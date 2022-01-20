Головна мета Кремля - хаос в українських містах та зміна політичної влади в нашій країні, - Резніков

Кампанія Російської Федерації з дестабілізації України передбачає кібератаки, створення хаосу в українських містах та зміну політичної влади в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС.

"На мою думку, вони (РФ. – Ред.) почали кампанію з дестабілізації в Україні, тому, гадаю, кібератака була частиною гібридної війни, яка розпочалась, як я казав, у 2014 році. А гібридні атаки - це частина гібридної війни, головна мета Кремля – це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні", - зазначив Резніков.

Відповідаючи на питання, чи готова Україна до жорсткої відповіді російській армії, яка має уп'ятеро більше солдат і танків та у 16 разів більше спроможностей на морі, міністр зазначив: "Українська армія налічує 261 тис. людей, ми маємо можливість організувати сили територіальної оборони чисельністю 130 тисяч, у нас 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни, тож я впевнений, що ми маємо можливість стримати цю активність Москви".

Крім того, міністр додав, що відкрита військова агресія проти України стане проблемою не лише для нашої держави, а й для всієї Європи.

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Він також додав, що не вважає стратегічною помилкою вибір інтеграції України до ЄС та НАТО, що закріплено в Конституції держави, й укотре наголосив, що позаблоковий статус України до 2014 року не врятував її від агресії РФ.