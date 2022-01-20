Блінкен про постачання зброї Києву: Все, що ми намагаємося зробити - це переконатися, що Україна може захищатися
Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить нічого провокаційного у постачанні Заходом озброєння в Україну.
За його словами, США лише намагаються "запобігти агресії" і надати "військову підтримку" та "захисне обладнання", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щоб українці мали можливість захищатися... Все, що ми намагаємося зробити - це переконатися, що Україна може захищатися, і щоб можна було запобігти агресії", - сказав він журналістам у Берліні в четвер на спільній прес-конференцією з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.
govtva
SerjUA
Сергей Иванофф
"Так ви готови умірать за
ВиборгКієв?" (с)
Ми готові ВБИВАТИ за Україну.
а НАТО?..
а жертва, чиорт пабьяри, теперь может накостылять умиротворителям...
хотя, в общем-то, и раньше могла накостылять... эффект неожиданности "братской, *****, любви" ушел безвозвратно
Совсем по другому звучат слова, что мы поставили 1000 джавелинов,1000 стингеров и 30 патриотов, чтобы Украина чувствовала нашу поддержку, согласно Будапештского меморандума и могла успешно обороняться от соседей, скинувших личину цивилизации. И на этом поддержка не ограничится до полного восстановления границ Украины на начало 2014 года!
а бумажки из будапешта положите в туалете
