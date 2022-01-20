Очікую, що результатом перемовин з РФ стане отримання гарантій миру на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до учасників заходу "На шляху до Лугано".
Зеленський наголосив на унікальній ролі України для Європи та її майбутнього й висловив думку, що події, які, зокрема, сьогодні розгортаються навколо нашої держави, вкотре це засвідчують.
"Всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль та переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі", - наголосив глава держави.
ЧТО сделал именно он для защиты страны???
Н И Ч Е Г О!
Я вижу усилия амеров, бритов, Европы, но НЕ зебильной власти!
У зебила никаких действий, кроме наездов на Пороха, сотрудничества с оккупантом, развалом экономики, раздраем внутри страны , бесконечным воровством и ложью ---НИЧЕГО!
Интересно - что этому клоуну "*****" пообещал что его так зациклило на переговорах?