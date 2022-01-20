Офіційна позиція Словаччини не змінилася: прем’єр Геґер запевнив Київ у підтримці санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив у незмінності позиції свого уряду щодо окупації Криму і санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві прем’єра на сайті словацького уряду.

Він нагадав, що Словаччина приєдналася до держав, які засудили анексію Криму та ввели санкції проти Російської Федерації за часів прем’єрства Роберта Фіцо.

"Це офіційна зовнішньополітична лінія Словацької Республіки, на якій нічого не змінилося і яка є обов’язковою для членів уряду. Хочу запевнити українську сторону, що уряд Словаччини не буде займатися жодною політичною чи економічною діяльністю, яка б виправдовувала грубе порушення міжнародного права та розвалила б коаліцію держав, яка засуджує дії Росії" - наголосив Геґер.

Він також висловив очікування, що міністр закордонних справ Іван Корчок, як представник партії SaS, вирішить ситуацію з головою цієї партії та міністром економіки Ріхардом Суліком, який поставив під питання доцільність економічних санкцій ЄС проти Росії за агресію проти України.

Як повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини Ріхарда Суліка щодо доцільності продовження санкцій проти РФ, оскільки вони ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Нагадаємо, нещодавно ЄС вчергове на пів року продовжив економічні санкції проти РФ - до 31 липня.