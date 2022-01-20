Відсутність оскарження Росією рішення щодо "скіфського золота" дає надію, що воно повернеться в Україну, - Джапарова

Відсутність оскарження з боку Росії рішення апеляційного суду Амстердама про "скіфське золото" дає надію, що артефакти повернуться в Україну.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хотіла б сконцентруватися на рішенні про "скіфське золото" - справу, про яку ви всі знаєте... Апеляція нещодавно ухвалила рішення, що ці об'єкти має бути повернено Україні, і 26 січня цього року спливає термін касаційного оскарження, його досі немає. Власне ми маємо сподівання на повернення цих культурних цінностей в Україну", - пояснила Джапарова.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

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