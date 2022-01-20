Якщо раніше РФ потрібно було готувати свої сили до військових дій протягом місяця, то зараз все скоротилося до кількох годин, - Міноборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росія здатна активізувати свої сили для військових дій протягом декількох годин. РФ використає військову силу проти України для "активізації переговорів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Цей час зараз мінімальний. Цей час настає тоді, коли ми бачимо конкретні приготування, такі як звичайна атака, застосування сили. Якщо раніше ми могли спостерігати це протягому місяця, то тепер все скоротилося до годин", - пояснив міністр.
За його словами, рішення про застосування збройних сил в Росії не потребує довгого узгодження, а під час навчань "Захід" останніми роками практикується масштабна передислокація та концентрація військових частин.
"Наш історичний досвід, європейський історичний досвід показує, що "знижки" для агресорів ніколи не припиняли агресію. І я думаю, що таке може статися і зараз – якщо робити занадто багато "знижок" за рахунок безпеки інших країн, це лише активізує агресора", - пояснив Анушаускас.
"Росія буде тиснути по максимуму, використовувати всі засоби, я думаю, що найближчим часом вона активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", - додав міністр.
