Замість незалежної Комісії з тарифів нам нав'язують кишеньковий орган президента, – експерт
Комісія з тарифів не стане арбітром, на якого ми розраховували, вважає Петриченко.
Влада має намір повністю контролювати регулятора тарифів у транспортній сфері і намагається законодавчо закріпити його підпорядкування президенту. Про це заявила президент Асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко, коментуючи урядовий проєкт щодо створення Національної транспортної комісії, поданий до ВР.
"У самому проєкті (яким передбачається створення НКРТ, – ред.) чітко сказано, що президент призначає членів цієї комісії. Тобто повністю нівелюється весь сенс "національної комісії з регулювання". Це виходить орган, який буде безпосередньо підпорядкований президенту", – розповіла Петриченко.
Вона наголосила: створювана Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту, має бути незалежним органом, який зможе забезпечити обґрунтовану та прозору політику формування тарифів на перевезення. Але у разі ухвалення запропонованого урядом законопроєкту ця комісія стане кишеньковим органом Офісу президента.
"Це має бути неупереджений арбітр між однією та іншою стороною. Зрозуміло, що Укрзалізниця та Міністерство інфраструктури завжди хотітимуть підвищити ціни на роботи та послуги. А суб'єкти господарювання, звичайно ж, вимагатимуть обґрунтування підвищення та наполягатимуть на тому, щоб підвищення були мінімальними. Але зараз важко сказати, що це буде. Адже комісія не стане арбітром, на якого ми розраховували, – пояснила Петриченко.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт", який передбачає створення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроєктом, НКРТ підпорядковуватиметься президенту.
Раніше ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що проєкт створення НКРТ суперечить Конституції, оскільки президентові збираються надати невластиві йому повноваження.
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як оцінити роботу ЗЕшобли одним реченням.
придумав....
Україна купує борошно, вугілля, електроенергію, газ та цукор,
а влада контролює все і вся, бере кредити і придумує якусь куйню ......
Саме це було метою *****. Створити в Україні керований хаос. Мети досягнуто.
хаос, бардак, страшилки дозволяють безкарно красти.
а це головна ціль чмошної зешобли.
воно вже муку купує.
це вже абсурд
Об этом говорится в договоре ГП "Парламентский телеканал "Рада" с ООО "Кинокит" о создании за заказом телепередач, который отвечая на запрос Українських Новин предоставил канал.
Согласно ему, в общем на изготовление всех программ канал заплатил 9,024 млн гривен:
1,7 млн гривен - на 224 выпуска "Новостей" (10-минутные);
410 тыс. гривен - на 27 выпусков "Новостей" (20-минутные);
1,9 млн гривен - на 12 выпусков "Утреннего шоу";
2,5 млн гривен - на 13 выпусков "День. Живьем" (будние дни);
192 тыс. гривен - на 4 выпуска "День. Живьем" (выходные дни ориентировочно с 14:10);
96 тыс. гривен - на 4 выпуска " День. Живьем" (выходные дни ориентировочно с 17:10);
682 тыс. гривен - на 13 выпусков "Официально";
630 тыс. гривен - на 12 выпусков "Шоу "Рада";
630 тыс. гривен - на 12 выпусков "На самом деле (Насправді)"
262 тыс. гривен - на 5 выпусков "Главного редактора".