Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Команда Олексія Навального у річницю публікації свого розслідування про так званий палац Путіна під Геленджиком опублікувала фотографії, на яких, як стверджується, відображені реальні інтер'єри цього палацу.
Про це йдеться у новому розслідування, опублікованному на ютуб-каналі Олексія Навального, передає Цензор.НЕТ.
У фільмі про так званий палац Путіна інтер'єри будівлі були показані у вигляді 3D-візуалізацій. Це викликало сумніви частини коментаторів у тому, що інтер'єри справді такі, як стверджувалося.
"Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає — зсередини, зовні. Що там є і що там було. Ми покажемо вам сотні справжніх фотографій", - йдеться у новому розслідуванні команди Навального.
Стверджується, що фото розслідувачам "надіслали з будівництва".
Більшість фотографій інтер'єрів схожі на опубліковані раніше візуалізації. Розрізняються вони у деталях - як зазначають у Навального, позолоти та інших прикрас (зокрема стилізованих російських гербів) навіть більше, ніж у планах.
Окрім іншого, опубліковано і фото кімнати з жердиною, яку у Навального вважають "приватним стрип-клубом". Крім того, завдяки оприлюдненим фото підтвердилася інформація про власний театр в палаці.
Всі фото палацу також можна подивитись за посиланням.
трындец короч. Лет на 200 **********.
Кстати, кому охота спать в спальне, где стены светлые а потолок - темного дерева, того гляди на голову упадет?
ужосна
Но чистенько!
в "богатой" стране-паРаше 80 % - это нищедрань, которая получает в разы меньше даже безработных в нормальных странах.
мало того, средние доходы сейчас на паРаше в 2-3 раза меньше, чем были еще вначале 2008 года, если считать в долларах. прошло почти пятнадцать лет...динамика отличная.))
Только в Москве живет 12% населения. Собянин сегодня признал.
Остальное - тундра и глушь.
позорище.
первым гостем
этого дворца
