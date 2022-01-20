Зеленський та Дуда обговорять, як Польща та НАТО зможуть допомогти Україні, - глава Бюро нацбезпеки Солох

Президент Польщі Анджей Дуда під час дводенного візиту президента України Володимира Зеленського 20-21 січня обговорить із ним ймовірну допомогу Варшави – "матеріальну та політичну"

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Павел Солох, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, президенти планують обговорити "можливі форми підтримки, яку Польща та весь Альянс зможуть надати Україні як політично, так і матеріально".

Голова бюро національної безпеки наголосив, що Польща хотіла б дізнатися про погляд української сторони на ситуацію в регіоні.

Як додав Солох, Польщі відомо, що "деякі країни вже заявили про свою готовність поставити Україні оборонну техніку та озброєння".

