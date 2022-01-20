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Новини Санкції проти Росії
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У Кремлі відреагували на слова Байдена щодо заборони операцій з доларами у разі вторгнення РФ в Україну: Такі заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки

У Кремлі відреагували на слова Байдена щодо заборони операцій з доларами у разі вторгнення РФ в Україну: Такі заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки

Заяви про те, що російські банки не зможуть здійснювати операції з доларами у разі вторгнення РФ в Україну, не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", сказав у четвер прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося у зв'язку з цим", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи заяви президента США про можливі заходи проти банків РФ.

"Ми неодноразово на подібні заяви реагували, коментували. Не думаю, що потрібно продовжувати коментувати, тому що заяви фактично повторюються під кальку. Ми вважаємо, що вони аж ніяк не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі", - додав він.

Пєсков зауважив, що заяви із погрозами та попередженням, "що Росії за якісь гіпотетичні дії доведеться заплатити важку ціну, звучать щодня від середнього експертного рівня до рівня глав держав".

"Це відбувається із завидною регулярністю протягом останнього місяця, як мінімум", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та Байден можуть провести телефонну розмову після отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки", - Пєсков

Раніше у четвер президент США Джо Байден заявив, що у разі нападу на Україну на Росію чекають серйозні економічні наслідки, зокрема, російські банки не зможуть проводити операції з доларами.

"Ми знаходимося в позиції, в якій надалі можуть бути серйозні економічні наслідки (для Росії. - Ред.). Наприклад, все, що пов'язано з доларом: якщо вони введуть війська, вони заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами", - заявив Байден під час прес-конференції у річницю свого перебування на посаді президента.

Байден Джо (2889) долар (537) Пєсков Дмитро (1648) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+39
Значит зассали кацапы
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20.01.2022 13:14
+28
це для мокшів лиш початок
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20.01.2022 13:16
+23
Запретите Америке операции с рублем
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20.01.2022 13:18
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Значит зассали кацапы
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20.01.2022 13:14 Відповісти
конечно зассали, ведь в деревянных не получится подкупать евродепутатов
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20.01.2022 13:15 Відповісти
це для мокшів лиш початок
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20.01.2022 13:16 Відповісти
Пусть выходят на улицы и СЖИГАЮТ баксы в знак протеста, что б Америке стало плохо)))))
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20.01.2022 14:08 Відповісти
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20.01.2022 14:11 Відповісти
мда, тут и к СВИФТу не ходи!
уже не надо будет - "мертвые не потеют"
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20.01.2022 15:05 Відповісти
срочно! запретить америке использовать ру.*** как средство платежа...
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20.01.2022 13:17 Відповісти
Запретите Америке операции с рублем
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20.01.2022 13:18 Відповісти
Московити, виконуйте МС-2, та забирайтеся з українського Донбасу. З Криму також.
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20.01.2022 13:18 Відповісти
Это будет почти главная проблема для парашенцев. У них долларов страшно представить сколько - может даже триллионы. И все станет макулатурой - кошмар....
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20.01.2022 13:20 Відповісти
Да нет уже долларов в РФ ?) Есть физический доллар который нельзя запретить для населения и тех же расчетов с Китаем) Но в ЗВР в ценых бумагах доллара нет) Имеется введу банковские операции) Это немного другое)
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20.01.2022 13:31 Відповісти
Как это нет? Рашка туеву хучу бабла, отжатого у собственного нарида, вложила в облигации США. А теперь допрыгается, что ей "простят" эти долги.
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20.01.2022 14:14 Відповісти
И золото тоже, хранящееся в США, нельзя им отдавать! И кстати немецкое тоже
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20.01.2022 14:31 Відповісти
Брехня. Так вони зменшили частку долара, і збільшили частку золота. Але там баски в ЗВР Рашки є.
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20.01.2022 14:42 Відповісти
по состоянию на 30 июня 2021 года в международных резервах рф доля доллара составляла16,4%, что на настоящий момент составляет близко к 102 лярдам американских вечнозеленых гривен.
"При этом об отказе от американской валюты в составе резервов страны речи не идет"

"Глава Банка России https://iz.ru/tag/elvira-nabiullina Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не планирует полностью отказываться от доллара в своих резервах, несмотря на санкционные риски."

https://iz.ru/1275941/sofia-smirnova/gudbai-amerika-bank-rossii-umenshil-doliu-aktivov-v-dollarakh-ssha
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20.01.2022 15:02 Відповісти
да пусть они свои резервы хранят хоть в монгольских тугриках !

речь идет о запрете ОПЕРАЦИЙ с долларом.
они свои рузьке теньге просто не смогут поменять на доллар чтоб отправить любовницу олигарха в Майями или, например заправить яхту Абрамовича в Монте-Карло
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20.01.2022 15:09 Відповісти
Навіщо їм долар!? В них «вяличее» валюта
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20.01.2022 13:22 Відповісти
Эти "заявы" могут напомнить исторические традиции русских как решать такие проблемы с помощью дворцовых переворотов....
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20.01.2022 13:24 Відповісти
мда, олигархам первой гильдии уже пора вытаскивать свои

тяжелые серебряные табакерки
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20.01.2022 15:11 Відповісти
Кацапи,відлізьте у свою печеру і ви побачите "диво".Напруга спаде сама собою.От спробуйте!
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20.01.2022 13:26 Відповісти
Та все вони розуміють, просто дурників з себе роблять
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20.01.2022 14:36 Відповісти
Вариант "было ваше, стало наше" - кацапам понятен и неприемлем...
Поколениями, династиями воровали, вывозили , "складировали" и вдруг стали нищими...
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20.01.2022 13:28 Відповісти
Що,всрались,кацапи? Далі буде...
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20.01.2022 13:29 Відповісти
Вангую, що після таких заяв на лаптєстанії почнуться "чудєса" з курсом
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20.01.2022 13:29 Відповісти
Потекла подлива у козломордых по ногам. Это вэри гуд.
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20.01.2022 13:29 Відповісти
Поправьте меня, если ошибаюсь, но кажется кацапы уже третий день не стреляют....
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20.01.2022 13:29 Відповісти
готовят что то наверное
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20.01.2022 13:34 Відповісти
ждут команду от хазяевов кремля..а те еще не определились как наказать зеленского..
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20.01.2022 14:13 Відповісти
Якщо ворог поводиться нетипово то, або здох, або готує подляну.
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20.01.2022 16:31 Відповісти
про кацапов это только 2ой вариант к сожалению...
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20.01.2022 21:44 Відповісти
так убрали бы своих орков с донбаса и Крыма и все было б норм. А так накаждом углу оруть как они всех поубивают и сердятся на угрозы в ответ...фашистское отродье
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20.01.2022 13:33 Відповісти
Це просто якийсь глум почався над російсько-фашистським режимом в Москві.
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20.01.2022 13:38 Відповісти
кстати, как называется этот медицинский инструмент, которым расширяют анальное отверстие поциента? похоже, идет дезинфекция рук перед заключительной фазой операции Мордора больше нет
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20.01.2022 14:02 Відповісти
А вы не лезьте, и не будет паники.
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20.01.2022 13:40 Відповісти
Суки паРашні!
Ви ту обстановку дестабілізували ще захопленням Придністров'я, війною в Чечні, Абхазією, Осетією, Кримом і Донбасом!
Але платить все рівно доведеться і платить своєю кров'ю!
Гниди кацапидлячі!
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20.01.2022 13:40 Відповісти
"як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу"

---

Пи*ор. Ничего другого в голову не приходит
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20.01.2022 13:41 Відповісти
Мені дуже цікаво - де кацапи будуть брать газ і нафту після того як китайці у них відберуть Сибір? Це ж всього-навсього - справа часу! З усіма сусідами які мають ці енергоресурси - розісралися Як тільки Сибір "відпаде" - по Росії почнеться "буза" і навіть нафта Майкопа стане для них недосяжною - Кавказ відділиться! Єдина надія - на нафту і газ шельфу Північного Льодовитого Але вони не вміють цього робить і не мають необхідного обладнання!
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20.01.2022 13:45 Відповісти
китайцы резко переходят на зеленые электроресурсы - им платить карбоновый налог европейцам не интересно
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20.01.2022 15:14 Відповісти
А до чого тут китайці? Я пишу про росіян! А з "карбоновим налогом" вони якось самі розберуться!
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20.01.2022 16:04 Відповісти
Даже такое заявление Байдена наверняка сейчас повлияет на фондовую биржу параши в худшую сторону.
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20.01.2022 13:47 Відповісти
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20.01.2022 13:57 Відповісти
Песков: "... могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране..."
А какое дело россии до нашего "внутреннего конфликта", если только она (россия) не часть этого самого конфликта?
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20.01.2022 14:00 Відповісти
как говорит мой американский друг Джавелин :
кацапская типа "гражданская - братоубийственная" война в Украине
станет чисто "великой бурятоубийственной"
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20.01.2022 14:06 Відповісти


шведо-бриты со своей ближней противотанковой ракетой молодцы, конечно, зачетная вещь, но хорошие вещи должны иметь выразительные имена собственные, как фаустпатрон, джавелин....
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20.01.2022 15:16 Відповісти
Похоже на болотах песца увидели издалека и начали подготовку.
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20.01.2022 14:04 Відповісти
Чем им это поможет? Будут как и при СССР менять золото на хавку.
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20.01.2022 14:15 Відповісти
Этим и поможет
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20.01.2022 14:20 Відповісти
2 тыс. тонн золота это как минимум 2-3 тыс. тонн еды.
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20.01.2022 14:32 Відповісти
смотря по какому курсу менять. Вон Шаламов писал, что им за найденые самородки давали кусочек хлеба, если самородок был больше 50(?) грамм.
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20.01.2022 14:33 Відповісти
Что характерно: С первого до последнего дня своего существования, СССР испытывал острый дефицит продовольствия. Некоторые республики утверждали что им не прокормить столько нахлебников. Но когда от СССР отвалились эти "кормильцы", и осталась одна Россия. Вот только тогда еды России стало хватать не только для себя, но и на экспорт. При том та же Украина, один из главных импортёров мяса и САЛА (!) из России.
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20.01.2022 22:29 Відповісти
Это говно вы кому нибудь другому впаривай.
По данным твоей же таможенной службы рашка ввезла за прошлый год жрачки на 16 млрд $.
Я когда ещё до войны в Мацкве и околицах бывал, то все магазы были завалены импортной хавкой. И то немногое, что было с лейбой "мейд ин рашка" было настолько овратительного качества, что его никто не брал.
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21.01.2022 00:39 Відповісти
...а продала за 2021 - на 30.7 млрд $...
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21.01.2022 01:41 Відповісти
Ну круто, значит у вас там изобилие
Ну вот и ********** бы от Украины. Сидели бы да жрачку свою хавали.
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21.01.2022 01:48 Відповісти
А, я понял! Это раньше Донбас всю Украину кормил, а щас вы "кормильцев" отжали и он теперь кормит рашку
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21.01.2022 01:50 Відповісти
Видел тамошние пиво и сигареты (без лицензии).
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21.01.2022 01:51 Відповісти

Знаете, до войны в магазинах было хрен отыскать отечественное яблоко (в основном - Польша). Теперь Польское - хрен найти (и оно дороже процентов на 40). Сейчас импортная еда - фрукты типа апельсин и бананов или шоколад с кофе (и то - отечественной упаковки).
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21.01.2022 01:50 Відповісти
Само собой. Каждый первый кацап на этом форуме живёт на Рублёвке.
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21.01.2022 01:57 Відповісти
Лично я - в райцентре Кубани.
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21.01.2022 02:10 Відповісти
А нидерландский и французский флажки зачем? Для конспирации?
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21.01.2022 02:17 Відповісти
Для возможности в принципе сюда войти. (Я не управляю ими. Это работа защитной программы)
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21.01.2022 02:24 Відповісти
И охота сюда лезть? На рашатудей интересней и все свои. А тут матюков нагнут и забанят. Шёл бы ты домой. Тут водки нет.
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21.01.2022 02:32 Відповісти
Можно конечно спросить у писькова,что такое причинно-следственная связь,но он имбецил.
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20.01.2022 14:26 Відповісти
Такие заявления Писькова Туалетного Ерша как раз и подтверждают, насколько Кацапия боится подобных санкций. В случае запрета на трансакции банков Кацапии в долларах остановится практически весь их экспорт сырья и полуфабрикатов низкой степени переработки. Ведь такой экспорт составляет львиную долю их ВВП. И тут никакой юань и рупия ********* не помогут.
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20.01.2022 14:32 Відповісти
Иными словами все российские долларовые карточки VISA рядовых российских граждан накроются медным тазом. Нормальный ход Байдена.
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20.01.2022 14:41 Відповісти
занятно, когда песков "несет пургу" сейчас или раннее?!

"Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь поставил под сомнение надежность доллара как основной резервной валюты.

"Процесс дедолларизации - он постоянный, - сказал Песков. - Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты". https://www.bbc.com/russian/news-57347580
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20.01.2022 14:44 Відповісти
Им не верится. Это стадия отрицания. они думают что Британия и США будут действовать так же как Гермашка. Типа безконечная озабоченность. Но они ошиблись в этот раз.
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20.01.2022 15:02 Відповісти
звичайно. вас, косорилих, поки що попереджають. а далі дестабілізація та повний вам пистець
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20.01.2022 15:10 Відповісти
 
 