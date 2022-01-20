УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11503 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 796 16

"Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням", - Кулеба

Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням. Не можна бути наполовину вторгнутим або наполовину агресивним. Агресія або є, або її немає. І ми можемо як доконаний факт стверджувати, що з 2014 року триває агресія РФ проти держави Україна", - наголосив глава МЗС.

Він зазначив, що якщо говорити саме про військове вторгнення, не можна його розділяти на велике або маленьке. Кулеба наголосив, що"Росія вже на території України, Росія вже вбиває українських солдатів".

"Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо ніякі спроби (наголошу, якщо вони будуть) пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії... Все це пройдено. Всі ці уроки історії вже вивчено. І ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за неспроможність партнерів швидко та чітко робити висновки щодо дій РФ", - додав міністр.

Також читайте: США готові підтримувати Україну в протидії економічним викликам через російську ескалацію, - Кулеба

Автор: 

росія (65442) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
20.01.2022 14:18
+6
дятел. а ще обдовбаний та кончений наркоман.
показати весь коментар
20.01.2022 14:34
+4
В усіх зелебобів при владі є запасний аеродром - тому вони не панікують. А у вас є такий аеородром, шановні українці?
показати весь коментар
20.01.2022 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2022 14:18 Відповісти
маразмат бидон
показати весь коментар
20.01.2022 14:19 Відповісти
"-- То есть как это ни при чем, если она испорчена!
-- Осетрину прислали второй свежести, -- сообщил буфетчик.
-- Голубчик, это вздор!
-- Чего вздор?
-- Вторая свежесть -- вот что вздор! Свежесть бывает только одна -- первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"
показати весь коментар
20.01.2022 14:23 Відповісти
для мене нема різниці
а для німців, є
вони вважають що коли їх дружині хтось присунув але на клик не дав,
то це не таке вже й грубе порушення.
я з приводу блокування поставок зброї.
ну дрюкають Україну, але ж не крепко.
показати весь коментар
20.01.2022 14:28 Відповісти
В усіх зелебобів при владі є запасний аеродром - тому вони не панікують. А у вас є такий аеородром, шановні українці?
показати весь коментар
20.01.2022 14:31 Відповісти
наш говнопед вчера заявил блинкину что "ваша разведка конечно хорошая но мы лучше знаем что и как у нас происходит"
ну не дятел ли?
показати весь коментар
20.01.2022 14:32 Відповісти
дятел. а ще обдовбаний та кончений наркоман.
показати весь коментар
20.01.2022 14:34 Відповісти
Нет, конечно. Дятел тот, кто до сих пор не понял что это предатель!
показати весь коментар
20.01.2022 14:37 Відповісти
Блідкен :"гарантуй, не гарантуй все одно отримаєш йух!
показати весь коментар
20.01.2022 14:36 Відповісти
Внимание! Вражеский бот!
показати весь коментар
20.01.2022 14:38 Відповісти
Це той що на язигє агрєсара пішєт?
показати весь коментар
20.01.2022 17:05 Відповісти
Правильно, нельзя быть немножко беременным
показати весь коментар
20.01.2022 14:39 Відповісти
Я думаю ,що Кулеба практично прямим текстом тут озвучує ,що Захід заставив тодішню українську владу у 2014 відступити з Криму. Можливо обіцяли ,що це тимчасово . Можливо, обіцяли давити Рашкостан санкціями ... Але таки надавили на Україну ,щоб не було війни у Європі . І що в результаті вийшло ? А в результаті кацапи не тільки не зупинилися ,але й ще більше знахабніли ...
показати весь коментар
20.01.2022 14:40 Відповісти
Роль чёрного вашингтонского ниггера в потакание агрессии мокшандии с годами откроется
показати весь коментар
20.01.2022 14:45 Відповісти
"Под помилками 2014 року я маю на увазі корпоратив в Головке" - шепотом добавил Кулеба
показати весь коментар
20.01.2022 15:05 Відповісти
 
 