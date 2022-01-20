Співвласник "Монобанку" Гороховський похвалив Єрмака за те, що глава ОП за один день вирішив йому регуляторні проблеми

Ексзаступник голови правління "ПриватБанку" (до націоналізації, коли власником був ще олігарх Ігор Коломойський) Олег Гороховський заявив, що звертався до глави ОП Андрія Єрмака для вирішення регуляторних проблем.

Про це Гороховський написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Monobank працював над проєктом з продажу акцій. Однак цього тижня, коли до старту бета-тесту залишалося менше тижня, виникла регуляторна проблема, яка могла б повністю заблокувати старт проєкту.

"Від розпачу мені довелося звернутися по допомогу до голови Офісу Президента Андрія Єрмака, з яким я до цього був незнайомий. На превеликий подив, Офіс Президента, в особі Ростислава Шурми, разом із головою нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим вирішили нашу проблему за один день. За що їм дякую!" - йдеться повідомленні.

