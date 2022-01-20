УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини
82 290 263

Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні, - прессекретар Путіна Пєсков

Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні, - прессекретар Путіна Пєсков

В Кремлі вважають, що заяви західних лідерів про можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT можуть заохотити керівництво України до силових методів.

Про це прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Газета".

"Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки, бо вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників України, українське керівництво, яке, як то кажуть, під сурдинку може вирішити почати наново громадянську війну у своїй країні й спробувати силовим методом вирішити проблему південного сходу", - заявив Пєсков.

За його словами, Кремль у зв'язку з цим побоюється подібного рішення західних країн.

Читайте: Варіант відключення Росії від SWIFT продовжує розглядатись, - Reuters

Автор: 

Пєсков Дмитро (1736) росія (67219) SWIFT (161)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+170
Это когда крыша улетела и даже не обещала вернуться.
показати весь коментар
20.01.2022 16:41 Відповісти
+79
Та да. Они с Машкой Захаровой похоже перешли на что-то тяжелое. Это уже даже не кокс. Или уже ******************** мозгов от постоянного приема веществ.
показати весь коментар
20.01.2022 16:48 Відповісти
+67
Торшки навпаки - посилення агрессії з боку рашкостана проти України призведе до відключення Свіфту, і як наслідок до громадянської війни, тільки в самому рашкостані!
показати весь коментар
20.01.2022 16:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Русской коррупции лишь бы деньжата не трогали , а на остальное начихать. Я не могу понять почему американцы уже не забрали у них деньги. Другого момента может не быть.
показати весь коментар
20.01.2022 18:31 Відповісти
Москва ("РФФ"), як завжди, бреше. Тут - про "громадянську війну" в Україні (хіба що між громадянами "РФФ" та України, причому з боку першої - подвійно). Але точно, що відключення "РФФ" від системи "Свіфт" може послужити найкращим приводом для масованого вторгнення "РФФ" в Україну. Хоча б тому, що "РФФ" вже просто нічого буде втрачати. Власне, московський фашизм (чи рашизм, чи інтернаціоналізм) завжди був у 1000 раз підлішим за німецький, і в 10 000 раз - за італійський.
показати весь коментар
20.01.2022 18:40 Відповісти
Війна неминуча, то й нехай так станеться...
показати весь коментар
20.01.2022 18:41 Відповісти
К сожалению, это не наркота и не шиза.
Он все правильно говорит с точки зрения своей логики.
Он говорит - если вы отключите Свифт, тогда нам терять точно будет нечего и в Украине мы начнем боевые действия под видом гражданской войны (нас же там нет).
показати весь коментар
20.01.2022 18:43 Відповісти
та да. со свифтом или без, ани уже настроились. но без свифта им тяжелей будет. мо даже у себя получат громадянскую. пущай пробуют )
показати весь коментар
20.01.2022 18:58 Відповісти
Какой такой логики? Если свифт рубанут, то будут думать как еду покупать и все остальное, что из-за бугра завозится, а не в войнушки играть. Даже если учесть, что они полезут после этого - сколько в итоге протянут? Затраты и т.д на войну+проблемы с тем что писал выше... Как говорится: на словах ты Лев Толстой, а на деле...
показати весь коментар
21.01.2022 10:45 Відповісти
Оказывается, Гёббельс пацаном неграмотным был…
показати весь коментар
20.01.2022 18:54 Відповісти
Логічно. Відключають Росію, а "громадянська" війна в Україні.
показати весь коментар
20.01.2022 18:58 Відповісти
... и поносу морских свинок на острове Ико...
показати весь коментар
20.01.2022 18:59 Відповісти
Бред.
показати весь коментар
20.01.2022 19:05 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 19:09 Відповісти
Фантазер! - все его называли ...
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
Таньчин чоловік мабудь забув, що, на думку його хазяїв з Кремля, в Україні ВЖЕ 8 років йде "громадянська війна" на Донбасі.
Так що відключенння т.з. р.ф. від SWIFT ні яким чином не погіршить стан економіки в Україні.
Чого не можна сказати про т.з. р.ф.
Інша справа, якщо таньчин чоловік має на увазі активізацію агресії збоку т.з. р.ф. проти України, називаючи наступ загарбників "громадянською війною".
Це традиційна практика для Кремля: кажуть одне, роблять інше, а думають про третє...
показати весь коментар
20.01.2022 19:14 Відповісти
Пєсков: "Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні."
Л - логіка. Кацапська.
Продовжимо далі в тому ж руслі:
- Введение санкций против Северного потока-2 приведет к массовому вымиранию слонов в Индии.
- Введение мирового эмбарго на импорт нефти и газа из России приведет к невиданным темпам размножения комаров в джунглях Амазонки.
- Ограничение доступа России к мировым финансовым рынкам спровоцирует забастовки шаманов Мадагаскара.
- Поставка странами НАТО оружия киевской хунте вызовет всплеск заболеваемости бродячих собак стригущим лишаем в Кемеровской области.
- Потакание Запада разжиганию ненависти к России на телеканалах Украины приведет к бомбардировкам Воронежа и массовым жертвам среди его населения.
(...можна продовжувати далі...)
показати весь коментар
20.01.2022 19:15 Відповісти
Хапайте наркомана!!
показати весь коментар
20.01.2022 19:16 Відповісти
відключення від свіфт росій не приведе до жопппи в економіці росії а тільки до громадянської війни в Україні
логіка желізна.
це тіпа, кругом, де обісрався зеленський, а він обісрався кругом, винен порох.
мабудь ввп і янелох закінчили один той самий факультет з логіки та думок.
показати весь коментар
20.01.2022 19:16 Відповісти
"Если вы меня посадите, или приговорите к СК, то в Монголии может случиться наводнение а в Гватемале госпереворот...." заявил на суде Чикатило
показати весь коментар
20.01.2022 19:18 Відповісти
Якщо почистити моркву, світло згасне. Логіка пустобреха
показати весь коментар
20.01.2022 19:32 Відповісти
фашистская Финляндия (читай Україна) обстреляла нашу погранзаставу.Войскам Ленинградского военного округа дан приказ наказать "агрессора"
показати весь коментар
20.01.2022 19:32 Відповісти
Такі "заяви" навіть і коментувати не варто... Це поза межами любого здорового глузду
показати весь коментар
20.01.2022 19:37 Відповісти
Интересно, а кому он этот месседж посылает, если весь цивилизованный мир в унисон говорит, что Россия как агрессор готовится к вторжению в Украину?
Пора бы уже выходить из параллельной совковой реальности и перестать нести бред на весь мир, пробивая очередное дно.
Потерять репутацию легко, а избавиться от репутации неадеквата очень сложно
показати весь коментар
20.01.2022 19:43 Відповісти
Не емое. Этот поток для своего скрепошвабренного лохтората, но на Цензоре почему то его постоянно репостят.
показати весь коментар
20.01.2022 20:15 Відповісти
у ***** давно уже репутация неадеквата: еще Немцов сказал: "он просто ********"
показати весь коментар
20.01.2022 20:30 Відповісти
Избавиться? А зачем?
показати весь коментар
21.01.2022 04:12 Відповісти
ИмпотентоЗамещение, АналоГовнет.
показати весь коментар
20.01.2022 19:43 Відповісти
Конечно приведет! Половина страны будет праздновать 2 дня, а вторая 3. Вот и конфликт!
показати весь коментар
20.01.2022 19:55 Відповісти
Я б зробив би цей день загально національним святом України. Треба буде подати петицію. Можливо з виплатою громадянам певної суми на випивку та закуску.
показати весь коментар
21.01.2022 07:04 Відповісти
Кацапка залякує.
показати весь коментар
20.01.2022 19:57 Відповісти
а так же приведет к таянию ледников на Аляске и уменьшению популяции леммингов
показати весь коментар
20.01.2022 20:17 Відповісти
Песков **** - причём здесь Украина ??? Вы просто сдохните сами от голода ватники !!!!
показати весь коментар
20.01.2022 20:20 Відповісти
В чому прикол знаєте? Конвертацію вимкнути можна, а діючу вишку відімкнути від труби ніззя! А нова ревоюція чи громадянська війна в Україні, можливо, буде пов"язана тільки зі зміщенням брехливої Зе-влади. ПаРаша і її проблеми тут ні при чому. От і вся правда.
показати весь коментар
20.01.2022 20:31 Відповісти
Не цікаво навіть коментувати...
показати весь коментар
20.01.2022 20:33 Відповісти
азиопская рассея, эта тоталитарная тюрьма народов, вообще, лишняя страна.

пока эрэфия существует, спокойствия на Земле не будет.
показати весь коментар
20.01.2022 20:43 Відповісти
3\14ЗДИТЬ...
показати весь коментар
20.01.2022 20:44 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 21:02 Відповісти
Чо, уже? Лед тронулся?
показати весь коментар
21.01.2022 06:46 Відповісти
А шо, днр і лнр не хочуть отримувати рублі, а хочуть лише "доляри" , тому можуть "повстати"???
показати весь коментар
20.01.2022 21:03 Відповісти
шо за Й.О.бнуте створіння? анурез мозга у лося... жаль, что не лечится..
показати весь коментар
20.01.2022 21:07 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 21:12 Відповісти
Русиши хотят СВИФТ, хотят Украину, но не хотят получить люлей, и говорят, что если СВИФТ отключат для рашки, в Украине начнется гражданская война) Говно в головах... тех, кто это воспримет серьезно. Это как в анекдоте: "Знаете почему у меня на столе срач? Это потому что я насрал мимо раковины")
показати весь коментар
20.01.2022 21:25 Відповісти
Чули куме?!Як що москалям отключат Свифт,то ми з вами почнемо битися.Конкретно ви на мене,а я на вас з вилами пiду.
-Так.Битися ми з вами куме,будем разве шо фужерами вiд такой новини.
показати весь коментар
20.01.2022 21:49 Відповісти
Україна має право і зобовязана знищувати сепаратистів, окупантів та агентів сусідньої держави на своїй території. Всі ці "прокацаплені ********" пришлі на нашу землю і мають її покинути добровільно і планомірно, а не чекати примусової депортації та інтернування. Це їм легко зробити просто перетнувши кордон з *********** з виданим на території України кацапським паспортом. Раджу кацапам замість дорогої військової операції будувати прихисток для тих дегенератів які паскудять Україну своєю присутністю. Це обійдеться значно дешевше ніж затяжна війна яка невідворотно призведе до повного краху федерації. Хоча ... ***** мабуть пофіг - "дєдушка старий єму всьо равно"...
показати весь коментар
20.01.2022 21:56 Відповісти
С больной головы на здоровую. Мы при чём до рашки с её гражданской войной?
показати весь коментар
20.01.2022 21:57 Відповісти
Ага ага, а еще нарушит действия основных законов физики в Вселенной
показати весь коментар
20.01.2022 22:10 Відповісти
А что они все про какую то сардинку? Кацапский новояз?
показати весь коментар
20.01.2022 22:14 Відповісти
******* істота
показати весь коментар
20.01.2022 22:18 Відповісти
кто про что, а вшивый о бане=)
показати весь коментар
20.01.2022 22:19 Відповісти
Я говорю соседу: "Слышь, ты, давай пересмотрим забор на огороде, а то вы с женой посретесь")
показати весь коментар
20.01.2022 22:27 Відповісти
https://youtu.be/Kz-OSowo4Og
показати весь коментар
20.01.2022 22:45 Відповісти
песков - ла шене плешивой моли - запомни - "южный восток" Украины - это Кубань!
показати весь коментар
20.01.2022 23:07 Відповісти
если рашке отключат свифт, то украинцы просто это отметят с горилкой, попкорном, по семейному..
никаких войн не будет..
показати весь коментар
20.01.2022 23:10 Відповісти
Америка может исключить Россию из доллровой зоны - вот это будет прикольно.
показати весь коментар
21.01.2022 00:08 Відповісти
туалетний, не бачу логіки ...
громадянська такі почнеться
але в паРаші,
що й приведе до її розпаду
показати весь коментар
21.01.2022 00:21 Відповісти
ото на рашці великі майстри та таланти - змішувати божий дар з яєшнею!
показати весь коментар
21.01.2022 01:20 Відповісти
це він натякає на нову хвилю рашистських провокацій та гібрідної війни під назвою "громадянська". і знову прибудуть "іхтамнєти"
показати весь коментар
21.01.2022 01:30 Відповісти
БРЕД !!! ОТКЛЮЧАЙТЕ !!! МЫ САМИ РЕШИМ В УКРАИНЕ С ПРОПУТИНСКИМИ !!!
показати весь коментар
21.01.2022 01:39 Відповісти
Отключайте лаптемордых от всего:
показати весь коментар
21.01.2022 02:16 Відповісти
як завжди пургу гонить
показати весь коментар
21.01.2022 02:19 Відповісти
так вони ж кажуть що у нас громадянська йде, а вони тут не при чому... нехай визначаться вже...
показати весь коментар
21.01.2022 02:25 Відповісти
Песков ты *******, что ты куришь??)))))
показати весь коментар
21.01.2022 05:14 Відповісти
так письковым и нужна гр.война в Украине. Они тут же покрасят свои каски голубой краской и оккупируют Украину. Или же начнут силовой захват Украины со стороны лугондонов.
показати весь коментар
21.01.2022 08:46 Відповісти
Так у нас же, уже гражданская война, с ваших слов с 14 года. Боже, какие там *****. Как они ещё не стали откровенно угрожать нам атомной бомбой.
показати весь коментар
21.01.2022 09:16 Відповісти
Ничего страшного.
Как и Иран будут расситыааться золотом.
(Не благодарите).
показати весь коментар
28.01.2022 12:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 