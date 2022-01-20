УКР
Блінкен про постачання зброї Києву: Все, що ми намагаємося зробити - це переконатися, що Україна може захищатися

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить нічого провокаційного у постачанні Заходом озброєння в Україну.

За його словами, США лише намагаються "запобігти агресії" і надати "військову підтримку" та "захисне обладнання", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щоб українці мали можливість захищатися... Все, що ми намагаємося зробити - це переконатися, що Україна може захищатися, і щоб можна було запобігти агресії", - сказав він журналістам у Берліні в четвер на спільній прес-конференцією з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

Топ коментарі
+9
Если бы так помогали в 2014-ом ,то и таких проблем не было.
показати весь коментар
20.01.2022 16:49 Відповісти
+5
+3
і знову:
"Так ви готови умірать за Виборг Кієв?" (с)
показати весь коментар
20.01.2022 16:38 Відповісти
ми - так

а НАТО?..
показати весь коментар
20.01.2022 16:57 Відповісти
Це не має значення.
показати весь коментар
20.01.2022 17:00 Відповісти
Тогда был не Байден а Обама и к тому же бабка "Риббентроп" с ничтожеством Орбаном а потом и с Макроном ставили нам всегда палки в колёса. Я честно говоря до сих пор не понимаю зачем нам нужны были в этом долбаном нормандском формате немцы с французами которые не имели никакого отношения к "Будапештскому Меморандуму" ? Почему нам всё это время "советовали" лучшие шестёрки Путина? И на йух нам нужен был этот Штайнмайер со своей формулой написанной Лавровым?
показати весь коментар
20.01.2022 17:33 Відповісти
чиорт, какцапы, всего-лишь, хотели умиротворения! ну, подумаешь, танками, но всё таки умиротворения ж!
а жертва, чиорт пабьяри, теперь может накостылять умиротворителям...
хотя, в общем-то, и раньше могла накостылять... эффект неожиданности "братской, *****, любви" ушел безвозвратно
показати весь коментар
20.01.2022 17:05 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 18:51 Відповісти
Україні потрібні легкі військові квадроцикли і баггі.
показати весь коментар
20.01.2022 19:14 Відповісти
короче, если что, вы там как-то сами.
а бумажки из будапешта положите в туалете
показати весь коментар
20.01.2022 19:52 Відповісти
По темі оборони краю - досвід:

Ігор Мазур «Тополя»: 30-річний досвід воєн з

Росією | Історія PRO

https://www.youtube.com/watch?v=JFGyAgn0aic&t=732s
показати весь коментар
20.01.2022 20:38 Відповісти
 
 