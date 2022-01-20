"Не розколюйте суспільство!" - Київрада звернулася до президента, парламенту та генпрокурора припинити політичний тиск

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради, президента України та Офісу Генпрокурора щодо недопущення політичного тиску на опозиційних політиків та місцеве самоврядування.

Політичні переслідування розколюють країну, підвищують нестабільність та ставлять під загрозу незалежність України, йдеться у зверненні, яке було ухвалено на сесії Київради 20 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політичні переслідування – це бумеранг, який б’є по Україні. Бо сіяти хаос та нестабільність в той час, коли ворог стоїть на державному кордоні, означає ставити під загрозу суверенітет України та її незалежність. Політичні переслідування – це короткий шлях до узурпації влади. Звертаємось до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, Президента України та Офісу Генерального прокурора із закликом відмовитись від ідеї посилення розколу суспільства. Вимагаємо припинити переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка, інших опозиційних політиків, а також припинити тиск на міських голів та інших представників місцевого самоврядування. Закликаємо стати на захист інтересів української держави та наших громадян", - йдеться у зверненні Київради.

Читайте: Суддя Соколов, який обирав запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку, - прессекретар суду

Столичні депутати відзначають, що сила закону в Україні сьогодні програє закону сили. Про це свідчать і тиск центральної влади на Порошенка, і безкінечні обшуки правоохоронців у підрозділах КМДА та на комунальних підприємствах, і спроби поспіхом, в порушення законодавства ухвалити у парламенті неконституційний Закон про столицю.

"Використання центральною владою адмінресурсу, переслідування, обшуки, суди та тиск проти політичних опонентів лише розколюють країну зсередини. Інший колір партійних прапорів, успіх інших, інша точка зору не мають бути приводом для тиску, обшуків чи судилищ. Право бути іншим – це демократія. Переслідування за це право – диктатура", - підкреслюється у заяві.

Дивіться: Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку, - Венедіктова. ВIДЕО

Київрада висловлює впевненість, що сьогодні пріоритетом для влади і для опозиції має стати єдність навколо захисту інтересів та кордонів держави. Закликаємо боротися не один проти одного, а за Україну, наголошують київські депутати.