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Новини
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Радник президента Устенко про курс гривні: "Ми перебуваємо в зоні комфорту - у нас понад $30 млрд золотовалютних резервів"

Радник президента Устенко про курс гривні:

В Україні інфляція спричинена зовнішніми економічними факторами, і вона спостерігається у всіх країнах, а нинішнє падіння курсу гривні пов’язане з короткостроковим коливанням.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він нагадав, що Україна завершила 2021 рік з інфляцією 10%.

"І ніколи не було такої різниці між інфляцією України та розвинутих країн, таких як США. Диференціал лише 3 процентні пункти: наша — 10%, їхня — 7%", — сказав Устенко.

За його словами, основними причинами світової інфляції є суттєве зростання цін на енергоносії та можливе подорожчання сільськогосподарської продукції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В українській економіці все непогано: зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний, - заступник міністра Качка

"Подорожчання енергоносіїв — це перше. А по-друге, попит на сільськогосподарську продукцію значний. У кількох латиноамериканських країнах очікується неврожай. І якщо у разі великого попиту буде недостатньо пропозицій, то ціни можуть зростати. Ми очікуємо на цьому товарному ринку додаткові інфляційні сплески", — сказав Устенко.

За його словами, нинішнє падіння курсу гривні пов’язане з короткостроковим коливанням.

"Якщо говорити про курси валют, то можуть бути коливання в короткостроковому періоді (це те, що ми зараз спостерігаємо) і довгострокові зміни. Щодо довгострокових змін ми перебуваємо в зоні комфорту — у нас понад $30 млрд золотовалютних резервів, вони перекривають чотири місяці нашого імпорту", – сказав радник Зеленського.

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За його словам, переживати треба, якщо це менш ніж три місяці. "У нас же перекриття імпорту золотовалютними резервами — чотири місяці, навіть трохи більше", — резюмував Устенко.

Автор: 

гривня (1740) інфляція (859) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+28
ну хоть кто-то у нас в зоне комфорта
осталось узнать этих "мы"
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20.01.2022 13:24
+14
Він нагадав, що Україна завершила 2021 рік з інфляцією 10%.

Джерело:

Продуктовая корзина +40-60% в разніх группах, проезды во многих городах подняли +25-40%, газ заоблачный..... а у него 10%
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20.01.2022 13:25
+11
Ага. Про економічну ситуацію, більш ніж за два з половиною правління зеленої влади можна сказати декількома словами:
"Долар пробиває дно, м'яса майже не їмо,
Яйця бачим тільки в бані,
Лоха ж вибрали барани".
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20.01.2022 13:26
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ну хоть кто-то у нас в зоне комфорта
осталось узнать этих "мы"
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20.01.2022 13:24 Відповісти
Жги, ЗЕ-банда, золотовалютные резервы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.01.2022 13:46 Відповісти
в ЗВР 90% мусорные ОГВЗ...
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20.01.2022 14:14 Відповісти
Значит надо покупать $$$€€€
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20.01.2022 15:58 Відповісти
Всё, что нужно знать - эти твари в зоне комфорта...
А народ? Да пусть хоть повыздыхает...
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20.01.2022 14:43 Відповісти
да
и самое хреновое, что под эту военную напряженность наберут опять кредитов

потому что в экономике они и не шарят и не хотят ничего делать
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20.01.2022 14:47 Відповісти
Сволота ... цей Устенко!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100031206097912 54 хв ·
Поширено серед: _Публічно








Парламент має негайно скасувати абсолютно ВСІ податки та надати субсидії для вчасної закупівлі необхідних обсягів міндобрив, гербіцидів, насіння, паливно-мастильних матеріалів і електроенергії для ПОВНОГО та якісного проведення всіх весняно-польових сільськогосподарських робіт.

ІНАКШЕ...

Інакше, різко впаде врожайність і держава вже до осені - недорахується суттєвих обсягів збору врожаю всіх видів продукції рослинництва (а вслід - і птахівництва та тваринництва), різко впаде їх експорт, а відповідно - впаде валютна виручка, а за нею - впаде і курс гривні. А за нею різко піде інфляція, зростуть темпи ЗУБОЖІННЯ населення!

Якщо ж ЗЕ-банда і при падінні врожайності та збору с/г продукції зернових, збереже минулорічні обсяги її експорту... оголивши при цьому внутрішній продовольчий ринок (як нині -з курятиною, яйцями, цукром, олією, гречкою...), то ціни на продукти харчування в Україні - стануть просто фантастичними!
Це загрожує вже не Зубожінням, а черговим Голодомором, бо ніяких субсидій для 70% населення - не вистачить!

Прохання - МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!
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20.01.2022 16:02 Відповісти
Він нагадав, що Україна завершила 2021 рік з інфляцією 10%.

Джерело:

Продуктовая корзина +40-60% в разніх группах, проезды во многих городах подняли +25-40%, газ заоблачный..... а у него 10%
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20.01.2022 13:25 Відповісти
и мосейчучка что-то про "борщовий набір" заткнулась..
Хотя, нет .. снимают передачки типа "как пожрать с помойки?"
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20.01.2022 13:42 Відповісти
хорошо хоть канал предназначен для целевой аудитории
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20.01.2022 13:48 Відповісти
Залотовалютных резервов ..... в бумагах....
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20.01.2022 13:26 Відповісти
Ага. Про економічну ситуацію, більш ніж за два з половиною правління зеленої влади можна сказати декількома словами:
"Долар пробиває дно, м'яса майже не їмо,
Яйця бачим тільки в бані,
Лоха ж вибрали барани".
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20.01.2022 13:26 Відповісти
"...Яйця бачим тільки в бані,
73 - лохи *бані "
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20.01.2022 14:43 Відповісти
Ви - точно у зоні комфорту.
Але прийде час, і зона для вас може змінитися..
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20.01.2022 13:26 Відповісти
"Не дивись вгору".
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20.01.2022 13:27 Відповісти
Ось вже і ЗВР добрались...
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20.01.2022 13:28 Відповісти
блаЗЄню, ти б ліпше про карткову систему та державну регуляцію цін щось промимрив.
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20.01.2022 13:28 Відповісти
ЗЕбилище просрать может за месяц
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20.01.2022 13:33 Відповісти
А вИ хоть цент з тих 30 млрд. заробили?????? вИ тільки красти можете і на чужі здобутки кидатися!!!!!!!!!
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20.01.2022 13:34 Відповісти
А мало б бути вже 52 мільярда доларів США. Чи ви не берете приклад з "бариг", які за свою каденцію з нуля залишили вам 26 з лишком мільярдів доларів США золотовалютних резервів? Та ще і залишили виграні в судах 4,7 мільярда доларів США за газ і повні сховища газу і позов зі стопроцентним виграшем до "газпрому" на 11 мільярдів доларів США. В казні більше 170 мільярдів гривень. Але ви щоб подитися в очі ху@лу відмовилися від того позову і навіть вже готового штрафу антимонопольного комітету на 170 мільярдів гривень. І що? Подивився Найвєлічайший в очі в Парижі і підприсав якісь хателки ворога, що боїться про них повідомити наріду,ховається по Буковелях, Оманах і Сейшелах.
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20.01.2022 13:35 Відповісти
Не ну может вы и в зоне комфорта, а я за комуналку только что отдал кучу денег и у меня теперь кот голодный останется =))))))))
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20.01.2022 13:36 Відповісти
а вы б им рассчитались за комммунальные - и всех делов)
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20.01.2022 21:37 Відповісти
Два года про ЗВР не вспоминали...
А теперь я за него начал волноваться - может пора аудит провести?
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20.01.2022 13:36 Відповісти
Чому ж тоді ціни ростуть та податки?! Чому немає коштів на оборонний заказ під час війни ,та на паливо для ВСУ?Чому люди отримують ніщенські пенсії та зарплати?
Золотовалютні резерви тримаєте при собі ,щоб прибрати до рук як тікать будете?
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20.01.2022 13:39 Відповісти
Миші з'їдять.
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20.01.2022 13:43 Відповісти
комфортней некуда ипиа мать
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20.01.2022 13:44 Відповісти
Да вы там все в зоне комфорта, наркоманы долбанные, и раз вы про доллар заговорили то хана курсу гривны, будет по 50 походу
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20.01.2022 13:44 Відповісти
Янык тоже свою "стабильность" обеспечивал золотовалютными резервами. Чтоб нарид смотрел на дешевый доллар и не блеял
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20.01.2022 13:45 Відповісти
Эти вонючки не покупают ничего, всё за казённый счет - а иначе как объяснить, что зелень не видит громадный рост цен на всё, иногда в два-три раза. Горох уже стоит, как гречка при Азарове. Шизоидные падлы, вместе со своими *панутыми 73% избирателями
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20.01.2022 13:46 Відповісти
У вас "30 млрд лолл золотовалютних резервів". А у нас?
У вас ,зелених, ще 40-200 млн долл в офшорах. А у нас? - отож.
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20.01.2022 13:49 Відповісти
Скумбрия - по 8 за кило! Этапабеда!

ЗЫ:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. - Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы. Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат! - Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства. - Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит. - Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!. - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура! - Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое (с)
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20.01.2022 13:50 Відповісти
Ви може і перебуваєте, а ми страждаємо, бо інфляція шалена
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20.01.2022 13:50 Відповісти
Особенно ощущается зона комфорта у 50% украинских пенсионеров со средней пенсией 2200гр.(а не 4000гр.,как говорит ПФУ).Люди реально голодают,а у них зона комфорта!Эта власть - убийцы стариков!
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20.01.2022 13:53 Відповісти
30 резервы а долги 90 ...отакий комхворт
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20.01.2022 13:57 Відповісти
Та бреше пліснява як завжди, не здивююся коли після закінчення терміну ,виявиться що там пусто.Знайшли кому вірити.Ви подивиться як живе країна, настача грошей у усьому, і посадити мільярд дерев у планах.Воно ж жодного слова правди не казало ,ні перед обранням,ні після.
Навіть обговорювати немає чого.
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20.01.2022 13:57 Відповісти
везет вам, я вот абсолютно не в зоне комфорта "перебуваю"
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20.01.2022 13:59 Відповісти
Don't look up!
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20.01.2022 14:12 Відповісти
Це вже пиз...ь?
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20.01.2022 14:25 Відповісти
«ми в зоні комфорту». Ви точно в зоні комфорту, а долар росте і ціни ростуть, підприємства закриваються.
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20.01.2022 14:39 Відповісти
Інфляція продовжуватиметься до самого імпічменту.
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20.01.2022 15:00 Відповісти
Горе экономист... полный ноль. А слушать его просто смешно, зато умеет себя продать.
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20.01.2022 15:02 Відповісти
Посмеемся с этих идиотов вместе.
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20.01.2022 15:04 Відповісти
Зона комфорта, в понимании этого (ч)удака - это когда народ спит на скамейке, подложив под голову карточку на продукты питания.......
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20.01.2022 15:21 Відповісти
та никто и не сомневался, что вы в зоне комфорта
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20.01.2022 16:00 Відповісти
Дебил комфортный забыл про народ напрочь
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20.01.2022 16:30 Відповісти
Что оно несет? А сколько долгов они набрали под12% годовых? Только за ноябрь долг вырос на 120 миллиардов (вдумайтесь!) грв.
А сейчас стоимость заимствований выросла до 27%!!!!!!!
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20.01.2022 19:50 Відповісти
в маркет уже заходить страшно...зашибись какой "комфорт".....
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20.01.2022 21:39 Відповісти
 
 