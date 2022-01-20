1 021 1
Санкції Заходу проти РФ будуть скоординованими і посилюватимуть одна одну, - Блінкен
Санкції Заходу у разі вторгнення Росії в Україну не будуть однаковими, однак їх ухвалять скоординовано.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, заходи доповнюватимуть і посилюватимуть один одного.
"Санкції, можливо, будуть не однаковими. Але вони будуть скоординованими і посилюватимуть одна одну", - сказав Блінкен.
