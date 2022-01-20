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Новини Війна
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Головна мета Кремля - хаос в українських містах та зміна політичної влади в нашій країні, - Резніков

Головна мета Кремля - хаос в українських містах та зміна політичної влади в нашій країні, - Резніков

Кампанія Російської Федерації з дестабілізації України передбачає кібератаки, створення хаосу в українських містах та зміну політичної влади в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС.

"На мою думку, вони (РФ. – Ред.) почали кампанію з дестабілізації в Україні, тому, гадаю, кібератака була частиною гібридної війни, яка розпочалась, як я казав, у 2014 році. А гібридні атаки - це частина гібридної війни, головна мета Кремля – це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні", - зазначив Резніков.

Відповідаючи на питання, чи готова Україна до жорсткої відповіді російській армії, яка має уп'ятеро більше солдат і танків та у 16 разів більше спроможностей на морі, міністр зазначив: "Українська армія налічує 261 тис. людей, ми маємо можливість організувати сили територіальної оборони чисельністю 130 тисяч, у нас 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни, тож я впевнений, що ми маємо можливість стримати цю активність Москви".

Крім того, міністр додав, що відкрита військова агресія проти України стане проблемою не лише для нашої держави, а й для всієї Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення до України буде "дуже важким для росіян", - Резніков. ВIДЕО

Він також додав, що не вважає стратегічною помилкою вибір інтеграції України до ЄС та НАТО, що закріплено в Конституції держави, й укотре наголосив, що позаблоковий статус України до 2014 року не врятував її від агресії РФ.

Автор: 

армія рф (17554) кіберзлочин (810) росія (65442) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+30
Да больше хаоса, чем устраивают зеленые утырки, и представить не возможно.
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20.01.2022 14:39
+16
давай еще скажи, что путин Порохом хочет зебила заменить)))
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20.01.2022 14:40
+14
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20.01.2022 14:43
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Да больше хаоса, чем устраивают зеленые утырки, и представить не возможно.
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20.01.2022 14:39 Відповісти
Этот хаос уже восемь лет.
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20.01.2022 14:42 Відповісти
Лапоть ты тут что забыл?
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20.01.2022 14:45 Відповісти
политическая власть сменяема - это основа демократии

выдающемуся (реально) юристу Резникову стыдно нести ЗЕ-льоную пургу
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20.01.2022 15:46 Відповісти
Этот земинистр не уточнил, смена какой власти. И на какую.
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20.01.2022 17:28 Відповісти
Да против клоунов кацапы просто дети.

"Угольное" дело Порошенко курирует заместитель главы ОП Татаров - источники
ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2022, 13:30







"Угольное" дело пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко занимается заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Источник: материал Украинской правды "https://www.pravda.com.ua/articles/2022/01/20/7321031/ Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста "

Детали: Сразу несколько собеседников в команде Зеленского рассказали УП, что кейс Порошенко курирует заместитель председателя ОПУ Олег Татаров. Наши источники связывают его с бывшим соратником Януковича Андреем Портновым.

В Офисе президента Татаров "курирует" весь правоохранительный блок, в том числе ГБР, но в этой истории именно ему вверено и непубличное "сопровождение" дела в Печерском суде.

Следы Татарова наблюдались, начиная с самого подозрения Порошенко. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, у которой конфликт с замом Ермака, а Алексей Симоненко.

Это тот самый замгенпрокурора, который "отмазывал" Татарова от дел НАБУ и был одним из самых заметных гостей на его скандальном дне рождения, идет речь в материале.

Украинская правда
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20.01.2022 14:40 Відповісти
давай еще скажи, что путин Порохом хочет зебила заменить)))
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20.01.2022 14:40 Відповісти
нє хочєт, нє-а
но замєніт

Российский рубль продолжает падение после предупреждения Байдена о санкциях.

- Рубль будет оставаться под давлением, - сказал Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам SEB AB в Стокгольме. Он считает, что российская валюта ослабнет примерно на 0,5% до 77,3 против доллара «в ближайшие дни» и упадет до 78,4 уже на следующей неделе.

https://t.me/charter97_org/59931
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20.01.2022 14:49 Відповісти
Не знаю насчет пуцькина - а я очень этого хочу
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20.01.2022 17:20 Відповісти
Кстати Резниеков, о смене власти мечтает уже не только Кремль, но весь народ, бо достали вы уже всех.
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20.01.2022 14:41 Відповісти
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20.01.2022 16:14 Відповісти
Чуєш дурачок, ти закінчеш як і люся арестович-на Миротворці.

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20.01.2022 14:41 Відповісти
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20.01.2022 15:44 Відповісти
Ну хоть в чем-то сошлись с кацапами, правда они рыговскую власть ожидают, но зелёное дермище тоже медленно но уверенно убивает страну
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20.01.2022 14:41 Відповісти
Хаос создаётся в том числе политическими преследованиями оппонентов нынешней власти. На что он намекает? Неужели все это делают агенты кремля из ОП?😁
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20.01.2022 14:42 Відповісти
Тихо! Він не може про це сказати прямо...
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20.01.2022 14:48 Відповісти
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20.01.2022 14:43 Відповісти
А це мабуть прямий хід із кабінету в ОП на свою віллу в Італії?
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20.01.2022 14:47 Відповісти
Або до ростова...
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20.01.2022 14:48 Відповісти
СН вже зробили хаос в українських містах. Залишилося тільки Путлеру всередину зайти. Зеля вже готовий підписати.
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20.01.2022 14:43 Відповісти
Земля вже готовий відсмоктати.)
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20.01.2022 17:31 Відповісти
Всі хочуть щьб власть шимпанідЗЕ зникла
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20.01.2022 14:43 Відповісти
О це новина - і шо хуʼло кремлівське вже хоче замінити придурка на Петра Олексійовича? Не думаю...
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20.01.2022 14:44 Відповісти
А ты о чем мечтаешь, Резников?
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20.01.2022 14:45 Відповісти
нахапать и сбежать
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20.01.2022 15:04 Відповісти
Резников - воинам нужно тёплое белье и калорийное питание и витамины . И пайки НАТО. Удивляйте внимание и этим вопросам .
Европа могла бы поставлять витамины для армии , если оружие не дают
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20.01.2022 14:45 Відповісти
рєзніков переймається тим, що може доведеться йти з посади разом з усією блаЗЄнською трупою. Тому найголовніше в нього -- щоб влада не змінилася
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20.01.2022 14:50 Відповісти
Думаю, что Резников выплывет
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20.01.2022 14:52 Відповісти
Можливо. Але риторика його гнила. Бо саме блаЗЄнські за останні дні намагалися посіяти хаос в Україні, незважаючи навіть на застереження союзників.
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20.01.2022 14:56 Відповісти
здается мне, что пока зе, и его команда у власти - кремль может быть спокоен.

что хочет москва: слабую страну, пропитанную коррупцией, с судами, где можно решить деньгами, со своевременной передачей из Киева нужных данных.

Так это все уже есть.
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20.01.2022 14:53 Відповісти
Поясніть цьому ,"щирому українцю" з російським прізвищем, що "зміна політичної влади" є ознакою й вимогою демократії! А доля Муссоліні,Чаушеску,Каддафі-неминучим шляхом "наполеонів"!
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20.01.2022 15:00 Відповісти
я теж хочу зміни влади.
але я хочу владу з европейськими цінностями
а путін хоче щоб був бойко або мураєв
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20.01.2022 15:26 Відповісти
а я ще гадав: навіщо зєля те робить?
он воно, що!
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20.01.2022 15:40 Відповісти
То что вы тупорылые воровитые лживые недоумки Путлер виноват??? ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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20.01.2022 15:41 Відповісти
Хаос это понятно, вот только зачем путлеру смена Зеленского ? Надежнее "крыши" для агентов Кремля еще поискать надо ...
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20.01.2022 15:45 Відповісти
Мабуть чекає подібного тому, що сталося у Казахстані. Взагалі то, олігархічним структурам корумпований ***** ближче ніж Захід. Згадати тільки, скільки років у нас симулюються реформи, які мали давно вже запровадити.
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20.01.2022 15:50 Відповісти
Але досвід показує, що на Московії непотрібні чужі олігархи. Досить місцевих горлопанів - політиканів. А бабло це скрепно
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20.01.2022 17:21 Відповісти
Вони ж всі розумні, думають домовитися. Розраховують що, холуї всім потрібні, а там навіть холуй при другій чи третій гільдії непогано може красти.
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20.01.2022 17:32 Відповісти
Гарні у нас всі, один поперед другого човен розхитують звинувачуючи один-другого в роботі на *****, а той і руки потирає.
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20.01.2022 15:47 Відповісти
о как интересно ))))
это тебе ***** по секрету сказало???
и это говорит министр обороны Украины ?????
итить удивить !!!
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20.01.2022 15:49 Відповісти
Що там міняти, коли криси вже в ОП сидять? От вони і роблять хаос. До Петі примахалися і всі школи мінують.
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20.01.2022 15:50 Відповісти
Хоть в чем то Украинцы с мордором сходятся - эту власть нужно менять, толка от них нет, только беда одна
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20.01.2022 15:55 Відповісти
Ну, це тільки прихильники Порошенко з ****** погоджуються. Решта має власну думку.
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20.01.2022 16:06 Відповісти
ваша " думка"зебобики, не из головы происходит, потому, оставьте "это" при себе))))
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20.01.2022 18:25 Відповісти
о, еще один бот-нулевка подоляковская нарисовалась! Брысь, зебилосос!
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20.01.2022 18:26 Відповісти
Больше для дестабилизации и хаоса делает как раз зеленая свора у власти - и где столько шоблы набралось...ну ничего у зелени не получается позитивное сделать - глупенькие и доверчивые 73% ожидали что гопники которых они избирают во власть сделают им рай на земле.
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20.01.2022 16:16 Відповісти
влада не вічна будуть вибори і нині влада це xаос
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20.01.2022 17:12 Відповісти
Москва тепер Гордона буде пропиати в президенти.
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20.01.2022 19:20 Відповісти
Для створення хаосу в країні нам достатньо і клоуна.... А зміна влади - це закономірний процес, який відбувається систематично згідно Конституції України!!!!
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21.01.2022 19:37 Відповісти
 
 