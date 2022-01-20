Пропозиція російських депутатів про визнання Путіним "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах, - "слуга народу" Костін
Пропозиція депутатів Комуністичній партії Російської Федерації офіційно звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах "мінського" та "нормандського форматів", заявив виконувач обов'язків першого заступника глави Української делегації в Тристоронній контактній групі, нардеп "СН" Андрій Костін.
"Ідея про визнання Російською Федерацією так званих "ЛДНР", запропонована депутатами від КПРФ, не відповідає нинішній позиції РФ щодо підтримки переговорного процесу в "мінському" та "нормандському форматах", у зв'язку з чим я не бачу наразі передумов до того, що таке рішення буде підтримано на рівні парламенту РФ", - заявив Костін у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас, як зазначив Костін, враховуючи, що такий проєкт постанови зареєстровано, видається доцільним отримати роз'яснення від делегації РФ під час майбутніх консультацій у Тристоронній контактній групі.
Наступне засідання ТКГ заплановане на 26 січня.
Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР".
У вівторок прес-секретар Білого дому Джен Псакі https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/01/18/psaki-russia-could-at-any-point-launch-an-attack-in-ukraine-495761 заявила : «Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну». Держсекретар Ентоні Блінкен https://www.nytimes.com/2022/01/19/us/politics/blinken-us-russia-ukraine.html відвідав Київ у середу; після цього він прямує до Німеччини, а потім https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-ukraine-biden-blinken-diplomacy/2022/01/18/c1b0166a-788d-11ec-b79d-e53ef5e1fbe2_story.html?itid=lk_inline_manual_4 планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві в п'ятницю. Блінкен https://twitter.com/SecBlinken/status/1483835141936103429?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet пропонує Росії дипломатичний вихід, попереджаючи, що Сполучені Штати введуть жорсткі санкції проти Росії, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення. https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/15/time-is-running-out-stop-russian-aggression-ukraine/?itid=lk_inline_manual_4 Здається, що це розумна суміш моркви та палиці, але, як показує попередження Псакі, ознаки свідчать, що це не працює.
Путін може вважати, що санкції проти російського банківського чи енергетичного секторів https://www.cnbc.com/2021/04/16/economists-us-sanctions-mostly-symbolic-and-wont-*******-russia.html можуть не мати великого ефекту . Але https://www.bbc.com/news/world-europe-35989560 ми знаємо, як Путін піклується про його власні незаконні статки. Уряд США ніколи насправді не намагався переслідувати людей, які відмивають нібито вкрадені Путіним мільярди і наживаються на його бандитизмі. Масштабний новий законопроект про санкції від Республіканської партії, який буде представлений цього тижня, стосуватиметься корупції самого Путіна, кожного члена його кабінету, членів його сім'ї і навіть його імовірної https://www.dailymail.co.uk/news/article-9880297/Former-Olympian-believed-Putins-lover-seen-time-two-years-blast-Tokyo.html коханки Аліни Кабаєвої. - https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/19/house-republicans-aim-sanctions-putin-his-family-his-mistress/
До списку росіян, проти яких можуть вживати санкцій згідно із законодавством, також входить весь кабінет Путіна, включаючи Лаврова (чия дочка Катерина має диплом Колумбійського університету і не знає російської мови), кілька провідних олігархів і десятки російських чиновників, пов'язаних з отруєнням і ув'язненням лідера російської опозиції Олексія Навального. Це відповідає законодавству проти клептократії https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/12/08/backroom-defense-bill-lets-dictators-kleptocrats-off-hook/?itid=lk_inline_manual_18 , яке минулого місяця було виокремлено з останнього Закону про дозвіл на національну оборону.
Законопроект RSC також включає елементи законопроекту Сенату, підтриманого лідером більшості Чарльзом Е. Шумером (DN.Y.) та головою комітету Сенату із закордонних справ Робертом Менендесом (DN.J.), наприклад, це відключення Росії від міжнародної фінансової операційної системи SWIFT. Різниця полягає в тому, що республіканці Палати представників хочуть запровадити санкції до вторгнення Путіна, тоді як адміністрація та демократи в Сенаті вважають, що вторгнення має стати тригером для дій. - https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/19/house-republicans-aim-sanctions-putin-his-family-his-mistress/