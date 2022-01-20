Суддя Соколов, який обирав запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку, - прессекретар суду
Слідчий суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов з 20 січня пішов у відпустку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар суду Віталій Чергавий.
"Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі — невідомо", - сказав він.
Як зазначалось, 19 січня суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лучше пересидеть годик, а потом пухнастім вернуться
єто, кстати, касается всех т.н. "силовиков"
бенядіктова та її 4 зами - перші пішли "у відпустку".. причому - два рази, коли треба підписувати на Пороха наклепи)
он як? - окуповані території для ГБР уже закордон? Контрабанда ж може бути лише з-за кордону.
То яке рішення мав ухвалити суддя, щоб не було як у "Зімбабве"?
Закрити справу суддя не міг і не хотів, бо він є членом портново-татарівського ОЗУ, а як казав Митець, " не можна бути одноврємєнно і п*дарасом і людожером".
Так і не зрозуміло, які можуть бути претензії до Петра у цій ситуації..Зебільне "оні одінаковиє", не катіт.
Нехай під хотєлкі зєлємойського підставляється хто-небудь інший.)
На сторінках ботів Подоляка ще ДО закінчення судового засідання 17 січня з'являлись повідомлення про абсолютно інші "рішення" суду.
Боти облажались, рішення 17 числа не було винесене.
Є такий мудень на побігеньках Банкової - Євген Прокопишин.
І є в нього гниленький ТГ канал, де вчора ( 17 січня ) о 22:01 опублікували наступний текст.
А вже за кілька секунд його видалили.
Там чітко прописаний ТЕРМІН арешту і СУМА ЗАСТАВИ 500 000 грн.
https://pbs.twimg.com/media/FJY1QypXsAAC8C9?format=jpg&name=360x360
В Офисе президента Владимира Зеленского утверждают, что хорошо понимают реальную угрозу российской агрессии, однако не хотят сеять панику в украинском обществе. Как рассказали источники издания "Украинская правда" в ближайшем окружении президента, ОП получает данные и от западных партнеров, и от украинской разведки в ежедневном режиме. Так же постоянно анализируются разные, даже наименее реальные, сценарии российского нападения. "Но мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что вот завтра-завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не заканчивалось. Мы себе такого не можем позволить. Мы не можем сеять панику", - отметили высокопоставленные источники. "Наша сила в стабильности, стабильности экономики, гривне и так далее", - сказал один и топов Офиса президента. Более того, у Зеленского просят на всех международных встречах у партнеров не нагнетать понапрасну ситуацию, чтобы не создавать в Украине панику. "Если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок магазинов, то никакого вторжения не надо будет", - отметили в ОП.
Ключевая фраза- снимать доллары!!!! И тогда мыльный пузырь ОВГЗ и прочей "чудной" работы в банках зеленожопой шайки по ограблению страны сразу вылезут за 3 секунды, а это низзя, бубачке не нравится!!!! Бубочку проклинать будут((( Суки конченные
Про людей и страну никто не думает, только про рейтинги и свои хотелки
На днях во Львове ограбили здание Западного апелляционного хозяйственного суда.
Из сейфа украли крупную сумму денег.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Указано, что в ночь на вторник вор залез в здание суда через окно второго этажа и выкрал из сейфа наличные. По информации журналистов речь идет о ста двадцати тысячах долларов США (примерно 3,4 миллиона гривен). При этом злоумышленник попал на записи внешних видеокамер. Помещение суда не было оборудовано сигнализацией.
По данному инциденту открыто уголовное производство.
от бува таке, коли не співчуваєш... жертві крадія))))
Проясніть, зедебіли...
Шеф, усё пропало! Гипс снимают!
Видимо в Пенсионном фонде Украины нет дефицита.
В інших громадян, які отримують пенсію за віком, вона в середньому зросла на 406 гривень.
безбожникам это не под силу