Пропозиція російських депутатів про визнання Путіним "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах, - "слуга народу" Костін

Пропозиція депутатів Комуністичній партії Російської Федерації офіційно звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах "мінського" та "нормандського форматів", заявив виконувач обов'язків першого заступника глави Української делегації в Тристоронній контактній групі, нардеп "СН" Андрій Костін.

"Ідея про визнання Російською Федерацією так званих "ЛДНР", запропонована депутатами від КПРФ, не відповідає нинішній позиції РФ щодо підтримки переговорного процесу в "мінському" та "нормандському форматах", у зв'язку з чим я не бачу наразі передумов до того, що таке рішення буде підтримано на рівні парламенту РФ", - заявив Костін у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, як зазначив Костін, враховуючи, що такий проєкт постанови зареєстровано, видається доцільним отримати роз'яснення від делегації РФ під час майбутніх консультацій у Тристоронній контактній групі.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 26 січня.

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР".