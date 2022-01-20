УКР
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Команда Олексія Навального у річницю публікації свого розслідування про так званий палац Путіна під Геленджиком опублікувала фотографії, на яких, як стверджується, відображені реальні інтер'єри цього палацу.

Про це йдеться у новому розслідування, опублікованному на ютуб-каналі Олексія Навального, передає Цензор.НЕТ.

У фільмі про так званий палац Путіна інтер'єри будівлі були показані у вигляді 3D-візуалізацій. Це викликало сумніви частини коментаторів у тому, що інтер'єри справді такі, як стверджувалося.

"Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає — зсередини, зовні. Що там є і що там було. Ми покажемо вам сотні справжніх фотографій", - йдеться у новому розслідуванні команди Навального.

Стверджується, що фото розслідувачам "надіслали з будівництва".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО

Більшість фотографій інтер'єрів схожі на опубліковані раніше візуалізації. Розрізняються вони у деталях - як зазначають у Навального, позолоти та інших прикрас (зокрема стилізованих російських гербів) навіть більше, ніж у планах.

Окрім іншого, опубліковано і фото кімнати з жердиною, яку у Навального вважають "приватним стрип-клубом". Крім того, завдяки оприлюдненим фото підтвердилася інформація про власний театр в палаці.

Всі фото палацу також можна подивитись за посиланням.

Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 01
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 02
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 03
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 04
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 05
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 06
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 07
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 08
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 09
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 10
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 11
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 12
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 13
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 14
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 15
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 16
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 17
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 18
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 19
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 20
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 21
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 22
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 23
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 24
Позолота, приватний театр та стрип-клуб: опубліковано фотографії палацу Путіна 25

путін володимир (24521) росія (67219) Навальний Олексій (613)
кошмар!
сколько человеческого труда закопано в черт знает что!

а в это время реально самый богатый и талантливейший человек
Илон Маск живет в домике-контейнера площадью 36 кв.м.

20.01.2022 16:03 Відповісти
+36
Согласно кацапских традиций сортир должен быть с позолотой, но.... на улице
20.01.2022 15:49 Відповісти
+35
Цыганский барон.))) Вот только ромы такие по натуре своей, а он просто жлоб!!!
20.01.2022 15:49 Відповісти
Це лапатний бидло-стайл...
20.01.2022 17:20 Відповісти
ИХ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ЗАЖИТКОВ НАДО СНОСИТЬ ОДНИМ МАХОМ !!! МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ !!! А НАРОДЫ ВСЕГДА ПОМОГАЛИ ОДИН ДРУГОМУ !!!
20.01.2022 17:22 Відповісти
🤮🤮🤮
20.01.2022 17:28 Відповісти
Циганське барокко...
20.01.2022 17:30 Відповісти
Там кругом мусульманські мотиви.
20.01.2022 21:34 Відповісти
вовсе нет. Это роскошь периода 18 века. Что-то среднее между рококо и барокко.
трындец короч. Лет на 200 **********.
20.01.2022 22:15 Відповісти
По багатому. Интересно: как внутреннее богатство вовне довольствуется необходимым. А, внутренняя нищета окружает себя богатством и не может остановиться.
20.01.2022 17:32 Відповісти
это "богатство" - образец безвкусицы, запоздавший лет на 200.
Кстати, кому охота спать в спальне, где стены светлые а потолок - темного дерева, того гляди на голову упадет?
ужосна
20.01.2022 22:16 Відповісти
Ндя, бедненько...

Но чистенько!
20.01.2022 17:48 Відповісти
В наших "царьків"в Конча Заспі, Козині та в інших заповідних місцях та областях апартаменти нічим не гірші...
20.01.2022 17:55 Відповісти
Хвора нещасна людина, мнить себе імператором, а саме ***** жалюгідне)
20.01.2022 18:37 Відповісти
Знаете сколько стоит работа, что бы построить хорошую печку для отопления дома 1900 $ ещё нужно 1500$ на материал, так что отапливать дом дровами не так уж дешево.
20.01.2022 18:49 Відповісти
<******* поїхавше... А це просто черговий симптом
20.01.2022 19:38 Відповісти
Хватит изображать притворное возмущение. Привыкли уже с Зеленским, не могут остановиться.) Дурные диванные деды.
20.01.2022 19:52 Відповісти
Не даремно в розвинутих країнах більше двох строків президентам не дають. Бо їде дах. Кучму ледь врятували, але він вже починав херню творити...
20.01.2022 19:55 Відповісти
Так они наконец признали что раньше был фейк. Обидно, Цензор всех банил когда указывали на тупой обман.
20.01.2022 19:50 Відповісти
Россия настолько богатая страна, что может себе позволить построить дворец просто так, ни для кого.
20.01.2022 20:02 Відповісти
для кого она "богатая", сирОжа?

в "богатой" стране-паРаше 80 % - это нищедрань, которая получает в разы меньше даже безработных в нормальных странах.

мало того, средние доходы сейчас на паРаше в 2-3 раза меньше, чем были еще вначале 2008 года, если считать в долларах. прошло почти пятнадцать лет...динамика отличная.))
20.01.2022 20:47 Відповісти
в этой "богатой стране" нищета начинается еще в пределах Подмосковья.
Только в Москве живет 12% населения. Собянин сегодня признал.
Остальное - тундра и глушь.
позорище.
20.01.2022 22:18 Відповісти
редкое уродство.
20.01.2022 20:06 Відповісти
тов. сталин . хрущев и брежнев в гробах перевернулись . а николай 2 в суд по правам человека иск подал . за что меня и мою семью расстреляли
20.01.2022 20:20 Відповісти
Нуу... Вони всі теж жили небідно. Ось, гляньте
https://topgir.com.ua/kakie-superkary-i-elitnye-avto-byli-u-sovetskix-vozhdej-109382/
20.01.2022 21:52 Відповісти
20.01.2022 20:36 Відповісти
Богато ,но безвкусно , нагромождение вещей .
20.01.2022 20:50 Відповісти
Какая жалость, пожить в этой роскоши оно вряд ли успеет. Растащут мужики все по винтику и золотой завитушке, так как ничего нет страшнее «российского бунта, бессмысленного и беспощадного».
20.01.2022 21:54 Відповісти
Шест наверно для Машки Лавровской
20.01.2022 22:14 Відповісти
В мене очі заміроточілі
20.01.2022 22:39 Відповісти
Урод он моральный, нелюдь! Сколько смертей и горя принес он человечеству, разным народам, в том числе и россиянам. Будет он проклят и его потомство на века. Новичка ему не хватает! Люди добрые помогите ему🔥🔥🔥🎉!
20.01.2022 22:54 Відповісти
Тато переплюнув свого сина( Янукович - остановитесь!!!
20.01.2022 23:05 Відповісти
У Трампа Трамптауер круче. Там вапше капєц - еталон несмаку та марнотратства. Ху#ло ніщеброд в порівнянні з його заокеанським підлизувачем. Тут мало золота та мармуру, у Трампакса воно скрізь.
20.01.2022 23:22 Відповісти
Люди мешкають у зручних житлах. По потребах. А живуть справою життя. І лише фараони живуть мріями про рай в могилах. Путін --мумія, і тому живе в піраміді палаці
21.01.2022 02:42 Відповісти
Так якби ж жив, як східний шейх, явно в палаці, а то вони навіть не признають, кажуть що це "елітний апарт-готель", будується, комусь там належить...Ну у всьому брешуть!
21.01.2022 05:27 Відповісти
мистер Трайдент должен быть
первым гостем
этого дворца
21.01.2022 07:47 Відповісти
Скільки грошей вбухано в дегенератське чванство...
21.01.2022 08:18 Відповісти
Від цієї позолоти блювати хочеться.
22.01.2022 16:42 Відповісти
Медовый месяц был в разгаре. Домик украшал персидский ковер яркого красного цвета, на который каждое утро ступала нога Великого Аятоллы, всегда-всегда дарящее миллионные выигрыши казино и созданный в Сколково на основе стыбренных с помощью ГРУ сверхсовременных технологий сверкающий Шест со Скарабеевой на нем. Темнокожий слуга уже вносил в спальню новобрачных платиновый поднос с доставленными из братской Аргентины свежайшими персиками. Дурманящий аромат наполнял все вокруг, и жизнь казалась прекрасным сном.
- Гадкий мальчик! - влюбленно проворковала Алина. - Разве я просила персики? Я бы гораздо охотнее отведала бульбу с рябчиками
22.01.2022 23:07 Відповісти
Пошлость какая. В двадцать первом веке жить вот в этом всем?!
23.01.2022 13:08 Відповісти
У путлера и его банды точно крыша от величия поехала! Дворяне с голубой кровью мля! а как же покосившиеся бараки в Мурманске, Кызыле Уфе и Якутске ? А сортиры на улице где -40`С с помойками и говнами? А деревни без газа и воды??? Дворцы вам подавай? Сралину ура? Да этот самый товарисч сралин вас бы на второй день всех расстрелял к мяух собачьим! Особенно поражает размах новых мацковских дворян-бояр иудейской национальности. А вы куда поцы? Тоже с голубой кровью? Короче говоря - рашка гавняное болото а народ рабы! И это нас туда и хотят затащить
23.01.2022 13:11 Відповісти
