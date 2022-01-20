Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформовано імунітет до COVID-19, - Кузін

Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту.

Про це повідомив у Facebook головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього. Наразі невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з тих, хто перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл", - пояснив він.

Водночас, за словами Кузіна, окрім антитіл, боротись із інфекцією також допомагають і інші агенти.

"Йдеться про Т-лімфоцити, або Т-клітини. Вони відіграють важливу роль у формуванні імунного захисту. Антитіла в першу чергу не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж таки вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити. Вони допомагають організмові швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл", - додав головний санлікар.

Кузін наголосив, що сам факт того, що ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову.

"Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно", - продовжив санлікар.

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