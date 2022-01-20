УКР
Якщо раніше РФ потрібно було готувати свої сили до військових дій протягом місяця, то зараз все скоротилося до кількох годин, - Міноборони Литви

Якщо раніше РФ потрібно було готувати свої сили до військових дій протягом місяця, то зараз все скоротилося до кількох годин, - Міноборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росія здатна активізувати свої сили для військових дій протягом декількох годин. РФ використає військову силу проти України для "активізації переговорів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Цей час зараз мінімальний. Цей час настає тоді, коли ми бачимо конкретні приготування, такі як звичайна атака, застосування сили. Якщо раніше ми могли спостерігати це протягому місяця, то тепер все скоротилося до годин", - пояснив міністр.

За його словами, рішення про застосування збройних сил в Росії не потребує довгого узгодження, а під час навчань "Захід" останніми роками практикується масштабна передислокація та концентрація військових частин.

"Наш історичний досвід, європейський історичний досвід показує, що "знижки" для агресорів ніколи не припиняли агресію. І я думаю, що таке може статися і зараз – якщо робити занадто багато "знижок" за рахунок безпеки інших країн, це лише активізує агресора", - пояснив Анушаускас.

"Росія буде тиснути по максимуму, використовувати всі засоби, я думаю, що найближчим часом вона активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", - додав міністр.

не "протягом", а -"впродовж"
показати весь коментар
20.01.2022 15:53 Відповісти
цензор переводит тем же переводчиком, что и местные боты
показати весь коментар
20.01.2022 15:55 Відповісти
Якраз обидва варіянти правильні.
----------------

ПРО́ТЯГОМ.
1. прийм. з род. в. Уживається при позначенні часу існування кого-, чого-небудь, тривання якої-небудь дії, якогось процесу і т. ін. Протягом зими снігу майже не було (Олесь Гончар, Бригантина, 1973, 135);

==========================================
СУМ, том 8-ий.
показати весь коментар
20.01.2022 15:56 Відповісти
"вивсеврьоте!
єти"фейки Запада о нападении расеи не имеют под собой ничего реального"..(с) зеленский, арахамия та лавров
показати весь коментар
20.01.2022 15:58 Відповісти
максимум, що зможе зробити підорососія, це відсмоктати!
показати весь коментар
20.01.2022 16:01 Відповісти
Тримати 100 тисячну орду свинособак в бойовій готовності не таке вже й дешеве задоволення. Їм жерти потрібно, грітися чимсь. Потрібно нафтове ембарго, щоб цапам вистачало лише на пляшку горілки. Як тільки в них заводяться вільні кошти, вони одразу планують пограбувати сусідів.
показати весь коментар
20.01.2022 16:05 Відповісти
Не намного дороже чем в в местах ПД. Разве технику держать в постоянной готовности выходит более затратно.
показати весь коментар
20.01.2022 16:24 Відповісти
 
 