У США анонсували найбільші навчання НАТО за Північним полярним колом за участі 35 тис. військових

НАТО проведе у березні масштабні військові навчання за Північним полярним колом Cold Response ("Холодна відповідь").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Місія США при НАТО у твітері.

"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців із 28 країн Альянсу.

"У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman", - йдеться у повідомленні.

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