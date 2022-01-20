УКР
Першу бетонну дорогу державного значення збудують на Черкащині, - Служба автодоріг

У Черкаській області збудують бетонну дорогу Т-24-19 на маршруті Звенигородка – Ватутіне. Вона матиме протяжність 8,3 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Черкащини.

"Будівництво бетонної дороги із застосуванням композитних матеріалів буде для Черкащини першим пілотним проєктом. Цього року буде виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту цієї дороги, а вже наступного року розпочнеться її відновлення", - розповіли в Службі.

У Звенигородському районі області за програмою "Велике будівництво" цьогоріч запланований цілий комплекс дорожніх робіт. Завершать ремонт ділянок автодороги Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань. Почнуть відновлення автодоріг Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни, Т-24-05 Жашків - Буки - Озірна та Т-24-06 /М-05/ - Маньківка - Іваньки - Буки.

Крім того, цьогоріч почнеться відновлення дороги Р-04 Київ - Звенигородка на відрізку від Київської області та ремонт понад 33 км автодороги Т-24-11 Звенигородка - Катеринопіль - Тальне - Маньківка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що за перші 2 роки реалізації програми "Велике будівництво" в Україні встигли відновити 14 тис. км доріг. План на наступні два роки - збудувати і відремонтувати ще 15 тис. км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два останніх роки в Україні освітили майже 1 300 км трас, - "Укравтодор"

дороги (3090) Велике будівництво (742) Чернігівська область (1000)
Топ коментарі
+10
..хоть на солярку технике ЗСУ денег оставьте, зекомандА..(
20.01.2022 15:18 Відповісти
+6
пробный проект "закатать деньги в бетон по новому"
20.01.2022 15:21 Відповісти
+5
Наш источник сообщает, что с нового года поднялся процент отката по кейсу «Большая стройка» по строительным объектам (не включая дорожного кейса, там уже давно все свои и правила откатов и процентов оговорены заранее).
Хочешь получить объект для распила - стройки, будь добр занеси сразу 20-25% от суммы тендера.

ТГ Легитимный
20.01.2022 15:43 Відповісти
их уже 100 лет во всем мире строят, проснулись млять
20.01.2022 15:11 Відповісти
Та і в нас давно будують - Варшавка, об'їздна Житомира і траса на мацкву ж бетонні!
20.01.2022 15:15 Відповісти
Першу бетонну дорогу державного значення збудують на Черкащині, - Служба автодоріг Джерело:
20.01.2022 15:24 Відповісти
Полтава -Кишинів ще була бетонкою..
20.01.2022 18:29 Відповісти
«Все створене людськими руками дальнобойщиками може бути знищено»
20.01.2022 15:28 Відповісти
Богдан Хмельницький
20.01.2022 15:29 Відповісти
..хоть на солярку технике ЗСУ денег оставьте, зекомандА..(
20.01.2022 15:18 Відповісти
Вони ж не лохи... нехай Європа дає соляу, якщо не хоче потоку біженців
показати весь коментар
То есть, надо оставить многие десятки тысяч людей без работы, без нормальных зарплат, с которых платятся налоги (в т.ч. военный сбор), которые пополняют бюджет, с которого покупается та же солярка для наших танков, так же оставить врачей и пациентов без нормальных приемных отделений, как и учителей с школьниками без отремонтированных школ (а только слабоумные боты не знают, что Большая стройка это далеко не только дорога между Звенигородкой и Ватутино), а ВСЕ деньги направить на покупку солярки у лукашенко и пунита. Все 125 млрд ₴, заложенных в программу В на этот год. Я правильно понял, или?
21.01.2022 01:38 Відповісти
Нет, ты тупорылый зебил. Откуда у тебя понималка?))
показати весь коментар
Раздался голос с унитаза...
Слышь, тело, во-первых, вопрос был не к тебе, во-вторых, если бы у тебя, слабоумного, были аргументы, то ты бы их тут привёл, но нет, ты просто дристанул. Что, впрочем, характерно для таких воинственных на своих диванах, при этом крайне тупых прхботов.
В-третьих, насчёт зебила - мой кандидат был другой, но во втором круге голосовал, разумеется, за Зе. Как и любой вменяемый человек, который во 2-м круге голосовал бы за Зе, за Ме, за Бе, да даже за свою собаку или прикроватную тумбочку, только не за шоколадного вора и мразь.
И да, никакой ты не враг рода, ты банальный дегенерат с интеллектом явно ниже, чем у овечки Долли. Реальный дебил.
25.01.2022 14:48 Відповісти
Зашибісь.Я в екстазі.
Тим часом...
20.01.2022 15:20 Відповісти
А чего тебя так штырит от этого? Многие частники уже перевели свои предприятия на солому и прочую альтернативщину.
20.01.2022 15:29 Відповісти
Дуже надіюсь,що й ти вже на солому перейшов.
показати весь коментар
А ты только узнал, что предприятия топят соломой, лузгой и опилками? Ну ты и дремучий. Школьник?
показати весь коментар
Якщо підприємство називається ТОВ "Нафтогаз Тепло",звісно,при Зєлінському там використовуватимуть солому й лушпайки (певно,з голів зєлєбобіків).
На переобладнання треба https://interfax.com.ua/news/economic/792064.html $900 млн ,але ж то копійки,в порівнянні з Великим крадівництвом !
показати весь коментар
Ты сам то это читал до конца?
https://kotel-na-drovah.com.ua/toplivo/kotli-na-biotoplive-biomasse-kotli-na-solome-id7.html Посчитай экономический эффект. Докажи, что у тебя в башке - не солома.
показати весь коментар
Тролляка подоляка!!
показати весь коментар
пробный проект "закатать деньги в бетон по новому"
20.01.2022 15:21 Відповісти
нафіга на Ватутіне бетонна дорога??????!!!!!!
показати весь коментар
Точно! Этого допустить низзя,
показати весь коментар
главное - успеть, пока деньги льются рекой. А куда и зачем - дело десятое
показати весь коментар
Наш источник сообщает, что с нового года поднялся процент отката по кейсу «Большая стройка» по строительным объектам (не включая дорожного кейса, там уже давно все свои и правила откатов и процентов оговорены заранее).
Хочешь получить объект для распила - стройки, будь добр занеси сразу 20-25% от суммы тендера.

ТГ Легитимный
20.01.2022 15:43 Відповісти
а наше джерело каже,що ти киздиш!
показати весь коментар
Ватутіне? А декомунизация?
показати весь коментар
Місто відносно нове, виникло після війни 41-45, іншої назви, якщо не помиляюсь, не мало. Хоча, залізнична станція в ньому завжди називалась не так як місто, а Богачево. На заході Мукачево, а в центрі могло б бути Богачево 😬
показати весь коментар
Ну так-то да, m07 меджународная. Спасибо немцам, фиганули нам дорогу при наступлении до сих пор самая клёвая дорога, всегда по ней в Украниу езжу.
показати весь коментар
Другу. Першу вже на Житомирщині "збудували "..
показати весь коментар
А на Чигирин? На Суботів? Скічко, ти чуєш?
показати весь коментар
Вы точно уверены, что дорога Т-24-19 является трассой государственного значения? Учитывая, что дороги "Т" имеют самый низкий статус, а именно, территориальных.
показати весь коментар
