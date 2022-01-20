УКР
Держрегулювання цін на продукти не вплине на інфляцію, - НБУ

Держрегулювання цін на продукти не вплине на інфляцію, - НБУ

Вплив рішення уряду запровадити державне регулювання цін на ряд продуктів буде "досить обмеженим", адже інфляція відбувається через зростання собівартості, а не через бум попиту.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЕП".

"Якщо говорити про прийняте рішення - ми вважаємо, що його вплив на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту", - сказав він.

При цьому Ніколайчук додав, що НБУ надає перевагу ринковим методам управління інфляцією.

Він також зазначив, що проблема інфляції характерна не лише для України, а й для більшості країн світу.

Читайте: Ціни на продукти в цьому році зростуть ще на 10-20%, - радник президента Устенко

Нагадаємо, 12 січня уряд запровадив державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. В мережі супермаркетів "АТБ" після цього заявили, що через регулювання цін деякі продукти можут зникнути з полиць магазинів.

Автор: 

інфляція (918) НБУ (10608) продукти (1232) ціни (4148)
Топ коментарі
+10
А на наявність харчів на полицях?
20.01.2022 15:58 Відповісти
+8
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…

Михаил Жванецкий.
20.01.2022 16:00 Відповісти
+5
об этом не договаривались
20.01.2022 16:01 Відповісти
верю
вот сейчас - верю!
20.01.2022 15:57 Відповісти
20.01.2022 15:58 Відповісти
А на наявність харчів на полицях?
20.01.2022 15:58 Відповісти
об этом не договаривались
20.01.2022 16:01 Відповісти
От *****, заклинателі…
20.01.2022 15:58 Відповісти
срочно держрегулируйте цены на яйца, а то они начали дешеветь. не дай бог производитель потеряет свои 400% рентабельности
20.01.2022 16:06 Відповісти
яйца у нас дешевеют только когда контракты (Китай и арабы) заканчиваются,Все остальное время мудрый нарид потребляет по европейским ценам с нищенской зп. При том что во всем мире яйца самый дешманский натур белок, у нас они превращаються в фаберже.
20.01.2022 16:15 Відповісти
"поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту"(с) - за репризу "кагал-95" сойдет.
20.01.2022 16:07 Відповісти
шапито 95 достигло дна и успокаивает зелебобиков как может))))) хлебные карточки вам только на пользу
20.01.2022 16:18 Відповісти
во всем мире, навар 2-4%, а нашим кровопийцам-25-30%
20.01.2022 16:18 Відповісти
сори.. а где страна с таким наваром?
20.01.2022 16:32 Відповісти
а че там влиять когда инфляция летит и без контроля цен.. ну дефицит появится... херня НБУ...))
20.01.2022 16:19 Відповісти
Отака маячня від величного з Оману та НБУ для Українців на 3 році великого крадівництва!!
20.01.2022 17:14 Відповісти
сегодня в маркете в хлебном хлеб покупал и стоял мэнэджер видать.... я говорю что явно видно что хороший наш хлебный всегда битком набитый хлебом отдел,и постоянно скидки на некоторые виды. а рядом стояли два стелажа плетёных с метала с наклейками 30% минус .полно всегда уценка хлебобулочных и кондитерской выпечки... такой же хлеб только вечерний . нет их и витрины на треть меньше стали... говорю что всё падлы вывезли . всё китайци сожрали.... головой помахали..заметно стало хлеба меньше и асортимент...а уценку убрали и столы..((
20.01.2022 17:56 Відповісти
Рис , гречку , муку , цукор , макарони та олію закупив про всяк випадок на довший час . Якщо щось хреново нарегулюють - не пропаду .
