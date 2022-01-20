Молдова запровадила надзвичайний стан через погрози з боку "Газпрому" щодо припинення постачання газу

Парламент Молдови 20 січня запровадив надзвичайний стан (НС) на 60 днів у зв'язку із ситуацією у сфері енергетики в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що НС запровадили після попередження з боку російського "Газпрому" про можливе призупинення постачання газу до країни.

Вчора в парламенті прем'єр Наталія Гаврилиця заявила, що запровадження НС дасть змогу приймати рішення, які "дозволять швидко забезпечити газом населення", зокрема відходячи від законодавчих норм.

За її словами, запровадження НС також дозволить оптимізувати споживання газу, ухвалити рішення, які дадуть змогу операторам ринку швидко закуповувати та постачати газ та інші ресурси, інформувати населення про надзвичайну ситуацію та запровадити спеціальний режим щодо використання засобів телекомунікації.

Читайте також: "Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови, - прем'єрка Гаврилиця