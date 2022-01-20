Суддя Соколов, який обирав запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку, - прессекретар суду

Слідчий суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов з 20 січня пішов у відпустку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі — невідомо", - сказав він.

Як зазначалось, 19 січня суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.