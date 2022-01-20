"Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням", - Кулеба

Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням. Не можна бути наполовину вторгнутим або наполовину агресивним. Агресія або є, або її немає. І ми можемо як доконаний факт стверджувати, що з 2014 року триває агресія РФ проти держави Україна", - наголосив глава МЗС.

Він зазначив, що якщо говорити саме про військове вторгнення, не можна його розділяти на велике або маленьке. Кулеба наголосив, що"Росія вже на території України, Росія вже вбиває українських солдатів".

"Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо ніякі спроби (наголошу, якщо вони будуть) пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії... Все це пройдено. Всі ці уроки історії вже вивчено. І ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за неспроможність партнерів швидко та чітко робити висновки щодо дій РФ", - додав міністр.

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