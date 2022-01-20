У Кремлі відреагували на слова Байдена щодо заборони операцій з доларами у разі вторгнення РФ в Україну: Такі заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки

Заяви про те, що російські банки не зможуть здійснювати операції з доларами у разі вторгнення РФ в Україну, не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", сказав у четвер прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося у зв'язку з цим", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи заяви президента США про можливі заходи проти банків РФ.

"Ми неодноразово на подібні заяви реагували, коментували. Не думаю, що потрібно продовжувати коментувати, тому що заяви фактично повторюються під кальку. Ми вважаємо, що вони аж ніяк не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі", - додав він.

Пєсков зауважив, що заяви із погрозами та попередженням, "що Росії за якісь гіпотетичні дії доведеться заплатити важку ціну, звучать щодня від середнього експертного рівня до рівня глав держав".

"Це відбувається із завидною регулярністю протягом останнього місяця, як мінімум", - сказав Пєсков.

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Раніше у четвер президент США Джо Байден заявив, що у разі нападу на Україну на Росію чекають серйозні економічні наслідки, зокрема, російські банки не зможуть проводити операції з доларами.

"Ми знаходимося в позиції, в якій надалі можуть бути серйозні економічні наслідки (для Росії. - Ред.). Наприклад, все, що пов'язано з доларом: якщо вони введуть війська, вони заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами", - заявив Байден під час прес-конференції у річницю свого перебування на посаді президента.