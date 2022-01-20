УКР
Суддя Соколов, який обирав запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку, - прессекретар суду

Суддя Соколов, який обирав запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку, - прессекретар суду

Слідчий суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов з 20 січня пішов у відпустку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі — невідомо", - сказав він.

Як зазначалось, 19 січня суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

+32
Вредная работа и всё такое. Понимаю
20.01.2022 15:00 Відповісти
+25
"Порошенко втік від правосуддя111" - волали зебіли. В реальності Порошенко повернувся і розбіглися всі.
20.01.2022 15:10 Відповісти
+19
Перед приїздом Петра, всі "печерькі" судді раптово "захворіли", наче школярі перед заліком по бігу на 3 км))
20.01.2022 15:19 Відповісти
Вредная работа и всё такое. Понимаю
20.01.2022 15:00 Відповісти
СНЕРВИЛСЯ
20.01.2022 15:31 Відповісти
ЗЕ-льоному служить - себе дороже.
лучше пересидеть годик, а потом пухнастім вернуться

єто, кстати, касается всех т.н. "силовиков"
20.01.2022 15:34 Відповісти
Ищите его на Тверской.
20.01.2022 15:01 Відповісти
И потом оттуда базары про «политическое преследование» «честного судьи»…
20.01.2022 15:06 Відповісти
Вам смішно, а чувака на таку розтяжку поставили. З одного боку, зеленоморді пару лямів пропонують (це так припущенн), а з іншого санкції з Європи і США, а тама можливо і хатинка в Альпах і рахунки доларові у банках. Так що розхитали йому нервову систему
20.01.2022 15:43 Відповісти
Пьервый пашьйоллль
20.01.2022 15:01 Відповісти
то він вже шостий.. ))
бенядіктова та її 4 зами - перші пішли "у відпустку".. причому - два рази, коли треба підписувати на Пороха наклепи)
20.01.2022 15:12 Відповісти
Витку Бортницкую из "Миротворца" забыли, которая тоже в отпуск удрала)))
20.01.2022 15:53 Відповісти
20.01.2022 15:02 Відповісти
чекаємо, десь трупа - свіжачка, а потім зелені імбецили будуть говорити, що то Порошенко!
20.01.2022 15:03 Відповісти
У какой ты кроважаднай, аднакось
20.01.2022 15:04 Відповісти
я не кровожадний, а далекоглядний!Та ще й всі дії представників презекоМанди дуже просто спрогнозувати, оскільки більшість з них вчиняють дії та думають як дрібні представники криміналітету
20.01.2022 15:23 Відповісти
блокбастер: "Чаус - 2", эпизод: "Месть порохоботов"..
20.01.2022 15:04 Відповісти
стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій

он як? - окуповані території для ГБР уже закордон? Контрабанда ж може бути лише з-за кордону.
20.01.2022 15:05 Відповісти
Берегите «судью». Нервы, перенапряжение, знаете ли…
20.01.2022 15:05 Відповісти
Послал всех..
20.01.2022 15:07 Відповісти
дуже перестраждав потрібна реабілітація.
20.01.2022 15:07 Відповісти
Та шож таке, ще один увідпусткнувся.
20.01.2022 15:08 Відповісти
Вакансія для Чауса звільнилася
20.01.2022 15:08 Відповісти
Ну так а ШО? Після прийняття такого рішення має бути не тільки відпустка, а ще й зарахування гарячого стажу. )
20.01.2022 15:09 Відповісти
"Порошенко втік від правосуддя111" - волали зебіли. В реальності Порошенко повернувся і розбіглися всі.
20.01.2022 15:10 Відповісти
+++
20.01.2022 15:56 Відповісти
Щось не так у "зеленому князівстві", якщо навіть у повністю підконтрольному владі, печерському суді, не знайшлось судді, готового ухвалити рішення про ув'язнення Пороха. Бояться падлюки і це добре.
20.01.2022 15:10 Відповісти
Show must go on !!!
20.01.2022 15:11 Відповісти
поехал баблишко тырить
20.01.2022 15:13 Відповісти
Чому радіють порохоботи? Це така ж сама діч, як і шита білими нитками справа. Це все говорить про «незалежність» судової системи. Одна з причин, чому в край потрібне НАТО від нас так далеко
20.01.2022 15:13 Відповісти
Що саме дічь?
20.01.2022 15:17 Відповісти
оце - "Одна з причин, чому в край потрібне НАТО від нас так далеко"
20.01.2022 15:19 Відповісти
До зеленського з верещучкою, які не розуміють чому Україну не беруть терміново в НАТО, в товариша Mick Thompson питань немає.
20.01.2022 15:23 Відповісти
Є. Воно кончене. Я кажу про самуситуацію
20.01.2022 15:30 Відповісти
Ви пропонуєте тим, кого ви називаєте порохоботами, влаштувати сеанс одночасного плачу після цієї новини?
20.01.2022 15:40 Відповісти
Можливість впливати на долі політичних опонентів за допомогою шитих справ у судах. Можливість впливати на долі суддів. Це досі постсовкове Зімбабве, ніяк не реформований орган правосуддя
20.01.2022 15:29 Відповісти
Так за Вашою логікою, ув'знення Порошенка відкриє двері до НАТО? Зебільно якось..
20.01.2022 15:24 Відповісти
Зебільний висновок у вас. Я кажу, що один почав це дно із справою шитою, другий продовжив. Оба показали нашу систему у всій красі. Честі країні то не робить в очах західних партнерів
20.01.2022 15:33 Відповісти
Пойняв.
То яке рішення мав ухвалити суддя, щоб не було як у "Зімбабве"?
20.01.2022 15:36 Відповісти
Суддя мав закрити ту справу через нестачу доказів. Але не про нього мова. Мова про двох презіків, які у ці важкі часи досі присвячують час особистим тьоркам. І демонструють всьому світу, що суди - це досі корупційні і доступні їм важелі в цьому процесі.
20.01.2022 15:51 Відповісти
Не "тьорки", а наїзд влади на свого політичного опонента.
Закрити справу суддя не міг і не хотів, бо він є членом портново-татарівського ОЗУ, а як казав Митець, " не можна бути одноврємєнно і п*дарасом і людожером".
Так і не зрозуміло, які можуть бути претензії до Петра у цій ситуації..Зебільне "оні одінаковиє", не катіт.
20.01.2022 16:16 Відповісти
Так це не тільки Зеленський - ініціатор оцієї "клоунади" з сотнею кримінальних справ а й Порошенко? Питання: "У тебе з головою - порядок?"
20.01.2022 16:38 Відповісти
да тут любой повернется, сколько было предложено мешков денег, угроз выбор за судьей
20.01.2022 15:14 Відповісти
В стране бардак. США правильно предъявляют претензии.
20.01.2022 15:15 Відповісти
В декретну, щоб надійно і надовго.
Нехай під хотєлкі зєлємойського підставляється хто-небудь інший.)
20.01.2022 15:15 Відповісти
Перед приїздом Петра, всі "печерькі" судді раптово "захворіли", наче школярі перед заліком по бігу на 3 км))
20.01.2022 15:19 Відповісти
це обзивается - незавісімойо зеліоное правоссучіе...
20.01.2022 16:43 Відповісти
Ха..В декретную.... От кого "залетел"?От Ермака?
20.01.2022 16:08 Відповісти
Не виключено. Там у них в ОПі чортзна-що робиться. )
20.01.2022 16:19 Відповісти
Ушел в отпуск чтобы посчитать доллары в мешках.
20.01.2022 15:16 Відповісти
За таке рішення може одразу летіти на Мальдіви в один кінець! Немає в нас судів!!! То суцільний клан злодіїв в законі!
20.01.2022 15:17 Відповісти
Судья, назначенный указом Поошенко в 2017 году, принял решение в пользу Порошенко и сразу слинял в отпуск. Все логично.
20.01.2022 15:17 Відповісти
Ну допиши уже,что они кумовья. Не стесняйся)
20.01.2022 15:20 Відповісти
Тупа маніпуляція від "омивача" німецьких унітазів))
20.01.2022 15:21 Відповісти
Суддя за вказівкою з банкової мав посадити Порошенка, але цьому завадили тисячі свідомих громадян України, які завітали під Печерний суд та наполегливі заклики ДУЖЕ поважних персон, політиків, чиновників Заходу.
На сторінках ботів Подоляка ще ДО закінчення судового засідання 17 січня з'являлись повідомлення про абсолютно інші "рішення" суду.
Боти облажались, рішення 17 числа не було винесене.
20.01.2022 15:32 Відповісти
https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Є такий мудень на побігеньках Банкової - Євген Прокопишин.

І є в нього гниленький ТГ канал, де вчора ( 17 січня ) о 22:01 опублікували наступний текст.

А вже за кілька секунд його видалили.

Там чітко прописаний ТЕРМІН арешту і СУМА ЗАСТАВИ 500 000 грн.

https://pbs.twimg.com/media/FJY1QypXsAAC8C9?format=jpg&name=360x360
20.01.2022 15:36 Відповісти
нервная работа. молоко нужно выдавать.
20.01.2022 15:18 Відповісти
Рыло в пуху потому и ушел!
20.01.2022 15:19 Відповісти
Дело тухлое даже для продажного судьи. Отпуск,потом больничный,потом в декрет)
20.01.2022 15:21 Відповісти
стрес...думаєте тяжко от так думати...доля кірєєва багатьох не гріє...барига праклятий! довів чесного і не підкупного суддю
20.01.2022 15:23 Відповісти
20.01.2022 15:23 Відповісти
20.01.2022 15:25 Відповісти
"Сметать все", - у Зеленского тайно обратились к Западу с просьбой на фоне угрозы вторжения РФ У Зеленского опасаются, что в условиях паники украинцы начнут сметать все с полок магазинов и активно забирать доллары из банков.
В Офисе президента Владимира Зеленского утверждают, что хорошо понимают реальную угрозу российской агрессии, однако не хотят сеять панику в украинском обществе. Как рассказали источники издания "Украинская правда" в ближайшем окружении президента, ОП получает данные и от западных партнеров, и от украинской разведки в ежедневном режиме. Так же постоянно анализируются разные, даже наименее реальные, сценарии российского нападения. "Но мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что вот завтра-завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не заканчивалось. Мы себе такого не можем позволить. Мы не можем сеять панику", - отметили высокопоставленные источники. "Наша сила в стабильности, стабильности экономики, гривне и так далее", - сказал один и топов Офиса президента. Более того, у Зеленского просят на всех международных встречах у партнеров не нагнетать понапрасну ситуацию, чтобы не создавать в Украине панику. "Если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок магазинов, то никакого вторжения не надо будет", - отметили в ОП.

Ключевая фраза- снимать доллары!!!! И тогда мыльный пузырь ОВГЗ и прочей "чудной" работы в банках зеленожопой шайки по ограблению страны сразу вылезут за 3 секунды, а это низзя, бубачке не нравится!!!! Бубочку проклинать будут((( Суки конченные

Про людей и страну никто не думает, только про рейтинги и свои хотелки
20.01.2022 15:42 Відповісти
///
На днях во Львове ограбили здание Западного апелляционного хозяйственного суда.
Из сейфа украли крупную сумму денег.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Указано, что в ночь на вторник вор залез в здание суда через окно второго этажа и выкрал из сейфа наличные. По информации журналистов речь идет о ста двадцати тысячах долларов США (примерно 3,4 миллиона гривен). При этом злоумышленник попал на записи внешних видеокамер. Помещение суда не было оборудовано сигнализацией.

По данному инциденту открыто уголовное производство.
20.01.2022 15:24 Відповісти
Колядники наколядували таку суму?
20.01.2022 15:25 Відповісти
кажуть що то особисте... дома не мав змоги зберігати ))))
20.01.2022 15:28 Відповісти
То хай беруть, нежалко. Судді собі ще наколядують.
20.01.2022 15:47 Відповісти
думаю там було більше))))
от бува таке, коли не співчуваєш... жертві крадія))))
20.01.2022 15:52 Відповісти
"Як буде далі, невідомо". Що цим хотів сказати прес-секретар суду? Мабуть також буде невідомо.
20.01.2022 15:24 Відповісти
Цирк Шапито круче Сватов-Скотов...,один дЕрмак миллиард долларов стоит...
20.01.2022 15:25 Відповісти
Не зовсім зрозуміло, в чому "державна зрада"? Якщо ТЕЦам критично потрібно вугілля, то яка різниця як його поставляти? Якщо в ОП поставляють контрабандний кокс чи що інше подібне, то зрада чи ні??
Проясніть, зедебіли...
20.01.2022 15:28 Відповісти
бідне суддячко....між молотом та наковальнею...
20.01.2022 15:29 Відповісти
Я похапцем прочитала у заголовоку «пішов у відставку». Трохи здивувалась та зависла , поки не перечитала.
20.01.2022 15:49 Відповісти
він думає шо за той час або справа загнеться або.... ішак ))))))))))
20.01.2022 15:55 Відповісти
20.01.2022 15:32 Відповісти
20.01.2022 15:33 Відповісти
А попробуй против денежного мешка....
20.01.2022 15:39 Відповісти
Потому что ни Мосейчук, ни Насиров, ни Корбан, ни Саакашвили не назначали на должности своих же судей. Порошенко - назначал.
20.01.2022 15:43 Відповісти
Ахахах))) Лёлик, долго себе ник выбирал?
20.01.2022 15:47 Відповісти
Не все так однозначно. Можливо суддя вибрав хоч якусь честь, спокій у сім"ї, а не погрози, хотєлки татарових, єрмаків, портнових і гунлосих і незрозуміло що попереду.
20.01.2022 15:36 Відповісти
Це ще одне сідчення того, що Україною керує злочинна пліснява. Кожен, хто виконав її наказ, стає токсичним.
20.01.2022 15:36 Відповісти
Пішов у відпустку щоб не звільнили.
20.01.2022 15:36 Відповісти
Ну а чё, денег дали, или те или эти, и можно на Сейшелы съездить
20.01.2022 15:38 Відповісти
Кіреєв -2
20.01.2022 15:39 Відповісти
Краще б він повісився у нарадчий кімнаті, коли виконував наказ ху#ла з Банкової.
20.01.2022 15:42 Відповісти
********* сыплется. Арестовичи - тикают. Гепрокурор и его замы с судьями - уходят в отпуск и массово болеют. Монобольшевики перебегают в другие политические проекты.
Шеф, усё пропало! Гипс снимают!
20.01.2022 15:43 Відповісти
https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ Судьям подняли пенсии с 60 ти до 90 тысяч .
Видимо в Пенсионном фонде Украины нет дефицита.
В інших громадян, які отримують пенсію за віком, вона в середньому зросла на 406 гривень.
20.01.2022 15:50 Відповісти
Я так розумію, з Сейшелами у "орла" Соколова не склалося? 😁
20.01.2022 15:50 Відповісти
своя жопа ближе к телу.
20.01.2022 16:17 Відповісти
Обісрався... Буває...
20.01.2022 16:46 Відповісти
Мальчик не хочет в тамбов.
20.01.2022 17:01 Відповісти
Це скотина, а не людина. Спеціально відпустка, потім лікарняний, потім місяць справа буде їхати в апеляційний. Падлюка москальська.
20.01.2022 19:45 Відповісти
Суд - дело Божье
безбожникам это не под силу
20.01.2022 21:16 Відповісти
 
 