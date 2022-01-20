Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні, - прессекретар Путіна Пєсков

В Кремлі вважають, що заяви західних лідерів про можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT можуть заохотити керівництво України до силових методів.

Про це прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Газета".

"Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки, бо вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників України, українське керівництво, яке, як то кажуть, під сурдинку може вирішити почати наново громадянську війну у своїй країні й спробувати силовим методом вирішити проблему південного сходу", - заявив Пєсков.

За його словами, Кремль у зв'язку з цим побоюється подібного рішення західних країн.

