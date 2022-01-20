У Конгрес США внесли новий законопроєкт про санкції проти Росії: Вони торкнуться Путіна, всіх членів уряду РФ та пропагандистів
До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Конгресу США.
Проєкт внесли на розгляд 19 січня. Ініціативу підтримали 38 конгресменів. Текст документу поки що офіційно не опублікували.
Washington Post повідомляє, що він отримав назву "Акт про притягнення до відповідальності Путіна".
Він включає зокрема:
- санкції проти президента Росії Володимира Путіна, всіх членів уряду, а також російських чиновників і силовиків, включаючи прес-секретаря Дмитра Пєскова, мера Москви Сергія Собяніна, першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка, голову ЦВК Еллу Памфілову, керівника адміністрації президента , голову СК Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова, голову Росгвардії Віктора Золотова та генпрокурора Юрія Чайку;
- санкції проти російських бізнесменів: Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаски, Ігоря Сечина, Олексія Міллера, Андрія Костіна, Геннадія Тимченка, у проэкті далі згадані ВЕБ (Внешэкономбанк) та пов'язані з ним особи, а також Дмитро Риболовлєв, Михайло Фрідман, Петро Авен Гуцерієв та Олександр Винокуров;
- санкції проти журналістів: головного редактора МИА "Россия сегодня" та RT Маргарити Сімоньян, теле- та радіоведучого Володимира Соловйова та генерального директора "Першого каналу" Костянтина Ернста.
В документі також згадується колишня Олімпійська гімнастка і колишній депутат Держдуми Аліна Кабаєва, яка, за чутками, є дружиною Путіна.
апровадження жорстких санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також цілого ряду інших високопоставлених російських чиновників. Передбачається, що доступ до їхнього закордонного майна заблокують, а в'їзд до США закриють.
Запровадження економічних санкцій проти «Сбербанку», ВТБ, «Газпромбанку», «ВЕБ.РФ», Московського кредитного банку, «Альфа Банку», банку «Відкриття», «Радкомбанку» та Російського фонду прямих інвестицій.
Санкції проти російського зовнішнього боргу.
Санкції проти «Північного потоку-2».
Автори проєкту не виключають, що документ допрацюють і внесуть до переліку санкцій і заходи проти нафтогазових та вугільних російських компаній.
