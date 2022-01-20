Молдова запровадила надзвичайний стан через погрози з боку "Газпрому" щодо припинення постачання газу
Парламент Молдови 20 січня запровадив надзвичайний стан (НС) на 60 днів у зв'язку із ситуацією у сфері енергетики в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що НС запровадили після попередження з боку російського "Газпрому" про можливе призупинення постачання газу до країни.
Вчора в парламенті прем'єр Наталія Гаврилиця заявила, що запровадження НС дасть змогу приймати рішення, які "дозволять швидко забезпечити газом населення", зокрема відходячи від законодавчих норм.
За її словами, запровадження НС також дозволить оптимізувати споживання газу, ухвалити рішення, які дадуть змогу операторам ринку швидко закуповувати та постачати газ та інші ресурси, інформувати населення про надзвичайну ситуацію та запровадити спеціальний режим щодо використання засобів телекомунікації.
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там є свої голови.
що буде з Україною, як що у.....буть морози в 15-20 градусів.
та протягнуть весь лютий?
як і що тоді буде робити раша та які умови заставлятиме виконати?
і що скажуть німці
- Прости нас, матушка Россия! Страну холопов и жлобов, страну скотов неблагодарных, предателей и мудаков... К твоим ногам мы припадаем, прости изменников, прости. И помоги чуть-чуть деньгами и от Европы нас спаси...
Вот негодяи этот г-пром. Поставили газ, а теперь и деньги хотят. А вот вам долю с маком.
Специфика газового рынка Молдовы состоит в том, что основную часть российского голубого топлива потребляет сепаратистская территория - непризнанная Приднестровская республика. Потребность страны в газе составляет примерно 3 млрд кубометров газа в год, при этом на правый берег Днестра со столицей Кишинев приходятся порядка 1,1 млрд кубометров, тогда как почти две трети используются на левом берегу
По данным российского информационного агентства "Интерфакс", "власти Приднестровья не платят "Газпрому", используя деньги с "газового счета" на социальные нужды региона. Долг Приднестровья за газ составляет почти 7,4 млрд долларов".
Приднестровье это Молдова!!
Это г -пром лох -сперва поставлет за январь по 450, а потом ждет деньги до 20-го. Не надо иметь дело с г-промом, лучше на споте.
Возможно Молдова на определённом этапе согласилась платить за газ потребляемый в Приднестровье но уже сейчас думаю об этом жалеет так как россияне обзавелись на той территории заводами и потребление газа на данный момент в два раза больше самой Молдовы.
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А вот это крайне интересно.
И это означает то, что у населения нет денег за "телекоммуникации" платить, а жить то без телевизора и интернета лохторату как?
Как чек-инится с QR-кодами?
Потому что в Мельбурне, Австралия, с интернетом проблемы, быстрого интернета нет.
Ну как "быстрого" - 92 Мбит в секунду должно было быть согласно нашему контракту с компанией Оптус (Optus), вместо это у нас сейчас 1,5 Мбит в секунду. И очень, *****, медленный, и что храктерно - каждый день все больше замедляется.
Причину мы понять можем: экономика так здорово "поднялась' в Мельбурне - мировом рекордсмене по локдаунам - что население не платит по счетам, и - само собой - не платит по счетам за интернет, уверяя на голубом глазу, что никакого траффика они не перерасходовали, играя в "танчики", а если и перерасходовал кто - то это не они, а любимая кошка на клавиатуру компьютера нажала, чисто случайно.
И потому менеждмент компании Оптус (Optus) принял решение: всем обрезать скорость траффика, а технический персонал уволить нафиг, ибо денег нет по причине неплаты пользователями счетов.
И вот так во всем.
Жду отключения электричества (в октябре электричество вырубалось 4 раза), а с электричестовм вырубится и телевизор с интернетом - на чем "пандемия" ковидобесия и закончится.
И ситуация 5 лет назад - это не ситуация сейчас.
5 лет назад Австралия была страной 1-го мира, сегодня в Мельбурне НЕ ОПЕРИРУЮТ РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ.
Вы прочли правильно: все плановые операциив Мельбурне отменены, включая аорто-коронарное шунтирование, удаление камней из желчного пузыря, операции аневризмы аорты и ... удаление раковых опухолей.
Правда, лохторат из клоаки, именуемой штат Виктория, Австралия, всегда может смотаться на операцию в Лондон.
P.S. Из-за того, что Скорая Помощь не ездит на вызовы (все ушли в самоизоляцию), в Мельбурне из-за неоказания неотложной помощи на прошлой неделе умерли 4 человека - и НИ-ЧЕ-ГО, никого не отдали под суд. Более того, лохторату очень нравится, и Премьера Виктории, Эндрюса, несоменно опять переизберут.
Да будет так, пусть этот китайский агент вобьет экономику в полную пыль и похоронит австалиский правящий класс. Как хотят - так пусть и делают.
Camberwell is nice suburb, but I like Dandenong ranges and Patterson Lakes much more.
А этой осенью (даже поздней осенью, а не зимой, в конце мая, если не изменяет мне память) штормовыми ветрами повалило там деревья - и сидели без электричества неделями, потому как наш лейбористский коммуняка занят уколизатоторством - и ничем больше.
Операции в Мельбурне НЕ делаются - и это факт.
Виктория стала клоакой коммунизма.
Прямо даже и не знаю, чем они будут отвлекать внимание лохтората после окончания тенниса.
P.S. Народное погонялово Премьера Виктории, Эндрюса - Comrade Dan.
Чиста для себя интересуюсь.
Кроме того 50% электричества генерируется на ТЭC, которые переводят на газ. Значит ожидаем инфляцию и банковские кредиты вверх .
Живет он, скорее всего, в Луганске или в Донецке...
Это г -пром лох -сперва поставлет за январь по 450, а потом ждет деньги до 20-го.