Зеленський та Дуда обговорять, як Польща та НАТО зможуть допомогти Україні, - глава Бюро нацбезпеки Солох
Президент Польщі Анджей Дуда під час дводенного візиту президента України Володимира Зеленського 20-21 січня обговорить із ним ймовірну допомогу Варшави – "матеріальну та політичну"
Про це заявив голова Бюро національної безпеки Павел Солох, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, президенти планують обговорити "можливі форми підтримки, яку Польща та весь Альянс зможуть надати Україні як політично, так і матеріально".
Голова бюро національної безпеки наголосив, що Польща хотіла б дізнатися про погляд української сторони на ситуацію в регіоні.
Як додав Солох, Польщі відомо, що "деякі країни вже заявили про свою готовність поставити Україні оборонну техніку та озброєння".
Іншої допомоги від Западу - зеленському не треба.
а обслуговувати?
а ТехБаза, ремонт та інше.. хто та де?
підготовка льотчиків триває рік, щонайменше.. та куча інструктарів, техники та іншого.
Плюс "нальот" - хоча б 100-200 годин за рік..
А обслуговування, ремонт та інше - де взяти техників та спорядження?
там навіть інструменти - в дюймах, а не в мм.
Не кажучі вже про техників, які повинні вміти ремонтувати ці літакі на базах..
А без цього та купи іншого - це вього навсьго дорогі іграшки..
як Порше911 для дітей 8-10 років, які завести авто можуть - а що далі - самі здогадайся.