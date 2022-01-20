УКР
Пропозиція російських депутатів про визнання Путіним "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах, - "слуга народу" Костін

Пропозиція російських депутатів про визнання Путіним

Пропозиція депутатів Комуністичній партії Російської Федерації офіційно звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах "мінського" та "нормандського форматів", заявив виконувач обов'язків першого заступника глави Української делегації в Тристоронній контактній групі, нардеп "СН" Андрій Костін.

"Ідея про визнання Російською Федерацією так званих "ЛДНР", запропонована депутатами від КПРФ, не відповідає нинішній позиції РФ щодо підтримки переговорного процесу в "мінському" та "нормандському форматах", у зв'язку з чим я не бачу наразі передумов до того, що таке рішення буде підтримано на рівні парламенту РФ", - заявив Костін у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, як зазначив Костін, враховуючи, що такий проєкт постанови зареєстровано, видається доцільним отримати роз'яснення від делегації РФ під час майбутніх консультацій у Тристоронній контактній групі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські депутати просять Путіна "визнати "ЛДНР"

Наступне засідання ТКГ заплановане на 26 січня.

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР".

Автор: 

Держдума (736) путін володимир (24521) росія (67219) Костін Андрій (267) ОРДЛО (320)
Топ коментарі
+7
20.01.2022 16:07 Відповісти
+2
20.01.2022 16:10 Відповісти
+2
20.01.2022 16:18 Відповісти
А все інше відповідає? Видача російських паспортів на території ОРДЛО відповідає? Вбивства наших військових відповідає?
20.01.2022 16:07 Відповісти
20.01.2022 16:07 Відповісти
о каких переговорах с фашистами вообще может идти речь?
20.01.2022 16:09 Відповісти
20.01.2022 16:09 Відповісти
не хвилюйтеся. нема сенсу, воно просто кончене. як, власне, всі зеленські (й теперишні й колишні).
20.01.2022 16:10 Відповісти
20.01.2022 16:10 Відповісти
20.01.2022 16:18 Відповісти
20.01.2022 16:18 Відповісти
витёк на мерседесе уходил от погони, этот дурачёк рванёт на лыжах через Альпы.
20.01.2022 16:22 Відповісти
20.01.2022 16:22 Відповісти
Чего же? Рашке надо "победа для лохтората". Признание и оккупация ЛДНР это самый простой, дешивый(с точки зрения как операции так и возможных санкций) вариант для ВВХ
20.01.2022 16:11 Відповісти
20.01.2022 16:11 Відповісти
СН в курсі політики в раші?!?
20.01.2022 16:13 Відповісти
20.01.2022 16:13 Відповісти
Пліснява і реальність, речі не сумісні. Його мордою тичуть, а воно "неможетбыть".
20.01.2022 16:19 Відповісти
20.01.2022 16:19 Відповісти
Рашка від безсилля намагається хоч якось тривати обвисле вєлічіє. Здається нападу не буде. Нема чим. Їхня армія алкашів та дегенератів страшна лише проти власного бидлонароду.
20.01.2022 16:20 Відповісти
20.01.2022 16:20 Відповісти
А кто уполномачивал этого слугу урода озвучивать позицию рф? Почему он от ее имени говорит? У него российское гражданство?
20.01.2022 16:21 Відповісти
20.01.2022 16:21 Відповісти
Отгородится стеной от лугандонии пусть гниют в своем болоте
20.01.2022 16:21 Відповісти
20.01.2022 16:21 Відповісти
Такая осведомленность говорит, что они слуги пуйла
20.01.2022 16:22 Відповісти
20.01.2022 16:22 Відповісти
Ретельно продумане адміністрацією Байдена поєднання дипломатії та погроз додаткових санкцій, схоже, не стримує президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну та початку війни. Тому велика група республіканців Палати представників ********** президента Байдена посилити тиск на Путіна безпосередньо, переслідуючи його та його оточення за їхню давно і добре ешелоновану корупцію.

У вівторок прес-секретар Білого дому Джен Псакі https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/01/18/psaki-russia-could-at-any-point-launch-an-attack-in-ukraine-495761 заявила : «Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну». Держсекретар Ентоні Блінкен https://www.nytimes.com/2022/01/19/us/politics/blinken-us-russia-ukraine.html відвідав Київ у середу; після цього він прямує до Німеччини, а потім https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-ukraine-biden-blinken-diplomacy/2022/01/18/c1b0166a-788d-11ec-b79d-e53ef5e1fbe2_story.html?itid=lk_inline_manual_4 планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві в п'ятницю. Блінкен https://twitter.com/SecBlinken/status/1483835141936103429?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet пропонує Росії дипломатичний вихід, попереджаючи, що Сполучені Штати введуть жорсткі санкції проти Росії, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення. https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/15/time-is-running-out-stop-russian-aggression-ukraine/?itid=lk_inline_manual_4 Здається, що це розумна суміш моркви та палиці, але, як показує попередження Псакі, ознаки свідчать, що це не працює.

Путін може вважати, що санкції проти російського банківського чи енергетичного секторів https://www.cnbc.com/2021/04/16/economists-us-sanctions-mostly-symbolic-and-wont-*******-russia.html можуть не мати великого ефекту . Але https://www.bbc.com/news/world-europe-35989560 ми знаємо, як Путін піклується про його власні незаконні статки. Уряд США ніколи насправді не намагався переслідувати людей, які відмивають нібито вкрадені Путіним мільярди і наживаються на його бандитизмі. Масштабний новий законопроект про санкції від Республіканської партії, який буде представлений цього тижня, стосуватиметься корупції самого Путіна, кожного члена його кабінету, членів його сім'ї і навіть його імовірної https://www.dailymail.co.uk/news/article-9880297/Former-Olympian-believed-Putins-lover-seen-time-two-years-blast-Tokyo.html коханки Аліни Кабаєвої. - https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/19/house-republicans-aim-sanctions-putin-his-family-his-mistress/
20.01.2022 16:23 Відповісти
20.01.2022 16:23 Відповісти
Законодавство RSC діятиме проти незаконного багатства Путіна, яке може сягати https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-reveal-hidden-wealth-vladimir-putin-inner-circle сотень мільярдів доларів. Цими грошима в основному володіють члени сім'ї, друзі і співучасники злочинної змови Путіна, усі вони є під пильною увагою. Законодавці окремо виділили колишню олімпійську гімнастку Кабаєву, яку Путін публічно не визнає https://www.foxsports.com.au/more-sports/olympic-gymnast-rumoured-to-be-vladimir-putins-mistress-vanishes/news-story/32a566f68eb0813c56b57ac9b8e67135 своєю давньою коханкою .

До списку росіян, проти яких можуть вживати санкцій згідно із законодавством, також входить весь кабінет Путіна, включаючи Лаврова (чия дочка Катерина має диплом Колумбійського університету і не знає російської мови), кілька провідних олігархів і десятки російських чиновників, пов'язаних з отруєнням і ув'язненням лідера російської опозиції Олексія Навального. Це відповідає законодавству проти клептократії https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/12/08/backroom-defense-bill-lets-dictators-kleptocrats-off-hook/?itid=lk_inline_manual_18 , яке минулого місяця було виокремлено з останнього Закону про дозвіл на національну оборону.

Законопроект RSC також включає елементи законопроекту Сенату, підтриманого лідером більшості Чарльзом Е. Шумером (DN.Y.) та головою комітету Сенату із закордонних справ Робертом Менендесом (DN.J.), наприклад, це відключення Росії від міжнародної фінансової операційної системи SWIFT. Різниця полягає в тому, що республіканці Палати представників хочуть запровадити санкції до вторгнення Путіна, тоді як адміністрація та демократи в Сенаті вважають, що вторгнення має стати тригером для дій. - https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/19/house-republicans-aim-sanctions-putin-his-family-his-mistress/
20.01.2022 16:29 Відповісти
20.01.2022 16:29 Відповісти
Путину нужен троянский конь в составе Украины, который согласно минских договоренностей будет влиять на внешне политический курс всей страны. Если он признает независимость ЛНР ДНР, этого коня он нам больше всунуть не сможет.
20.01.2022 16:23 Відповісти
20.01.2022 16:23 Відповісти
Не рзумію чому такий кіпіж про це визнання. Ну визнає, ну і що? Може скоріше ми прийдемо до думки, що цю територію потрібно відрізати від України. Росія її ніколи не поверне так, як того хочемо ми. А на російських умовах-навіщо вона нам всралася.
20.01.2022 16:39 Відповісти
20.01.2022 16:39 Відповісти
Я об этом давно писал - только стена и ров. Там живут не украинцы.
20.01.2022 16:50 Відповісти
20.01.2022 16:50 Відповісти
 
 