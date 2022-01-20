Співвласник "Монобанку" Гороховський похвалив Єрмака за те, що глава ОП за один день вирішив йому регуляторні проблеми
Ексзаступник голови правління "ПриватБанку" (до націоналізації, коли власником був ще олігарх Ігор Коломойський) Олег Гороховський заявив, що звертався до глави ОП Андрія Єрмака для вирішення регуляторних проблем.
Про це Гороховський написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Monobank працював над проєктом з продажу акцій. Однак цього тижня, коли до старту бета-тесту залишалося менше тижня, виникла регуляторна проблема, яка могла б повністю заблокувати старт проєкту.
"Від розпачу мені довелося звернутися по допомогу до голови Офісу Президента Андрія Єрмака, з яким я до цього був незнайомий. На превеликий подив, Офіс Президента, в особі Ростислава Шурми, разом із головою нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим вирішили нашу проблему за один день. За що їм дякую!" - йдеться повідомленні.
это называется - использование служебного положения в корыстных целях, превышение служебного положения...
какое отношение имеет ермак до функций кабмина или ВР? Никакого..
А значит - коррупция и т.д.
тобто, рівень ВР або Кабміну.. але ніяк не "завхоза нацюцюрника"
да только оно і так уже чісто головєшка...
А если представить так - БАНКИР из Вашингтона Горохович Абрам Исаакович обратился к Главе аппарата Белого дома Рону Клейну что бы тот порешал вопрос продажи акций и тот помог за один день. Круто.
Глава аппарата Белого дома Рон Клейн
Должность занимает с 20 января 2021 года
Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
Глумятся над бидлом!!!!
Ну шо не понятного?
Ау... 73% ідіоти а зробили ж то ви разом!.
«Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!» (с)
- нет.
- и я не вижу, но она есть!
взагалі, нах....й закони та конституція?
є єрмак,
а у єрмака є телефон
майже Бог.......
Может в этом секрет внимания ?
П.С.
Пусть скинет телефон Ермака - предприниматели хоть будут знать куда обращаться....