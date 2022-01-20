Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформовано імунітет до COVID-19, - Кузін
Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту.
Про це повідомив у Facebook головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього. Наразі невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з тих, хто перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл", - пояснив він.
Водночас, за словами Кузіна, окрім антитіл, боротись із інфекцією також допомагають і інші агенти.
"Йдеться про Т-лімфоцити, або Т-клітини. Вони відіграють важливу роль у формуванні імунного захисту. Антитіла в першу чергу не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж таки вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити. Вони допомагають організмові швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл", - додав головний санлікар.
Кузін наголосив, що сам факт того, що ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову.
"Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно", - продовжив санлікар.
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В штате Виктория, Австралия, отменены ВСЕ плановые операции, включая раковые.
Это даже не 3-й мир, как в нищей Африке, это 4-й мир.
Вероятно, раковые больные теперь из Мельбурна должны лететь оперироваться в Лондон.
Працювали, платили податки державі, щоб вона їх умертвила під лозунгом "турботи".
От що найбільше дратує у цих лицемірних мордах.
Ведь отменены даже ДНЕВНЫЕ процедуры (day procedures), такие, как удаление катаракты.
При чем здесь вообше ковидла?
А водителями в машинах Скорой Помощи федералы прислали военнослужащих работать.
Мы с мужем платили частную мед страховку 30 лет, это огромная сумма денег, которая выброшена на ветер.
Ведь операции не проводятся ни в каких госпиталях - ни в госудрственных, ни в частных.
Штат Виктория - это не страна 3-го мира, штат Виктория ХУЖЕ Африки.
Чтобы тебя, Кузин, так обеспечение ВСУ медикаментами волновало, как тебя волнует отчетность по ковидле,
Напоминаю, Кузин, что бежать тебе некуда, потому как даже бывшую министершу здравоохранения штата Виктория, Микакос - а она хорошо служила, аж из трусов выпрыгивала - в Женеву не взяли....
А українська медіцина остаточно сконає від таких керивників, як ви.
Ех не хадіте дєвкі заміж за сан-під-ра Кузіна
бо кажуть в того сан Кузіна вялая кукурузіна!!!
Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту. Джерело:
Короче нихрена это не означает