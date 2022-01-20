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Новини Коронавірус і карантин
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Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформовано імунітет до COVID-19, - Кузін

Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформовано імунітет до COVID-19, - Кузін

Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту.

Про це повідомив у Facebook головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього. Наразі невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з тих, хто перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл", - пояснив він.

Водночас, за словами Кузіна, окрім антитіл, боротись із інфекцією також допомагають і інші агенти.

"Йдеться про Т-лімфоцити, або Т-клітини. Вони відіграють важливу роль у формуванні імунного захисту. Антитіла в першу чергу не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж таки вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити. Вони допомагають організмові швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл", - додав головний санлікар.

Кузін наголосив, що сам факт того, що ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову.

"Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно", - продовжив санлікар.

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Автор: 

Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
В Англии Борис Джонсон отменил с 25 января ограничения - масочный режим, ковидные паспорта и прививочную обязаловку, так как боятся протестов граждан и полиция отказывается и боится притеснять народ.
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20.01.2022 14:55
+5
пнх кузин
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20.01.2022 14:11
+5
Пане міністр люди вмирають не тільки від короновірусу.
А українська медіцина остаточно сконає від таких керивників, як ви.
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20.01.2022 14:52
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Это про 73% и Зеленского
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20.01.2022 14:04 Відповісти
В Англии Борис Джонсон отменил с 25 января ограничения - масочный режим, ковидные паспорта и прививочную обязаловку, так как боятся протестов граждан и полиция отказывается и боится притеснять народ.
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20.01.2022 14:55 Відповісти
Смотрика, какой умный - педивикию небось прочитал.
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20.01.2022 14:10 Відповісти
пнх кузин
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20.01.2022 14:11 Відповісти
Майбутній ляшко намалювався.
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20.01.2022 14:17 Відповісти
Така правда, як в кацапський частушці: "Не ходите девки замуж. За Игоря Кузина У Игоря Кузина Большая кукурузина." Стільки статей імунологів перечитав, подивився виступів, перечитав літератури, щоб зрозуміти, що все значно серйозніше ніж примітивно вакцинуватися до нескінечності. Але з таким підходом, що народи у стійлі, доходи міжнародних медичних картелів ростуть так, що наркомафія заздрить. А тут сесовець-хабарник всім очі відкрив, з тих, яких в народі ССовцями звуть і нізащо не рахують. Медсестра чи медбрат в рази більше користі приносять людству.
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20.01.2022 14:21 Відповісти
так победим
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20.01.2022 14:23 Відповісти
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20.01.2022 14:24 Відповісти
Уже.
В штате Виктория, Австралия, отменены ВСЕ плановые операции, включая раковые.
Это даже не 3-й мир, как в нищей Африке, это 4-й мир.
Вероятно, раковые больные теперь из Мельбурна должны лететь оперироваться в Лондон.
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20.01.2022 14:37 Відповісти
Бідні люди. Чим вони завинили ?
Працювали, платили податки державі, щоб вона їх умертвила під лозунгом "турботи".
От що найбільше дратує у цих лицемірних мордах.
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21.01.2022 04:17 Відповісти
Я в шоке, если честно.
Ведь отменены даже ДНЕВНЫЕ процедуры (day procedures), такие, как удаление катаракты.
При чем здесь вообше ковидла?
А водителями в машинах Скорой Помощи федералы прислали военнослужащих работать.

Мы с мужем платили частную мед страховку 30 лет, это огромная сумма денег, которая выброшена на ветер.
Ведь операции не проводятся ни в каких госпиталях - ни в госудрственных, ни в частных.
Штат Виктория - это не страна 3-го мира, штат Виктория ХУЖЕ Африки.
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21.01.2022 11:01 Відповісти
Кузин, тебе скоро воевать с суседями с Востока.Вот тогда ВСУ у тебя, Кузин, у первого и проверит наличие нужных 'антител" и их количество
Чтобы тебя, Кузин, так обеспечение ВСУ медикаментами волновало, как тебя волнует отчетность по ковидле,
Напоминаю, Кузин, что бежать тебе некуда, потому как даже бывшую министершу здравоохранения штата Виктория, Микакос - а она хорошо служила, аж из трусов выпрыгивала - в Женеву не взяли....
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20.01.2022 14:35 Відповісти
Пане міністр люди вмирають не тільки від короновірусу.
А українська медіцина остаточно сконає від таких керивників, як ви.
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20.01.2022 14:52 Відповісти
Если известно, что антитела у переболевших, почему им не выдают сертификаты по тесту на антитела ?
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20.01.2022 14:58 Відповісти
Кузін ті що продвинутий іммуно-біолог? Ти чого падло вилізло - чисто поумнічать?
Ех не хадіте дєвкі заміж за сан-під-ра Кузіна
бо кажуть в того сан Кузіна вялая кукурузіна!!!
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20.01.2022 15:51 Відповісти
я би до цього Кузіна навіть температури не прийшов би міряти! Не знати що таке імунна система людини і для чого вона потрібна. Антитіла від ковіду зникають тоді коли людина одужала повністю. А на рівні імунітету лишається пам'ять на вірус. Бо вірусу однаково, якщо загальний імунітет людини слабкий то захворіти можно від чого завгодно. Ті хто перехворів і захворіє в майбутньому то імунна система відреагує правильно!
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20.01.2022 15:59 Відповісти
Ну звідки воно взяло що у двоє? Потрібно говорити в десять або в сотню може комусь і повісить цю локшину.
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20.01.2022 16:06 Відповісти
Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформовано імунітет до COVID-19, - Кузін

Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту. Джерело:

Короче нихрена это не означает
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20.01.2022 16:23 Відповісти
А отсутствие антител после прививки гарантирует отсутствие иммунитета.
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20.01.2022 17:27 Відповісти
 
 