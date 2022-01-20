Радник президента Устенко про курс гривні: "Ми перебуваємо в зоні комфорту - у нас понад $30 млрд золотовалютних резервів"

В Україні інфляція спричинена зовнішніми економічними факторами, і вона спостерігається у всіх країнах, а нинішнє падіння курсу гривні пов’язане з короткостроковим коливанням.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він нагадав, що Україна завершила 2021 рік з інфляцією 10%.

"І ніколи не було такої різниці між інфляцією України та розвинутих країн, таких як США. Диференціал лише 3 процентні пункти: наша — 10%, їхня — 7%", — сказав Устенко.

За його словами, основними причинами світової інфляції є суттєве зростання цін на енергоносії та можливе подорожчання сільськогосподарської продукції.

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"Подорожчання енергоносіїв — це перше. А по-друге, попит на сільськогосподарську продукцію значний. У кількох латиноамериканських країнах очікується неврожай. І якщо у разі великого попиту буде недостатньо пропозицій, то ціни можуть зростати. Ми очікуємо на цьому товарному ринку додаткові інфляційні сплески", — сказав Устенко.

За його словами, нинішнє падіння курсу гривні пов’язане з короткостроковим коливанням.

"Якщо говорити про курси валют, то можуть бути коливання в короткостроковому періоді (це те, що ми зараз спостерігаємо) і довгострокові зміни. Щодо довгострокових змін ми перебуваємо в зоні комфорту — у нас понад $30 млрд золотовалютних резервів, вони перекривають чотири місяці нашого імпорту", – сказав радник Зеленського.

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За його словам, переживати треба, якщо це менш ніж три місяці. "У нас же перекриття імпорту золотовалютними резервами — чотири місяці, навіть трохи більше", — резюмував Устенко.