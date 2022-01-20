У США анонсували найбільші навчання НАТО за Північним полярним колом за участі 35 тис. військових
НАТО проведе у березні масштабні військові навчання за Північним полярним колом Cold Response ("Холодна відповідь").
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Місія США при НАТО у твітері.
"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у навчаннях братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців із 28 країн Альянсу.
"У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у лютому в Білорусі пройдуть навчання за участю Росії Союзна рішучість-2022. Російські військові вже прибувають до країни.
Топ коментарі
+20 Артем Шаборонко
показати весь коментар20.01.2022 14:04
+19 Solomon #418722
показати весь коментар20.01.2022 14:03
+11 govtva
показати весь коментар20.01.2022 14:19
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U.S. aircraft carrier is operating in the Arctic Circle for the first time since the dissolution of the Soviet Union, as USS Harry S. Truman (CVN-75) and escorts entered the Norwegian Sea today.
The Truman Carrier Strike Group has been operating in the Northern Atlantic Ocean for the last month, working with the Royal Canadian Navy and then stopping in Iceland and the United Kingdom recently ahead of its upcoming participation in the NATO exercise Trident Juncture 2018.
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Вам треба ретельніше працювати, бо в фсб можуть понизити у званні
Тут окремі місцеві (які, крім "боротьби" та істерики за вірус по ходу нічим більше в світі не цікавляться) виступали в коментах, чого Канаді пхатися і займатися Україною (на візит міністерки писали: нехай в Україні і лишається, вона нам не треба).
То інші (продвинутіші) їм пояснили, що рашка зазіхає на Арктику, де є кордон і територіальні води Канади.
Ніби попустило.