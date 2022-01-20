Порошенко про військову допомогу від Великої Британії: Друг пізнається в біді, гарний приклад для наслідування іншими країнами НАТО

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував уряду Великої Британії та особисто Борису Джонсону за надання військової допомоги Україні під час російської ескалації поблизу кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні ми вітаємо, що Велика Британія, уряд, наш давній і надійний друг Борис Джонсон, міністри оборони та зовнішніх справ запропонували нам багато різних опцій, починаючи від підтримки Військово-Морських Сил до сучасних протитанкових ракетних систем, які однозначно збільшать ціну агресії Путіна, якщо він вирішить нас атакувати. Ми дуже це цінуємо. Це позиція справжнього друга. Як кажуть, друг пізнається в біді. Це дуже гарний приклад для наслідування іншими державами-учасницями НАТО", - сказав п'ятий президент.

За словами Порошенка, Україна зараз потребує як підтримки західних союзників, так і внутрішньої єдності, адже Росія застосовує інструменти гібридної війни, зокрема і внутрішню дестабілізацію.

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"За моїх часів Путін атакував нашу ядерну енергетику, наші урядові структури, адміністрацію президента. Інколи це мало успіх. На цьому він був зосереджений. Він завжди намагався підірвати нашу стабільність зсередини держави", - наголосив лідер "ЄС".

Порошенко нагадав, що в 2013-14 рр. ніхто не вірив, що Путін може вдатися до агресії проти України в Криму і згодом на сході.

"Ми звільнили з-під російської окупації дві третини окупованого Донбасу. Це мільйони осіб та десятки тисяч квадратних кілометрів, звільнених від російський військових. Ми запросили британських, американських, НАТОвських інструкторів навчати та тренувати наших військових, і все це для того, щоб збільшити ціну агресії Путіна на випадок, якщо він вирішить продовжити свою агресію. І саме цей сценарій ми маємо задіяти і сьогодні, аби бути міцними і обʼєднаними. Щоб Путін зрозумів, що ціна за його агресію буде надзвичайною. Ми не потребуємо солдатів НАТО, однак ми точно потребує новітніх оборонних легальних озброєнь. Ми точно потребуємо санкцій проти Північного потоку - 2. І ми точно потребуємо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, надання перспективи членства", - підсумував лідер "ЄС".

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