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Новини
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У США анонсували найбільші навчання НАТО за Північним полярним колом за участі 35 тис. військових

У США анонсували найбільші навчання НАТО за Північним полярним колом за участі 35 тис. військових

НАТО проведе у березні масштабні військові навчання за Північним полярним колом Cold Response ("Холодна відповідь").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Місія США при НАТО у твітері.

"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців із 28 країн Альянсу.

"У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили, що готуються до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності

Нагадаємо, що у лютому в Білорусі пройдуть навчання за участю Росії Союзна рішучість-2022. Російські військові вже прибувають до країни.

У США анонсували найбільші навчання НАТО за Північним полярним колом за участі 35 тис. військових 01

Арктика (55) НАТО (6466) військові навчання (2778)


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Топ коментарі
+20
Путен феерический идиот, хотел поднять с колен россию, а поднял НАТО
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20.01.2022 14:04
+19
Тащщите "Кузнецова", уголь у вас есть.
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20.01.2022 14:03
+11
Лучше назвали учения "Простреленный лапоть".
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20.01.2022 14:19
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Де тебе такого "вумного" винаймали, "за об'явою", мабуть? Вчи матеріальну частину, мокшанине, це - не боляче.
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20.01.2022 14:22 Відповісти
Тащщите "Кузнецова", уголь у вас есть.
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20.01.2022 14:03 Відповісти
каки-таки зядачи выпалняют? телогрейка? Засрать окружающую среду ватным говном?
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20.01.2022 14:11 Відповісти
"...Truman Carrier Strike Group Operating North of Arctic Circle; First Time for US Navy Since 1991..."
------------
U.S. aircraft carrier is operating in the Arctic Circle for the first time since the dissolution of the Soviet Union, as USS Harry S. Truman (CVN-75) and escorts entered the Norwegian Sea today.

The Truman Carrier Strike Group has been operating in the Northern Atlantic Ocean for the last month, working with the Royal Canadian Navy and then stopping in Iceland and the United Kingdom recently ahead of its upcoming participation in the NATO exercise Trident Juncture 2018.
=========================================

Вам треба ретельніше працювати, бо в фсб можуть понизити у званні
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20.01.2022 14:12 Відповісти
Кузнецов, Ваньша, как гавно в заполярных льдах, тоже выполнит свою функцию,- гавно ежели всраться на льдину будет вонять не хуже чем в рязанском домике за сараем... ну ты знаешь😅😂🤣Тольки вот гавно на льдине реальнее увидеть, чем дымовержец кузьньетсофффф угу... ***
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20.01.2022 14:45 Відповісти
Там не уголь, там мазут чадит.
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20.01.2022 14:05 Відповісти
Внимание! Вражеский бот!
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20.01.2022 14:12 Відповісти
Путен феерический идиот, хотел поднять с колен россию, а поднял НАТО
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20.01.2022 14:04 Відповісти
да не хотел он ничего поднимать, ни с каких колен бабло с подельниками рубит, живет (пока) красиво да баранов лаптеногих по ушам катает..... хотел НАТО и США на гопстоп от скуки взять, но похоже отсосет по полной, вот и все ***** по жизни...
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20.01.2022 14:24 Відповісти
А хто такий путЕн?
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20.01.2022 14:26 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
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20.01.2022 14:07 Відповісти
Место действия - Норвегия. Автору статьи - садись, двойка - что не указал.

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20.01.2022 14:10 Відповісти
Нехай НАТО і Німеччину запросить на навчання, бо ті вже на боці рашки можуть виступити.
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20.01.2022 14:13 Відповісти
Учения со взятием Мурманска.
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20.01.2022 14:15 Відповісти
Как быстро кацап усох... Модерам респект за меткость
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20.01.2022 14:22 Відповісти
Ахххаха! Оказывается остальным тоже можно играть в эту игру .
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20.01.2022 14:17 Відповісти
Лучше назвали учения "Простреленный лапоть".
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20.01.2022 14:19 Відповісти
"Дырявый кокошник" тоже хорошо
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20.01.2022 14:27 Відповісти
"Пылающий ватник"
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20.01.2022 15:06 Відповісти
опять русская подлодка налетит на неопознанный обьект и потонет как Курск в 2000?
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20.01.2022 14:29 Відповісти
В то время как рассиюшка один за другим спускает на воду мирные атомные ледоколы, плавучие АЭС и ледовые танкеры, проклятые империалисты хотят превратить Арктику в арену войны и уничтожения! Прогрессивная общественность должна сказать своё твёрдое нет зарвавшейся военщине! Спасём пингвинов!
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20.01.2022 14:30 Відповісти
Там пінгвінів немає, там, тільки - білі ведмеді.
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20.01.2022 14:34 Відповісти
Жаль. Ну тогда их, а также маржей и тюнелей.
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20.01.2022 14:35 Відповісти
Дуже вчасно і в потрібному місці. А з авіаносцем - взагалі, красені.
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20.01.2022 14:32 Відповісти
Нормальный ход, учитывая что газ роисся добывает из северных регионов
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20.01.2022 14:39 Відповісти
Китай, Иран и Россия начинают совместные морские учения. Более 30 боевых кораблей этих стран, включая надводные и подводные носители ракетного оружия, сконцентрировались в иранских портах откуда начнут 21 января учения в северной части Индийского океана. Это уже третьи совместные морские учения указанных стран.
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20.01.2022 14:45 Відповісти
А прааааклятиии пииииньдьоси прям уж все враз и испугалися вот аж с ног и до корней волос 😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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20.01.2022 14:53 Відповісти
Назва навчань класна.

Тут окремі місцеві (які, крім "боротьби" та істерики за вірус по ходу нічим більше в світі не цікавляться) виступали в коментах, чого Канаді пхатися і займатися Україною (на візит міністерки писали: нехай в Україні і лишається, вона нам не треба).

То інші (продвинутіші) їм пояснили, що рашка зазіхає на Арктику, де є кордон і територіальні води Канади.

Ніби попустило.
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21.01.2022 04:25 Відповісти
 
 