфликта?
кацапская типа "гражданская - братоубийственная" война в Украине
станет чисто "великой бурятоубийственной"
шведо-бриты со своей ближней противотанковой ракетой молодцы, конечно, зачетная вещь, но хорошие вещи должны иметь выразительные имена собственные, как фаустпатрон, джавелин....
По данным твоей же таможенной службы рашка ввезла за прошлый год жрачки на 16 млрд $.
Я когда ещё до войны в Мацкве и околицах бывал, то все магазы были завалены импортной хавкой. И то немногое, что было с лейбой "мейд ин рашка" было настолько овратительного качества, что его никто не брал.
Ну вот и ********** бы от Украины. Сидели бы да жрачку свою хавали.
Знаете, до войны в магазинах было хрен отыскать отечественное яблоко (в основном - Польша). Теперь Польское - хрен найти (и оно дороже процентов на 40). Сейчас импортная еда - фрукты типа апельсин и бананов или шоколад с кофе (и то - отечественной упаковки).
"Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь поставил под сомнение надежность доллара как основной резервной валюты.
"Процесс дедолларизации - он постоянный, - сказал Песков. - Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты". https://www.bbc.com/russian/news-57347580