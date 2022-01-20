Держрегулювання цін на продукти не вплине на інфляцію, - НБУ

Вплив рішення уряду запровадити державне регулювання цін на ряд продуктів буде "досить обмеженим", адже інфляція відбувається через зростання собівартості, а не через бум попиту.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЕП".

"Якщо говорити про прийняте рішення - ми вважаємо, що його вплив на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту", - сказав він.

При цьому Ніколайчук додав, що НБУ надає перевагу ринковим методам управління інфляцією.

Він також зазначив, що проблема інфляції характерна не лише для України, а й для більшості країн світу.

Нагадаємо, 12 січня уряд запровадив державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. В мережі супермаркетів "АТБ" після цього заявили, що через регулювання цін деякі продукти можут зникнути з полиць магазинів.