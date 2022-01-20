США готові підтримувати Україну в протидії економічним викликам через російську ескалацію, - Кулеба

США готові допомагати Україні протидіяти економічним викликам, які виникають через російську ескалацію, коли Росія не лише погрожує зброєю, а й паралельно нагнітає панічні настрої, щоб розхитати українську економіку.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"США готові підтримувати Україну в протидії економічним викликам, які виникають через російську ескалацію. По-суті, ми маємо ситуацію, коли Росія не тільки погрожує зброєю, а й робить це паралельно з нагнітанням панічних настроїв, якими намагається розхитати українське суспільство, розхитати українську економіку, відлякувати українських та іноземних інвесторів від вкладення грошей у нашу державу. І ми в жодному разі не повинні "вестися" на ці спроби", - сказав Кулеба.

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