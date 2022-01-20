УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 021 1

Санкції Заходу проти РФ будуть скоординованими і посилюватимуть одна одну, - Блінкен

Санкції Заходу проти РФ будуть скоординованими і посилюватимуть одна одну, - Блінкен

Санкції Заходу у разі вторгнення Росії в Україну не будуть однаковими, однак їх ухвалять скоординовано.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, заходи доповнюватимуть і посилюватимуть один одного.

"Санкції, можливо, будуть не однаковими. Але вони будуть скоординованими і посилюватимуть одна одну", - сказав Блінкен.

Читайте: Я відкритий для зустрічі з Лавровим, мені є, що йому сказати, - Кулеба

Автор: 

росія (67219) санкції (12561) США (24049) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москалі тупі, їм захід дає час позбавитись від пуйла, обіцяючи санкції колись там. А вони дивляться та рогами кивають
показати весь коментар
20.01.2022 17:17 Відповісти
 
 