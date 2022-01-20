Блінкен про постачання зброї Києву: Все, що ми намагаємося зробити - це переконатися, що Україна може захищатися

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить нічого провокаційного у постачанні Заходом озброєння в Україну.

За його словами, США лише намагаються "запобігти агресії" і надати "військову підтримку" та "захисне обладнання", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щоб українці мали можливість захищатися... Все, що ми намагаємося зробити - це переконатися, що Україна може захищатися, і щоб можна було запобігти агресії", - сказав він журналістам у Берліні в четвер на спільній прес-конференцією з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

