Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Команда Олексія Навального у річницю публікації свого розслідування про так званий палац Путіна під Геленджиком опублікувала фотографії, на яких, як стверджується, відображені реальні інтер'єри цього палацу.

Про це йдеться у новому розслідування, опублікованному на ютуб-каналі Олексія Навального, передає Цензор.НЕТ.

У фільмі про так званий палац Путіна інтер'єри будівлі були показані у вигляді 3D-візуалізацій. Це викликало сумніви частини коментаторів у тому, що інтер'єри справді такі, як стверджувалося.

"Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає — зсередини, зовні. Що там є і що там було. Ми покажемо вам сотні справжніх фотографій", - йдеться у новому розслідуванні команди Навального.

Стверджується, що фото розслідувачам "надіслали з будівництва".

Більшість фотографій інтер'єрів схожі на опубліковані раніше візуалізації. Розрізняються вони у деталях - як зазначають у Навального, позолоти та інших прикрас (зокрема стилізованих російських гербів) навіть більше, ніж у планах.

Окрім іншого, опубліковано і фото кімнати з жердиною, яку у Навального вважають "приватним стрип-клубом". Крім того, завдяки оприлюдненим фото підтвердилася інформація про власний театр в палаці.

Всі фото палацу також можна подивитись за посиланням.


















































