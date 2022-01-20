УКР
Зеленський та Дуда обговорять, як Польща та НАТО зможуть допомогти Україні, - глава Бюро нацбезпеки Солох

Зеленський та Дуда обговорять, як Польща та НАТО зможуть допомогти Україні, - глава Бюро нацбезпеки Солох

Президент Польщі Анджей Дуда під час дводенного візиту президента України Володимира Зеленського 20-21 січня обговорить із ним ймовірну допомогу Варшави – "матеріальну та політичну"

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Павел Солох, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, президенти планують обговорити "можливі форми підтримки, яку Польща та весь Альянс зможуть надати Україні як політично, так і матеріально".

Голова бюро національної безпеки наголосив, що Польща хотіла б дізнатися про погляд української сторони на ситуацію в регіоні.

Як додав Солох, Польщі відомо, що "деякі країни вже заявили про свою готовність поставити Україні оборонну техніку та озброєння".

+6
Например, отобрать у Пороха паспорт. Это сильно поможет
показати весь коментар
20.01.2022 16:47 Відповісти
+3
Пропоную довірити розслідування Татарову.)
показати весь коментар
20.01.2022 16:50 Відповісти
+3
зеЛоъх офшорний вимагє щоб Польща та НАТО купили квітки на квартал95..
Іншої допомоги від Западу - зеленському не треба.
показати весь коментар
20.01.2022 16:54 Відповісти
у любого уважающего себя пороха два загранпаспорта. можно даже иметь два украинских загранпаспорта, закон это не запрещает.
показати весь коментар
20.01.2022 16:47 Відповісти
А у нашого Пороха один.
показати весь коментар
20.01.2022 16:52 Відповісти
мы примем средства ПВО и истребительную авиацию. быстро и решительно
показати весь коментар
20.01.2022 16:47 Відповісти
Але спочатку пігулки.))
показати весь коментар
20.01.2022 16:48 Відповісти
Зелі цього не треба!
показати весь коментар
20.01.2022 17:39 Відповісти
забудь за зелю. нет его. и не было никогда.
показати весь коментар
20.01.2022 17:46 Відповісти
Для початку розслідувати що сталось з польсько- українським проектом дронів- камікадзе Warmate які мали виробляти на ЧеЗаРі ще кілька років тому...
показати весь коментар
20.01.2022 16:47 Відповісти
Пропоную довірити розслідування Татарову.)
показати весь коментар
20.01.2022 16:50 Відповісти
Легкі винищувачі F-35 нам би не завадили.
показати весь коментар
20.01.2022 16:51 Відповісти
согласен, но на них надо учиться летать, а у нас учат на элках 60 года, нужно обслуживание ремонт и самое главное, они на козлиной моче бени коломойского летать не будут, у нас сейчас даже солярки для танков нет
показати весь коментар
20.01.2022 16:56 Відповісти
а хто на них літати буде?
а обслуговувати?
а ТехБаза, ремонт та інше.. хто та де?

підготовка льотчиків триває рік, щонайменше.. та куча інструктарів, техники та іншого.
Плюс "нальот" - хоча б 100-200 годин за рік..

А обслуговування, ремонт та інше - де взяти техників та спорядження?
там навіть інструменти - в дюймах, а не в мм.
Не кажучі вже про техників, які повинні вміти ремонтувати ці літакі на базах..

А без цього та купи іншого - це вього навсьго дорогі іграшки..
як Порше911 для дітей 8-10 років, які завести авто можуть - а що далі - самі здогадайся.
показати весь коментар
20.01.2022 16:59 Відповісти
Первое пусть в случае конфликта официально откажутся принимать наших дезертиров из власти,может тогда они хоть зашевелятся.
показати весь коментар
20.01.2022 16:52 Відповісти
Поляки уже несколько лет выпускают барражирующие боеприпасы и они очень успешно продаются во многие страны, так же их ПЗРК Гром считается эффективным средством, это только то что я слышал.
показати весь коментар
20.01.2022 18:02 Відповісти
Самый первый и главный вопрос, как действовать Украине при нападении России, если зеленое руководство Украины эелементарно сбежит из страны. Это должны иметь ввиду на всякий случай и оппозиция и военные руководители.
показати весь коментар
20.01.2022 18:23 Відповісти
 
 