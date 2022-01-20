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Молдова запровадила надзвичайний стан через погрози з боку "Газпрому" щодо припинення постачання газу

Молдова запровадила надзвичайний стан через погрози з боку

Парламент Молдови 20 січня запровадив надзвичайний стан (НС) на 60 днів у зв'язку із ситуацією у сфері енергетики в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що НС запровадили після попередження з боку російського "Газпрому" про можливе призупинення постачання газу до країни.

Вчора в парламенті прем'єр Наталія Гаврилиця заявила, що запровадження НС дасть змогу приймати рішення, які "дозволять швидко забезпечити газом населення", зокрема відходячи від законодавчих норм.

За її словами, запровадження НС також дозволить оптимізувати споживання газу, ухвалити рішення, які дадуть змогу операторам ринку швидко закуповувати та постачати газ та інші ресурси, інформувати населення про надзвичайну ситуацію та запровадити спеціальний режим щодо використання засобів телекомунікації.

Читайте також: "Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови, - прем'єрка Гаврилиця

Автор: 

газ (10462) Газпром (3391) Молдова (2076) росія (65442) надзвичайний стан (184)


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Топ коментарі
+9
перекройте газ в ПМР,а заодно и движение оттуда и туда... и кацапы сразу протрезвеют.
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20.01.2022 14:32
+4
А як же слова Санду, що Молдова не йде в НАТО, а тільки в ЄС. Все-одно ***** дешевого газу не дає.
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20.01.2022 14:19
+3
Пьяные галюны?
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20.01.2022 14:36
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А як же слова Санду, що Молдова не йде в НАТО, а тільки в ЄС. Все-одно ***** дешевого газу не дає.
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20.01.2022 14:19 Відповісти
Смотри Европа, смотри - это твоё недалёкое будущее...
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20.01.2022 14:47 Відповісти
этот опус на помойке рамблера разместишь
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20.01.2022 14:50 Відповісти
Если Вы это адресовали точно мне, тогда о чём идёт речь?
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20.01.2022 15:17 Відповісти
нах....й вам молдова?
там є свої голови.
що буде з Україною, як що у.....буть морози в 15-20 градусів.
та протягнуть весь лютий?
як і що тоді буде робити раша та які умови заставлятиме виконати?
і що скажуть німці
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20.01.2022 14:21 Відповісти
вже десять років мерзнимо, аж спітніли.
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20.01.2022 15:45 Відповісти
оптиміст???
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20.01.2022 16:06 Відповісти
Реаліст.
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20.01.2022 16:51 Відповісти
перекройте газ в ПМР,а заодно и движение оттуда и туда... и кацапы сразу протрезвеют.
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20.01.2022 14:32 Відповісти
Правильно. Взорвать этот пережиток СССР.
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20.01.2022 14:39 Відповісти
2023 год. Киев. Зеленский со своими шестёрками на коленях перед Посольством РФ:
- Прости нас, матушка Россия! Страну холопов и жлобов, страну скотов неблагодарных, предателей и мудаков... К твоим ногам мы припадаем, прости изменников, прости. И помоги чуть-чуть деньгами и от Европы нас спаси...
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20.01.2022 14:33 Відповісти
Пьяные галюны?
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20.01.2022 14:36 Відповісти
та судя по всему он просто рузкє.
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20.01.2022 14:44 Відповісти
А может пора менять клоуна на гетьмана?
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20.01.2022 14:50 Відповісти
не может, а нужно. если это была тонкота от тебя, то выбачай - не понял. сильно похоже на риторику обычной русни, а троллинг щас слабо заходит шото
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20.01.2022 14:53 Відповісти
ти шоколадного гетьмана рекламуєш.
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20.01.2022 16:34 Відповісти
Размечтался.
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20.01.2022 14:37 Відповісти
Реально уже бредит кацапня от своего телевизора. Вы к 2023 год в зомби превратитесь.
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20.01.2022 14:45 Відповісти
Меняйте клоуна на гетьмана, и всё будет иначе
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20.01.2022 14:51 Відповісти
Меняйте бункерную крысу на что-нибудь вменяемое, и все сразу наладится.
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20.01.2022 14:56 Відповісти
"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января"

Вот негодяи этот г-пром. Поставили газ, а теперь и деньги хотят. А вот вам долю с маком.
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20.01.2022 14:37 Відповісти
Основной объем газа в Молдове потребляет сепаратистское Приднестровье

Специфика газового рынка Молдовы состоит в том, что основную часть российского голубого топлива потребляет сепаратистская территория - непризнанная Приднестровская республика. Потребность страны в газе составляет примерно 3 млрд кубометров газа в год, при этом на правый берег Днестра со столицей Кишинев приходятся порядка 1,1 млрд кубометров, тогда как почти две трети используются на левом берегу

По данным российского информационного агентства "Интерфакс", "власти Приднестровья не платят "Газпрому", используя деньги с "газового счета" на социальные нужды региона. Долг Приднестровья за газ составляет почти 7,4 млрд долларов".
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20.01.2022 14:58 Відповісти
Какой долг у непризнанного образования.
Приднестровье это Молдова!!
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20.01.2022 15:03 Відповісти
А вот такой, аналогичные попытки заставить платить за потребляемый газ в ордло были и в отношении с Украиной.
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20.01.2022 15:07 Відповісти
Значит признать ПР экономическим субъектом юридически и выставить им счет. А Молдова будет согласна?
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20.01.2022 15:11 Відповісти
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) ніколи не була, наразі не є і не буде Молдавією. Ці землі споконвіків були українськими, споконвіків заселені українцями і їх повернення до складу України лише питання часу (Гетьмана, як ти виразився...). Від цього "пляши", пізнай глибинні основи, джерела Придністрянського питання - і тобі буде легше в ньому розібратися.
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20.01.2022 16:57 Відповісти
Вот что значит прямые закупки газа у россии! И они нас тоже шантажировали перекрыванием газа под поводим типа "Украина ворует газ". Теперь вот "Молдова не платит". А может есть тайные договоренности молдовских ватных чиновников, чтобы специально придержать проплаты и тем самым дать повод для шаньажа. С россией не может быть прямых контрактов.
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20.01.2022 15:11 Відповісти
Так и я считаю, что нефиг с г-ромом иметь дело. Уверен, что для спота по 850$ сегодня деньги бы нашли. Там, сперва платишь , а потом газ получаешь. Рынок !! .

Это г -пром лох -сперва поставлет за январь по 450, а потом ждет деньги до 20-го. Не надо иметь дело с г-промом, лучше на споте.
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20.01.2022 15:17 Відповісти
Счёт должна оплатить Молдова. Иначе это признание независимости ПМР.
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20.01.2022 15:30 Відповісти
Счёт должен оплачивать окупант! За вашей логикой Украина должна оплачивать газ потребляемый в Крыму и ОРДЛО, вот только кто это потребление контролирует?
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20.01.2022 15:41 Відповісти
ОРДЛО это Украина, а ПМР это Молдова. Ну поставьте счётчик и перекрывайте поставки слишком зажрутся
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20.01.2022 15:47 Відповісти
Счета ПР может оплачивать прямо г-прому. Но Молдова не согласна, т.к. это признание экономической независимости ПР. Политика.
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20.01.2022 15:54 Відповісти
Нельзя брать газ или деньги у оккупанта для снабжения жителей своих территорий. Это и есть прямое сотрудничество с террористами! Их надо убивать
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20.01.2022 16:00 Відповісти
Есть Женевская конвенция от 12 августа 1949 и там чётко указано кто отвечает за оккупированые территории , так что не надо давить на патриотизм.
Возможно Молдова на определённом этапе согласилась платить за газ потребляемый в Приднестровье но уже сейчас думаю об этом жалеет так как россияне обзавелись на той территории заводами и потребление газа на данный момент в два раза больше самой Молдовы.
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20.01.2022 16:20 Відповісти
Согласна. Но ПМР не входит в состав расеянской федерации. Она является областью Молдовы
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20.01.2022 16:28 Відповісти
"и ввести специальный режим по использованию средств телекоммуникации."
Источник:

А вот это крайне интересно.
И это означает то, что у населения нет денег за "телекоммуникации" платить, а жить то без телевизора и интернета лохторату как?
Как чек-инится с QR-кодами?
Потому что в Мельбурне, Австралия, с интернетом проблемы, быстрого интернета нет.
Ну как "быстрого" - 92 Мбит в секунду должно было быть согласно нашему контракту с компанией Оптус (Optus), вместо это у нас сейчас 1,5 Мбит в секунду. И очень, *****, медленный, и что храктерно - каждый день все больше замедляется.

Причину мы понять можем: экономика так здорово "поднялась' в Мельбурне - мировом рекордсмене по локдаунам - что население не платит по счетам, и - само собой - не платит по счетам за интернет, уверяя на голубом глазу, что никакого траффика они не перерасходовали, играя в "танчики", а если и перерасходовал кто - то это не они, а любимая кошка на клавиатуру компьютера нажала, чисто случайно.
И потому менеждмент компании Оптус (Optus) принял решение: всем обрезать скорость траффика, а технический персонал уволить нафиг, ибо денег нет по причине неплаты пользователями счетов.

И вот так во всем.
Жду отключения электричества (в октябре электричество вырубалось 4 раза), а с электричестовм вырубится и телевизор с интернетом - на чем "пандемия" ковидобесия и закончится.
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20.01.2022 14:46 Відповісти
So bad? We had a speedy internet 10Mb/s when we lived in Narre Warren about 5 years ago.
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20.01.2022 15:06 Відповісти
I live in Camberwell.
И ситуация 5 лет назад - это не ситуация сейчас.
5 лет назад Австралия была страной 1-го мира, сегодня в Мельбурне НЕ ОПЕРИРУЮТ РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ.
Вы прочли правильно: все плановые операциив Мельбурне отменены, включая аорто-коронарное шунтирование, удаление камней из желчного пузыря, операции аневризмы аорты и ... удаление раковых опухолей.
Правда, лохторат из клоаки, именуемой штат Виктория, Австралия, всегда может смотаться на операцию в Лондон.

P.S. Из-за того, что Скорая Помощь не ездит на вызовы (все ушли в самоизоляцию), в Мельбурне из-за неоказания неотложной помощи на прошлой неделе умерли 4 человека - и НИ-ЧЕ-ГО, никого не отдали под суд. Более того, лохторату очень нравится, и Премьера Виктории, Эндрюса, несоменно опять переизберут.
Да будет так, пусть этот китайский агент вобьет экономику в полную пыль и похоронит австалиский правящий класс. Как хотят - так пусть и делают.
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21.01.2022 03:02 Відповісти
Потрясен. И даже не верил. Но нечто подобное я уже слышу от моих коллег по проекту в Clayton. Почти каждую неделю, они говорят о ' социалистическом' mind and диктатуре в Виктории. Но шутка с Джоковичем меня убедила, что они не преувеличивают и проблема в целом в Австралии есть. Я бываю в Мельбурне примерно раз в год. Мы ведем проект с фирмой там в области масс-спектрометрии.

Camberwell is nice suburb, but I like Dandenong ranges and Patterson Lakes much more.
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21.01.2022 07:59 Відповісти
Горят они там, в Данденонг ранджес, регулярно, к сожалению.
А этой осенью (даже поздней осенью, а не зимой, в конце мая, если не изменяет мне память) штормовыми ветрами повалило там деревья - и сидели без электричества неделями, потому как наш лейбористский коммуняка занят уколизатоторством - и ничем больше.
Операции в Мельбурне НЕ делаются - и это факт.
Виктория стала клоакой коммунизма.
Прямо даже и не знаю, чем они будут отвлекать внимание лохтората после окончания тенниса.

P.S. Народное погонялово Премьера Виктории, Эндрюса - Comrade Dan.
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21.01.2022 10:57 Відповісти
И шо?
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20.01.2022 14:51 Відповісти
и ничо ...премию Витренко наверно надо дать .... или солому собирать
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20.01.2022 15:34 Відповісти
https://kotel-na-drovah.com.ua/toplivo/kotli-na-biotoplive-biomasse-kotli-na-solome-id7.html Главное, чтоб ты в школе хорошо учился.
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20.01.2022 16:05 Відповісти
Путин загнал европейцев в тупик. Пока не запустят СП-2 газ будет оставаться очень дорогим. Надолго ЕС хватит денег и терпения чтобы поддерживать свою гордость?
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20.01.2022 14:49 Відповісти
да себя эта кляча загнала.. и своих баранов стойлового содержания... шоры то сними
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20.01.2022 14:52 Відповісти
Мне как бюргерю пофигу, 100 или 200 евро за отопление платить.
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20.01.2022 14:54 Відповісти
Разве Германия не получает газ по контракту. Она не должна сильно страдать.
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20.01.2022 14:59 Відповісти
Получает, но газ особую роль у нас не играет
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20.01.2022 15:06 Відповісти
Кизаками отапливаете помещение или солнечными батареями?
Чиста для себя интересуюсь.
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21.01.2022 03:05 Відповісти
Германия получает по контракту. Цена газа имеет большое значение на инфляцию и стоимость электричества для тех кто действительно живет здесь. К херу Танчику это не относится - он не здешний.
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20.01.2022 15:21 Відповісти
Цены производителей в Германии выросли на 5% в месяц и на колоссальные 24,2% в годовом исчислении в декабре благодаря росту цен на энергоносители....
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20.01.2022 16:03 Відповісти
Немцы вокруг меня так не думают. Они считают каждый евро, когда топят. И мы считаем.

Кроме того 50% электричества генерируется на ТЭC, которые переводят на газ. Значит ожидаем инфляцию и банковские кредиты вверх .
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20.01.2022 15:32 Відповісти
Не мешайте этому "немецкому" зайке, он отапливает помещение солнечными батареями.
Живет он, скорее всего, в Луганске или в Донецке...
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21.01.2022 03:04 Відповісти
А платить за газ вовремя не пробовали?
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20.01.2022 14:51 Відповісти
Молдова вообще платить пока не пробовала.
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20.01.2022 14:52 Відповісти
Они подняли тарифы в несколько раз но говорят что платить нечем, так куда тогда деньги деваются.
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20.01.2022 14:55 Відповісти
Молдова уже получила млн помощь от ЕС на газ. Пусть просит еще. ЕС любит давать
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20.01.2022 15:23 Відповісти
Вот видите? русня опять использует свой вонючий газ для политического шантажа! Молдове нужно переходить на снабжение от европейских хабов, если у них остались хоть остатки мозгов
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20.01.2022 15:31 Відповісти
Так и я считаю, что нефиг с г-ромом иметь дело. Уверен, что для спота по 850$ сегодня деньги бы нашли. Там, сперва платишь , а потом газ получаешь. Рынок !! .

Это г -пром лох -сперва поставлет за январь по 450, а потом ждет деньги до 20-го.
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20.01.2022 15:43 Відповісти
Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня расплатиться с Газпромом. Молдовагаз» получит около 26 млн долларов.
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20.01.2022 15:42 Відповісти
Маї Санду уже пригадався відомий до сліз старий анекдот - "Не дысис... А как дысала?"
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20.01.2022 17:22 Відповісти
 
 