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Новини Війна
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Я відкритий для зустрічі з Лавровим, мені є, що йому сказати, - Кулеба

Я відкритий для зустрічі з Лавровим, мені є, що йому сказати, - Кулеба

Українська сторона готова до тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, РФ та США. Але на таку зустріч має погодитися представник РФ Сергій Лавров.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я відкритий для зустрічі з міністром Лавровим, мені є, що йому сказати. Ви знаєте, що він якось уникає зустрічей з Україною, це його рішення, коментувати не буду. Тому коли ми вчора розмовляли з державним секретарем, я підтвердив йому свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо пан Лавров на це погодиться", - зазначив Кулеба.

"Щодо тристороннього формату, у нас відбувся спонтанний тристоронній формат США-Україна-РФ на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ, де ми дуже яскраво поспілкувалися і перетворили досить рутинну вечерю на яскраве дипломатичне видовище", - зазначив Кулеба.

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Автор: 

Лавров Сергій (1592) росія (65442) США (23105) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Говорить там не с кем ,старую лошадь пора сдавать на живодёрню...
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20.01.2022 13:19
+4
Звучит как ...Я готов снять штаны...
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20.01.2022 13:31
+3
По лошадиному лицу разве что врезать... О чем там можно разговаривать
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20.01.2022 13:24
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20.01.2022 13:26 Відповісти
если ты осел73 и грузишься за чмошников, значит про тебя в том числе. с тупыми наркоманами никто не собирается встречаться, даже такая мразь как уставшая лошадь. уродов теперь просто ставят перед фактом. за 2.5 года Украина потеряла субъектность .
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20.01.2022 13:37 Відповісти
Может ты и открыт. А будет, как Ермак скажет.
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20.01.2022 13:49 Відповісти
Говорить там не с кем ,старую лошадь пора сдавать на живодёрню...
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20.01.2022 13:19 Відповісти
туПин куйло....)
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20.01.2022 13:23 Відповісти
По лошадиному лицу разве что врезать... О чем там можно разговаривать
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20.01.2022 13:24 Відповісти
Со свиньей можно только похрюкать. Человеческого она не понимает. Вы хотите стать на четвереньки и похрюкать с Лавровым? Результат вам еще не ясен?
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20.01.2022 13:25 Відповісти
Послать гнедого куда подальше разве что.
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20.01.2022 13:28 Відповісти
Не мечите бисер перед свиньями. (с)
Краще відновлюйте оборонні закази ,які влада скасовує та саботує.
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20.01.2022 13:29 Відповісти
про що розмовляти з тими, хто вперто не визнає себе стороною конфлікту?!!
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20.01.2022 13:30 Відповісти
Про що взагалі можна розмовляти з цією кацапською конякою?
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20.01.2022 13:31 Відповісти
Звучит как ...Я готов снять штаны...
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20.01.2022 13:31 Відповісти
и принимать со всех сторон....
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20.01.2022 13:38 Відповісти
Кулеба, нажаль, Є типовим зільоним вилупком, бо негативний відбір нічого путнього дати не може.
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20.01.2022 13:35 Відповісти
Это клиника... типа унылой лошади, перевозящий аргентинскую муку, не похер на то, что скажет кульоба
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20.01.2022 13:58 Відповісти
Гігант, не гігант, а професійний висококваліфікований дипломат. В порівнянні з твоїми, косабе, конем і кобилою, взагалі, сказав би:"Світоч дипломатії".
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20.01.2022 14:10 Відповісти
Ну, прямо, як його безпосередній зільоний керівник, "всєгда готовий" лизнути сраку...
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20.01.2022 14:30 Відповісти
О б-лять іщо один дартаньян - он готов для зустрічі з конем-лаврушкой! Да на йух ти нужен со своєй готовностью? Ще один желающій заглянуть у шоколадній глаз! Напиши ноту якщо свербить і сиди тихо не отсвечуй казліна, бо схопиш трендюлей і підеш поза штат.
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20.01.2022 15:12 Відповісти
А Кулебе очково самому встречаться? Постоянно должны быть спасатели.
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20.01.2022 15:47 Відповісти
 
 