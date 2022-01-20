Санкції Заходу проти РФ будуть скоординованими і посилюватимуть одна одну, - Блінкен

Санкції Заходу у разі вторгнення Росії в Україну не будуть однаковими, однак їх ухвалять скоординовано.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, заходи доповнюватимуть і посилюватимуть один одного.

"Санкції, можливо, будуть не однаковими. Але вони будуть скоординованими і посилюватимуть одна одну", - сказав Блінкен.

