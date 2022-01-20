УКР
Співвласник "Монобанку" Гороховський похвалив Єрмака за те, що глава ОП за один день вирішив йому регуляторні проблеми

Ексзаступник голови правління "ПриватБанку" (до націоналізації, коли власником був ще олігарх Ігор Коломойський) Олег Гороховський заявив, що звертався до глави ОП Андрія Єрмака для вирішення регуляторних проблем.

Про це Гороховський написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Monobank працював над проєктом з продажу акцій. Однак цього тижня, коли до старту бета-тесту залишалося менше тижня, виникла регуляторна проблема, яка могла б повністю заблокувати старт проєкту.

"Від розпачу мені довелося звернутися по допомогу до голови Офісу Президента Андрія Єрмака, з яким я до цього був незнайомий. На превеликий подив, Офіс Президента, в особі Ростислава Шурми, разом із головою нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим вирішили нашу проблему за один день. За що їм дякую!" - йдеться повідомленні.

Співвласник Монобанку Гороховський похвалив Єрмака за те, що глава ОП за один день вирішив йому регуляторні проблеми 01

Коломойський Ігор (3136) Приватбанк (2453) Єрмак Андрій (1413) Monobank (90)
+46
зашкварили ермака))
это называется - использование служебного положения в корыстных целях, превышение служебного положения...
какое отношение имеет ермак до функций кабмина или ВР? Никакого..
А значит - коррупция и т.д.
показати весь коментар
20.01.2022 14:37 Відповісти
+31
Оце так боротьба з олігархами. На практиці.
показати весь коментар
20.01.2022 14:38 Відповісти
+20
Т.е. имеем еще один подтвержденный факт, что некто Ермак выходит за рамки своих полномочий. Это фсьо про вагнергейт....
показати весь коментар
20.01.2022 14:40 Відповісти
это феерично)
показати весь коментар
20.01.2022 14:40 Відповісти
У меня даже слов нет))))))
показати весь коментар
20.01.2022 14:52 Відповісти
Та ти шо? Прям туз Козырный, а не Ярмак...
показати весь коментар
20.01.2022 14:44 Відповісти
Даже раши троллят

показати весь коментар
20.01.2022 14:56 Відповісти
Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал «Фокус»

Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
показати весь коментар
20.01.2022 16:21 Відповісти
ну да, Фокус знаєт - Фокус оттудова корміцца
показати весь коментар
20.01.2022 17:37 Відповісти
Коррупция в кристально чистом виде. При этом делаем невинный вид и рассказываем как жеж это замечательно.
показати весь коментар
20.01.2022 14:44 Відповісти
Правильную няню нашел, маладец...
показати весь коментар
20.01.2022 14:45 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 14:47 Відповісти
и ермак от удовольствия завилял хвостиком
показати весь коментар
20.01.2022 14:47 Відповісти
Он что,на полном серьёзе это писал? Бугага.
показати весь коментар
20.01.2022 14:48 Відповісти
Да оні йо б нутиє!!!!!!!
Глумятся над бидлом!!!!
Ну шо не понятного?
показати весь коментар
20.01.2022 17:21 Відповісти
і навіть не паляться жодного разу)
показати весь коментар
20.01.2022 14:48 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
показати весь коментар
20.01.2022 14:49 Відповісти
Это называется организованная преступность!
показати весь коментар
20.01.2022 14:49 Відповісти
теперь монобанк по жизни должен д'Ермаку
показати весь коментар
20.01.2022 14:50 Відповісти
мені здається, що після наступних виборів він нікому вже не буде винен, оскільки після такої дічьі, яку творить презекоМанда, наступний президент України, яким закономірно стане Петро Порошенко, всі представники зелених імбецилів будуть або тікати або сидіти!
показати весь коментар
20.01.2022 14:56 Відповісти
і горлати на увесь світ ,що то політичне переслідування.
показати весь коментар
20.01.2022 15:00 Відповісти
на мою думку переслідування ворогів України можна назвати більш патріотичним переслідуванням, ніж політичним! =)
показати весь коментар
20.01.2022 15:20 Відповісти
та зебіли і зараз ставлять все до гори дригом, судять Пороха за те ,в чому самі винні.
показати весь коментар
20.01.2022 15:26 Відповісти
Мафія !
показати весь коментар
20.01.2022 14:53 Відповісти
Явка з повинною... Блін, а вони ж реально береги попутали, ніякого тобі страху, ніяких обмежень, відверто. цинічно, їм вже бошки просто зносить від вседозволеності і безнаказаності...
Ау... 73% ідіоти а зробили ж то ви разом!.
показати весь коментар
20.01.2022 14:54 Відповісти
И чё? Подумаешь, они вот кацапне спецоперации сливают, а тут так по мелочи
показати весь коментар
20.01.2022 14:56 Відповісти
Ну расскажите нам ,зебилы теперь про власть олигархов в Украине,с которой бореться коЗЕл.
показати весь коментар
20.01.2022 14:58 Відповісти
Не знал Ермака ... обратился к Ермаку.
«Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!» (с)
показати весь коментар
20.01.2022 15:00 Відповісти
Решала
показати весь коментар
20.01.2022 15:03 Відповісти
Ты видишь борьбу с олигархами?
- нет.
- и я не вижу, но она есть!
показати весь коментар
20.01.2022 15:05 Відповісти
Цена какая?
показати весь коментар
20.01.2022 15:07 Відповісти
Бабло перемагае зло😁
показати весь коментар
20.01.2022 15:08 Відповісти
холосая царя. Холосо воплоса лешает и недолого)
показати весь коментар
20.01.2022 15:09 Відповісти
А что, завхоз уже и министр финансов?
показати весь коментар
20.01.2022 15:09 Відповісти
А шо таке Єрмак? Хтось з прихильників діючої влади мені пояснить?
показати весь коментар
20.01.2022 15:11 Відповісти
Агент Кремля в ОПе зеледента.
показати весь коментар
20.01.2022 15:16 Відповісти
Один зепропагандон мне пояснил, шо Нелох - целый президент, и имеет право давать какие хочет полномочия кому хочет. Ну, т.е. точная калька с московитских дикарских обычаев.
показати весь коментар
20.01.2022 17:30 Відповісти
навіщо слідчі, прокуратура, суди?
взагалі, нах....й закони та конституція?
є єрмак,
а у єрмака є телефон
майже Бог.......
показати весь коментар
20.01.2022 15:22 Відповісти
Этот вброс на правах рекламы! Так и прейскурант услуг огласите.
показати весь коментар
20.01.2022 15:36 Відповісти
Ну так президент всеж таки.
показати весь коментар
20.01.2022 15:43 Відповісти
Гороховский, Зеленский - как бы одной крови.....
Может в этом секрет внимания ?
П.С.
Пусть скинет телефон Ермака - предприниматели хоть будут знать куда обращаться....
показати весь коментар
20.01.2022 15:43 Відповісти
Зеля та його оточення сплошне корупційне кодло,ще й зрадники .
показати весь коментар
20.01.2022 15:45 Відповісти
Як там Зеля казав: Захід каже що в Україні корупція стала ще в більших масштабах. Але ж ми не розуміємо...що вони мають на увазі!??
показати весь коментар
20.01.2022 15:55 Відповісти
Наберите кредитов в Монобанке и не отдавайте. Параллельно подайте в суд на Коломойского и его подельников по Приватбанку,
показати весь коментар
20.01.2022 16:20 Відповісти
гороховский, шурма, ермак, магомедов, коломойский - какие чисто "украинские" фамилии! Засилье инородцев и нацменов, бляха-муха!
показати весь коментар
20.01.2022 16:34 Відповісти
Нічого дивного. Горох раніше в роздягальні качалки знайшов ЗЕ у сусідньому шкафчику.
показати весь коментар
20.01.2022 17:04 Відповісти
Цікаво яка ціна за такі послуги.
показати весь коментар
21.01.2022 23:36 Відповісти
 
 