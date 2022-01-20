Замість незалежної Комісії з тарифів нам нав'язують кишеньковий орган президента, – експерт

Комісія з тарифів не стане арбітром, на якого ми розраховували, вважає Петриченко.



Влада має намір повністю контролювати регулятора тарифів у транспортній сфері і намагається законодавчо закріпити його підпорядкування президенту. Про це заявила президент Асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко, коментуючи урядовий проєкт щодо створення Національної транспортної комісії, поданий до ВР.

"У самому проєкті (яким передбачається створення НКРТ, – ред.) чітко сказано, що президент призначає членів цієї комісії. Тобто повністю нівелюється весь сенс "національної комісії з регулювання". Це виходить орган, який буде безпосередньо підпорядкований президенту", – розповіла Петриченко.

Вона наголосила: створювана Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту, має бути незалежним органом, який зможе забезпечити обґрунтовану та прозору політику формування тарифів на перевезення. Але у разі ухвалення запропонованого урядом законопроєкту ця комісія стане кишеньковим органом Офісу президента.

"Це має бути неупереджений арбітр між однією та іншою стороною. Зрозуміло, що Укрзалізниця та Міністерство інфраструктури завжди хотітимуть підвищити ціни на роботи та послуги. А суб'єкти господарювання, звичайно ж, вимагатимуть обґрунтування підвищення та наполягатимуть на тому, щоб підвищення були мінімальними. Але зараз важко сказати, що це буде. Адже комісія не стане арбітром, на якого ми розраховували, – пояснила Петриченко.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт", який передбачає створення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроєктом, НКРТ підпорядковуватиметься президенту.

Раніше ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що проєкт створення НКРТ суперечить Конституції, оскільки президентові збираються надати невластиві йому повноваження.