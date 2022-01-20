Першу бетонну дорогу державного значення збудують на Черкащині, - Служба автодоріг
У Черкаській області збудують бетонну дорогу Т-24-19 на маршруті Звенигородка – Ватутіне. Вона матиме протяжність 8,3 км.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Черкащини.
"Будівництво бетонної дороги із застосуванням композитних матеріалів буде для Черкащини першим пілотним проєктом. Цього року буде виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту цієї дороги, а вже наступного року розпочнеться її відновлення", - розповіли в Службі.
У Звенигородському районі області за програмою "Велике будівництво" цьогоріч запланований цілий комплекс дорожніх робіт. Завершать ремонт ділянок автодороги Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань. Почнуть відновлення автодоріг Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни, Т-24-05 Жашків - Буки - Озірна та Т-24-06 /М-05/ - Маньківка - Іваньки - Буки.
Крім того, цьогоріч почнеться відновлення дороги Р-04 Київ - Звенигородка на відрізку від Київської області та ремонт понад 33 км автодороги Т-24-11 Звенигородка - Катеринопіль - Тальне - Маньківка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що за перші 2 роки реалізації програми "Велике будівництво" в Україні встигли відновити 14 тис. км доріг. План на наступні два роки - збудувати і відремонтувати ще 15 тис. км.
