9 988 74

У Конгрес США внесли новий законопроєкт про санкції проти Росії: Вони торкнуться Путіна, всіх членів уряду РФ та пропагандистів

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Конгресу США.

Проєкт внесли на розгляд 19 січня. Ініціативу підтримали 38 конгресменів. Текст документу поки що офіційно не опублікували.

Washington Post повідомляє, що він отримав назву "Акт про притягнення до відповідальності Путіна".

Він включає зокрема:

- санкції проти президента Росії Володимира Путіна, всіх членів уряду, а також російських чиновників і силовиків, включаючи прес-секретаря Дмитра Пєскова, мера Москви Сергія Собяніна, першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка, голову ЦВК Еллу Памфілову, керівника адміністрації президента , голову СК Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова, голову Росгвардії Віктора Золотова та генпрокурора Юрія Чайку;

- санкції проти російських бізнесменів: Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаски, Ігоря Сечина, Олексія Міллера, Андрія Костіна, Геннадія Тимченка, у проэкті далі згадані ВЕБ (Внешэкономбанк) та пов'язані з ним особи, а також Дмитро Риболовлєв, Михайло Фрідман, Петро Авен Гуцерієв та Олександр Винокуров;

- санкції проти журналістів: головного редактора МИА "Россия сегодня" та RT Маргарити Сімоньян, теле- та радіоведучого Володимира Соловйова та генерального директора "Першого каналу" Костянтина Ернста.

В документі також згадується колишня Олімпійська гімнастка і колишній депутат Держдуми Аліна Кабаєва, яка, за чутками, є дружиною Путіна.

Автор: 

росія (67219) санкції (12561) США (24049)
+21
Сегодня будет очередной вой на болотах!!
20.01.2022 14:59 Відповісти
20.01.2022 14:59 Відповісти
+14
Ну а кабаєву за шо? Вона ж нє віноватая - он сам прішол...
20.01.2022 14:56 Відповісти
20.01.2022 14:56 Відповісти
+10
ого!.. увесисто так и от души..
20.01.2022 15:00 Відповісти
20.01.2022 15:00 Відповісти
Ну а кабаєву за шо? Вона ж нє віноватая - он сам прішол...
20.01.2022 14:56 Відповісти
20.01.2022 14:56 Відповісти
за то шо дает вове
20.01.2022 15:04 Відповісти
20.01.2022 15:04 Відповісти
Так этож по слухам
20.01.2022 15:05 Відповісти
20.01.2022 15:05 Відповісти
що не помогла ху3лу тихо відійти у вічність
20.01.2022 15:29 Відповісти
20.01.2022 15:29 Відповісти
соловьиная вилла на оз. Комо запустеет и зарастет бурьяном
20.01.2022 15:37 Відповісти
20.01.2022 15:37 Відповісти
Кабаеву за сношения с пуйлом
20.01.2022 15:39 Відповісти
20.01.2022 15:39 Відповісти
Вот после этих санкций вЯликий Владимир просто растворится)
20.01.2022 14:57 Відповісти
20.01.2022 14:57 Відповісти
санкции без названия то такое. надо-немыслимо болезненные, ужасно адские и т.п.
20.01.2022 15:14 Відповісти
20.01.2022 15:14 Відповісти
**** Беева сломает очередную конечность, надеюсь что хвост. Маша Захерова будет нести пьяный бред. Соловьев оторвет головы 50 трансформерам по количеству звезд на флаге США. И только мудрый путлер будет вырабатывать вонючий газ в своем бункере, спасая рабссею и наполняя СП-2.
20.01.2022 15:33 Відповісти
20.01.2022 15:33 Відповісти
Русь будет только Киевская. Рюссия канет в небытие. Останется московя и еще два три десятка недогосударств. Произойдет дораспад империи.
20.01.2022 15:48 Відповісти
20.01.2022 15:48 Відповісти
Сегодня будет очередной вой на болотах!!
20.01.2022 14:59 Відповісти
20.01.2022 14:59 Відповісти
ого!.. увесисто так и от души..
20.01.2022 15:00 Відповісти
20.01.2022 15:00 Відповісти
Голови пропагандонів які роками роздмухують ненависть до України та українців і грозять вирізати від малого до старого мають бути лежати на Хрещатику на полумиску кожна окремо
20.01.2022 15:01 Відповісти
20.01.2022 15:01 Відповісти
Ну ось санкцІі проти рашиських керівників ,олігархів ,пропагандонів ,а ще бажано нафтове ембарго можливо приземлять цих нигідників які закликають до війни ,а всякі умовляня нічого не дають.
20.01.2022 15:02 Відповісти
20.01.2022 15:02 Відповісти
А ты быдло путинское какой информацией владеешь?С русского электротелевизора?
20.01.2022 15:27 Відповісти
20.01.2022 15:27 Відповісти
А ти рашиський бот ,що тут забув ?
20.01.2022 15:33 Відповісти
20.01.2022 15:33 Відповісти
Владеем мы информацией, владеем...
1. Украина отжала у РФ Крым и ударными темпами возводит там военные базы, для дальнейшей агрессии против РФ.
2. Украина всячески способствует сепаратистским движениям на территории РФ и раздаёт свои паспорта.
3. Украина сосредоточила вдоль границы с РФ ударные войсковые формирования и готова в любую минуту начать "победный марш в защиту похожеговорящих".
4. 5. 6.
Можете добавлять информацию.... Ждём.
20.01.2022 16:40 Відповісти
20.01.2022 16:40 Відповісти
бабло заберите, которое попрятали по европам, они сами придушат вовку и в говне утопят
20.01.2022 15:05 Відповісти
20.01.2022 15:05 Відповісти
не забрати а заморозити ..і як полізе то віддати на відбудову України
20.01.2022 15:32 Відповісти
20.01.2022 15:32 Відповісти
все жду за біпартизаньський законопроект який торкнеться 4 кацапских баранів:

1. *****
2. шойгу
3. лаврова
4. пескова

і іх діточок-сімей напряму - нявку не предлагать...
20.01.2022 15:05 Відповісти
20.01.2022 15:05 Відповісти
Странный выбор олигархов. Как будто черпают сведения из желтых газет. Ну что такого сделал например Абрамович живущий в Лондоне? И другие граждане Израиля и Монако из этого списка.
20.01.2022 15:08 Відповісти
20.01.2022 15:08 Відповісти
Ничего странного. Неоднократно мелькали сообщения в СМИ , что Абрамович - кошелек ***** на западе. Наверное американская разведка осведомлена об это лучше, чем пользователь под американским флагом, но с кацапским душком.
20.01.2022 15:25 Відповісти
20.01.2022 15:25 Відповісти
Отслюнявливает *****
20.01.2022 15:33 Відповісти
20.01.2022 15:33 Відповісти
дозвлив вибрати ху-ла на своїй батьківщині все правильно
20.01.2022 15:34 Відповісти
20.01.2022 15:34 Відповісти
Это ж непосильный труд за столько лет коту под хвост )) Отлично. Я бы тоже проголосовал ))
20.01.2022 15:08 Відповісти
20.01.2022 15:08 Відповісти
А санкции за что? Я так понимаю тоже в случае вторжения в Украину.
20.01.2022 15:09 Відповісти
20.01.2022 15:09 Відповісти
Ну наконец то! А шож мешало вам ввести эти санкции еще в 2014 году после малайзийского Боинга к примеру ? Или после Иловайска ? Тогда ситуация сейчас была бы намного спокойнее . Сидело бы х.йло в изоляции сейчас с другими диктаторами типа Кима и Аятоллы и лепило бы пятухов из дерьма вместо потоков
20.01.2022 15:17 Відповісти
20.01.2022 15:17 Відповісти
При чем тут изоляция, вы реально думаете что если это примут то с Путиным и Лавровым никто не будет вести переговоры? Смешно.
20.01.2022 15:23 Відповісти
20.01.2022 15:23 Відповісти
Я реально думаю что они станут невыездными включая всю ихнюю родню и это есть хорошо. А переговоры вести с ними конечно будут. Вот ведут же переговоры с Ираном или Сев.Кореей но при этом они сидят под санкциями и являются изгоями .
20.01.2022 15:36 Відповісти
20.01.2022 15:36 Відповісти
Санкции США могут запретить только вьезд в США.
20.01.2022 15:46 Відповісти
20.01.2022 15:46 Відповісти
И замораживание персональных счетов в США , но учитывая влияние США на Западе то и в Европе и в других западных странах типа Австралия и Канада с Японией . Единственно где они смогут тогда хранить свои бабки так это в Китае или оффшорах под пальмами НО то таке...могут и без бабок остаться
20.01.2022 16:00 Відповісти
20.01.2022 16:00 Відповісти
В тексте опечатки:

проэкті - проєкті
журналістів - пропагандонів
20.01.2022 15:11 Відповісти
20.01.2022 15:11 Відповісти
Законопроект - шкура неубитого медведя. Но все равно, полезно.
20.01.2022 15:12 Відповісти
20.01.2022 15:12 Відповісти
Фигня это все, от персональных санкций толку никогда не будет, да еще и куча времени есть чтоб вывести деньги из США, если они там есть.
20.01.2022 15:20 Відповісти
20.01.2022 15:20 Відповісти
Хоть что то существенное стало появляться... Но от Британии более толку самолетами привезли... Хотя все в целом это геморой для Х..уйла, его мир чмырит а теперь и персонально баблом!!!
20.01.2022 15:21 Відповісти
20.01.2022 15:21 Відповісти
А де патрушев, лавров, рябков?
20.01.2022 15:23 Відповісти
20.01.2022 15:23 Відповісти
Они идиоты! Такие санкции нельзя вводить, это вынудит всю элиту спешно вывести награбленные капиталы из американских банков, и своих отпрысков. Надо отключать им SWIFT, даже если это принесет потери, и разрывать все торговые договора. Это единственный путь
20.01.2022 15:25 Відповісти
20.01.2022 15:25 Відповісти
Капиталы должны быть предварительно заморожены . Так поступали уже с другими известными диктаторами -хусейном , каддафи и остальными . Именно отсутствие денег и возможность покупать на них оружие и платить наемникам предопределило их участь
20.01.2022 15:39 Відповісти
20.01.2022 15:39 Відповісти
Не увидел в списке хитрого армянина Лаврова а ведь он должен стоять в этом списке даже впереди Путина. Именно Лавров даже больше Путина влияет на создавшуюся в мире угрозу войны не только в Украине но и в Европе. Редкий негодяй.
20.01.2022 15:26 Відповісти
20.01.2022 15:26 Відповісти
просто додати "і членів їх сімей, родичів за кревними зв'язками" і все буде глушнячком.
20.01.2022 15:28 Відповісти
20.01.2022 15:28 Відповісти
амереканці папір економлять..а думаю і діток також
20.01.2022 15:36 Відповісти
20.01.2022 15:36 Відповісти
Джо Байден сниимет все санкции с мавзолейных Шизоидов и запустит Северный потоп...,в беседе с Порошенко по телефону Байден заверил что США отказываются от НАТО и переходят на сторону РАБссиянского ОДКБ...
20.01.2022 15:30 Відповісти
20.01.2022 15:30 Відповісти
Чему ты радуешься? Эти санкции - большое поражение для Украины. В случае военной агрессии, Россия отделается очередными никчемными персональными санкциями.
20.01.2022 18:00 Відповісти
20.01.2022 18:00 Відповісти
діток би їхніх на родину вернуть в рускій мір
20.01.2022 15:31 Відповісти
20.01.2022 15:31 Відповісти
А Пригожина, повара ***** и по совместительству крышевателя ЧВК Ванера, забыли? Или он уже сидит под санкциями?
20.01.2022 15:32 Відповісти
20.01.2022 15:32 Відповісти
Санкціями треба не погрожувати. Їх треба застосовувати.
20.01.2022 15:36 Відповісти
20.01.2022 15:36 Відповісти
С 13 января началось резкое падение индекса и капитализации РАБссиянских компаний,по оценкам экспертов 20 ведущих компаний РАБссии потеряли за 5 дней 200 ярдов долларов...Поздравляю РАБссию с замечательной победой.... Дайте еще пару Ультиматумов Байдену, НАТО и США рассыпется на мелкие Штаты...
20.01.2022 15:36 Відповісти
20.01.2022 15:36 Відповісти
РАБссия встала с колен...
20.01.2022 15:38 Відповісти
20.01.2022 15:38 Відповісти
На то это и акции чтоб прыгать, например вчера был рост в среднем на 3%
20.01.2022 15:48 Відповісти
20.01.2022 15:48 Відповісти
- Та насрать на оте санкции. Нато от тибе луччи канфетку, пасаси... А у миня еще пирамидка есть. Я те патом падарю

20.01.2022 15:41 Відповісти
20.01.2022 15:41 Відповісти
- Ух ты! Я таких ищо никада ни сасала....
20.01.2022 15:46 Відповісти
20.01.2022 15:46 Відповісти
Мистер Байден,Астанавитесь...СШа распадаецца...доллар упал до ДНА.... китайский Юань наступает.... краснопузый не из ПРОЛЕТАРИАТА чЛенина-Сралина...
20.01.2022 15:45 Відповісти
20.01.2022 15:45 Відповісти
20.01.2022 15:47 Відповісти
20.01.2022 15:47 Відповісти
Ні про що. Де законопроект про відключення від СВІФТ? Де законопроект про санкції на Північний Потік? Де законопроект на заборону продажу електроніки та компонентів? А цей законопроект про персональні спнкції можете собі в дупу запхнути.
20.01.2022 15:47 Відповісти
20.01.2022 15:47 Відповісти
Нарасти ВОЛОСЫ ...сразу станешь философом Артуром Шопенгауэром или Карлом Марксом... на крайняк...
20.01.2022 15:49 Відповісти
20.01.2022 15:49 Відповісти
По бизнесу -опыту своему понимаю...как только РАБссия сделает в сторону Украины один ШАГ...РАБссия исчезнет с карты Мира...,и ССср в этом не виноват,от сдох от Инфаркта....,РАБссия сдохнет от Инсульта...😄
20.01.2022 15:47 Відповісти
20.01.2022 15:47 Відповісти
-Альо! Я тут ни паняла. А для миня санкций нету шоле?

20.01.2022 15:51 Відповісти
20.01.2022 15:51 Відповісти
Конгресс США санкции против Ольги **********,Машки ЗаХеровой и Марго Симоньян применять не будут...Тетьки Тупые ...что с них взять..?.а вот Димку Сикелева за РАДИОАКТИВНЫЙ Пепел против США арестуют...и отправят в Гаагу...
20.01.2022 15:54 Відповісти
20.01.2022 15:54 Відповісти
эти тупые тетки, за немалые деньги, занимаются пропагандой ненависти и войны с Украиной. я щитаю должны отвечать по взрослом
20.01.2022 15:59 Відповісти
20.01.2022 15:59 Відповісти
принуждение к миру
20.01.2022 16:19 Відповісти
20.01.2022 16:19 Відповісти
Быдло Мавзолейное закончило войну на РАБссии успешно взрывами домов на Мацковии...,надо повторить чуваки...РАБссия Шариковых ЖДЕТ....
20.01.2022 16:26 Відповісти
20.01.2022 16:26 Відповісти
Наконец-то армянскую тупую мартышку внесли в санкционный список.Будет теперь соловьиным пометом у себя на родине обмазываться и не шастать по всяким америкам
20.01.2022 16:28 Відповісти
20.01.2022 16:28 Відповісти
в ответ ***** отменит пенсионный возраст
20.01.2022 16:46 Відповісти
20.01.2022 16:46 Відповісти
Чем больше санкций для кацапо-фашистов и кацапии- тем лучше
20.01.2022 18:26 Відповісти
20.01.2022 18:26 Відповісти
Санкцій мало не буває

апровадження жорстких санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також цілого ряду інших високопоставлених російських чиновників. Передбачається, що доступ до їхнього закордонного майна заблокують, а в'їзд до США закриють.
Запровадження економічних санкцій проти «Сбербанку», ВТБ, «Газпромбанку», «ВЕБ.РФ», Московського кредитного банку, «Альфа Банку», банку «Відкриття», «Радкомбанку» та Російського фонду прямих інвестицій.
Санкції проти російського зовнішнього боргу.
Санкції проти «Північного потоку-2».
Автори проєкту не виключають, що документ допрацюють і внесуть до переліку санкцій і заходи проти нафтогазових та вугільних російських компаній.
20.01.2022 19:30 Відповісти
20.01.2022 19:30 Відповісти
Альфа-банк росія

По состоянию на начало 2020 года мажоритарным акционером является АО «АБ Холдинг». Материнской компанией является ABH Financial Ltd., зарегистрированная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Республике Кипр .

Более 75% акций банка принадлежит «Альфа-Групп»: фактически этим пакетом не напрямую владеют или контролируют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Фридман (32,86%), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герман Хан (20,97%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алексей Кузьмичёв (16,32%); остальные акции принадлежат физическим лицам, в том числе президенту банка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петру Авену (12,40%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрею Косогову (3,67%)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-30 [30] .

Альфа-банк (Украина)

Альфа-Банк Украина - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинский коммерческий банк с международным капиталом, входящий в холдинг ABH Holdings SA (ABHH). Банк входит в топ-10 страны по размеру активов (на конец мая 2020 года - 6-я позиция)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-_4aa4b681c6301647-2 [2] .

Основан в 1992 году, с 2001 года работает под нынешним брендом. В составе ABHH с 2004 года.

Владельцами частной инвестиционной холдинговой компании ABHH являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Фридман - 32,86 %, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD Герман Хан - 20,97 %, Алексей Кузьмичев - 16,32 %, Петр Авен - 12,40 %, Андрей Косогов - 3,67 %, а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,87 %, Unicredit Group - 9,9 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] .

Глава партии Объединение Самопомич и мэр Львова Андрей Садовый рассказал о своих отношениях с российским миллиардером, совладельцем Альфа-Банка Михаилом Фридманом.

В интервьюhttps://radio.nv.ua/ Радио НВ политик сообщил, что они видятся с Фридманом раз в год - во время ежегодного международного фестиваля во Львове Leopolis Jazz Fest.

"Раз в год, когда он приезжает на Jazz, мы где-то сидим в зале, "привет-привет". А так, честно говоря, нет общения с ним", - сказал Садовый.

Михаил Фридман - российский миллиардер, совладелец Альфа-Банка родом из Львова, которому некоторые издания по непроверенным источникам приписывают участие в создании Самопомичи Андрея Садового.
20.01.2022 19:35 Відповісти
20.01.2022 19:35 Відповісти
Интересно, многие ли львовские избиратели видят в Садовом еврея?
20.01.2022 22:51 Відповісти
20.01.2022 22:51 Відповісти
хто каже що він єврей?
https://newsua.one/news-opinion/andrii-sadovii-rosiiskii-agent-v-serci-zahidnoi-ukraini.html
21.01.2022 00:52 Відповісти
21.01.2022 00:52 Відповісти
Расовые таблицы Геббельса в помощь
26.01.2022 21:50 Відповісти
26.01.2022 21:50 Відповісти
 
 