Головна мета Кремля - хаос в українських містах та зміна політичної влади в нашій країні, - Резніков
Кампанія Російської Федерації з дестабілізації України передбачає кібератаки, створення хаосу в українських містах та зміну політичної влади в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС.
"На мою думку, вони (РФ. – Ред.) почали кампанію з дестабілізації в Україні, тому, гадаю, кібератака була частиною гібридної війни, яка розпочалась, як я казав, у 2014 році. А гібридні атаки - це частина гібридної війни, головна мета Кремля – це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні", - зазначив Резніков.
Відповідаючи на питання, чи готова Україна до жорсткої відповіді російській армії, яка має уп'ятеро більше солдат і танків та у 16 разів більше спроможностей на морі, міністр зазначив: "Українська армія налічує 261 тис. людей, ми маємо можливість організувати сили територіальної оборони чисельністю 130 тисяч, у нас 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни, тож я впевнений, що ми маємо можливість стримати цю активність Москви".
Крім того, міністр додав, що відкрита військова агресія проти України стане проблемою не лише для нашої держави, а й для всієї Європи.
Він також додав, що не вважає стратегічною помилкою вибір інтеграції України до ЄС та НАТО, що закріплено в Конституції держави, й укотре наголосив, що позаблоковий статус України до 2014 року не врятував її від агресії РФ.
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выдающемуся (реально) юристу Резникову стыдно нести ЗЕ-льоную пургу
"Угольное" дело Порошенко курирует заместитель главы ОП Татаров - источники
ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2022, 13:30
"Угольное" дело пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко занимается заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.
Источник: материал Украинской правды "https://www.pravda.com.ua/articles/2022/01/20/7321031/ Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста "
Детали: Сразу несколько собеседников в команде Зеленского рассказали УП, что кейс Порошенко курирует заместитель председателя ОПУ Олег Татаров. Наши источники связывают его с бывшим соратником Януковича Андреем Портновым.
В Офисе президента Татаров "курирует" весь правоохранительный блок, в том числе ГБР, но в этой истории именно ему вверено и непубличное "сопровождение" дела в Печерском суде.
Следы Татарова наблюдались, начиная с самого подозрения Порошенко. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, у которой конфликт с замом Ермака, а Алексей Симоненко.
Это тот самый замгенпрокурора, который "отмазывал" Татарова от дел НАБУ и был одним из самых заметных гостей на его скандальном дне рождения, идет речь в материале.
Украинская правда
но замєніт
Российский рубль продолжает падение после предупреждения Байдена о санкциях.
- Рубль будет оставаться под давлением, - сказал Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам SEB AB в Стокгольме. Он считает, что российская валюта ослабнет примерно на 0,5% до 77,3 против доллара «в ближайшие дни» и упадет до 78,4 уже на следующей неделе.
https://t.me/charter97_org/59931
Европа могла бы поставлять витамины для армии , если оружие не дают
что хочет москва: слабую страну, пропитанную коррупцией, с судами, где можно решить деньгами, со своевременной передачей из Киева нужных данных.
Так это все уже есть.
але я хочу владу з европейськими цінностями
а путін хоче щоб був бойко або мураєв
он воно, що!
это тебе ***** по секрету сказало???
и это говорит министр обороны Украины ?????
итить удивить !!!