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Відсутність оскарження Росією рішення щодо "скіфського золота" дає надію, що воно повернеться в Україну, - Джапарова

Відсутність оскарження Росією рішення щодо

Відсутність оскарження з боку Росії рішення апеляційного суду Амстердама про "скіфське золото" дає надію, що артефакти повернуться в Україну.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хотіла б сконцентруватися на рішенні про "скіфське золото" - справу, про яку ви всі знаєте... Апеляція нещодавно ухвалила рішення, що ці об'єкти має бути повернено Україні, і 26 січня цього року спливає термін касаційного оскарження, його досі немає. Власне ми маємо сподівання на повернення цих культурних цінностей в Україну", - пояснила Джапарова.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

Також читайте: Якщо новий напад Росії станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб, - Джапарова

Автор: 

Амстердам (49) золото (435) Нідерланди (1575) росія (65442) Джапарова Еміне (179)


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Ну и какого хряка давать подсказки параше такими заявлениями. Гнидам сейчас не до него, а он напоминает!!!
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20.01.2022 13:49 Відповісти
От молодцы. Ху***ло уже забыло о нем. Сейчас опять вцепится. Не могли недельку потерпеть?
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20.01.2022 13:57 Відповісти
Та не забуло,він хоче забрати його разом з Україною!
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20.01.2022 13:59 Відповісти
Цюцюрку собачу кацапам,а на скіфське золото!
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20.01.2022 13:59 Відповісти
Так они в своих мечтах уже Лондон взяли, не говоря уже про какие-то Нидерланды. Скифское золото (в их мечтах, опять таки) вместе с картинами Ван Гога) уже пакуется для отправки за поребрик
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20.01.2022 14:06 Відповісти
Це напевне говорить про те, що вони хочуть захопити Україну разом з цим золотом.
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20.01.2022 14:14 Відповісти
Х#йло це маньяк якийсь.
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20.01.2022 14:17 Відповісти
"до стабiлiзацii" - це нiколи! щоб ви падли подавились, нiдерланди, разом з гландами!
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20.01.2022 15:30 Відповісти
Швиденько суд все вирішує. В такій складній справі. Це ж треба було багато всіляких юридичних проблем вирішити. Всього навсього за 8 років , а вже апеляція прийняла. Касація ще рочки три, відтак, якщо вона не скасує, то трошки більше ніж за 10 років від початку справи буде рішення. Європа має зразкове судочинство.
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20.01.2022 16:29 Відповісти
 
 