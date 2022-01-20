Я відкритий для зустрічі з Лавровим, мені є, що йому сказати, - Кулеба

Українська сторона готова до тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, РФ та США. Але на таку зустріч має погодитися представник РФ Сергій Лавров.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я відкритий для зустрічі з міністром Лавровим, мені є, що йому сказати. Ви знаєте, що він якось уникає зустрічей з Україною, це його рішення, коментувати не буду. Тому коли ми вчора розмовляли з державним секретарем, я підтвердив йому свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо пан Лавров на це погодиться", - зазначив Кулеба.

"Щодо тристороннього формату, у нас відбувся спонтанний тристоронній формат США-Україна-РФ на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ, де ми дуже яскраво поспілкувалися і перетворили досить рутинну вечерю на яскраве дипломатичне видовище", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2014 році Захід був розгубленим. Нині Україна консолідувала найбільшу в історії підтримку партнерів, - Кулеба