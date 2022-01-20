УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини
5 099 28

"Не розколюйте суспільство!" - Київрада звернулася до президента, парламенту та генпрокурора припинити політичний тиск

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради, президента України та Офісу Генпрокурора щодо недопущення політичного тиску на опозиційних політиків та місцеве самоврядування.

Політичні переслідування розколюють країну, підвищують нестабільність та ставлять під загрозу незалежність України, йдеться у зверненні, яке було ухвалено на сесії Київради 20 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політичні переслідування – це бумеранг, який б’є по Україні. Бо сіяти хаос та нестабільність в той час, коли ворог стоїть на державному кордоні, означає ставити під загрозу суверенітет України та її незалежність. Політичні переслідування – це короткий шлях до узурпації влади. Звертаємось до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, Президента України та Офісу Генерального прокурора із закликом відмовитись від ідеї посилення розколу суспільства. Вимагаємо припинити переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка, інших опозиційних політиків, а також припинити тиск на міських голів та інших представників місцевого самоврядування. Закликаємо стати на захист інтересів української держави та наших громадян", - йдеться у зверненні Київради.

Читайте: Суддя Соколов, який обирав запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку, - прессекретар суду

Столичні депутати відзначають, що сила закону в Україні сьогодні програє закону сили. Про це свідчать і тиск центральної влади на Порошенка, і безкінечні обшуки правоохоронців у підрозділах КМДА та на комунальних підприємствах, і спроби поспіхом, в порушення законодавства ухвалити у парламенті неконституційний Закон про столицю.

"Використання центральною владою адмінресурсу, переслідування, обшуки, суди та тиск проти політичних опонентів лише розколюють країну зсередини. Інший колір партійних прапорів, успіх інших, інша точка зору не мають бути приводом для тиску, обшуків чи судилищ. Право бути іншим – це демократія. Переслідування за це право – диктатура", - підкреслюється у заяві.

Дивіться: Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку, - Венедіктова. ВIДЕО

Київрада висловлює впевненість, що сьогодні пріоритетом для влади і для опозиції має стати єдність навколо захисту інтересів та кордонів держави. Закликаємо боротися не один проти одного, а за Україну, наголошують київські депутати.

Автор: 

Київрада (806) Порошенко Петро (15221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
20.01.2022 16:52 Відповісти
+9
Кличко даст Зеле соснуть #yйц@, не будет в Киеве никакого параллельного мера от зеленой швали
показати весь коментар
20.01.2022 17:06 Відповісти
+9
Зеля, не буди лихо в Україні, поки воно спит тихо!!!
показати весь коментар
20.01.2022 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бенечке на все это насрать)
показати весь коментар
20.01.2022 16:50 Відповісти
Нам теж,кацапсіна)свернем шею зеле и остатки собакам выбросим
показати весь коментар
20.01.2022 17:15 Відповісти
ааа. сметун? ну-ну. все сметуны получают зп по той же ведомости, что и письков с лавровым
показати весь коментар
20.01.2022 17:18 Відповісти
Та це ж ти обіцяв Лері "сметьом"! Лера - істова "порохоботка"!
Що ж ти ***********, як типовий 73/43%зебіл???
показати весь коментар
20.01.2022 18:09 Відповісти
враньё - основное оружие рашкованской пропаганды
показати весь коментар
20.01.2022 18:14 Відповісти
згоден. Ти вчергове підтвердив правильність твоєї присутності в кондуїті пригожинських брехливих ботів. як би ти не ховався під псевдопатріотичними проукраїнськими гаслами.
показати весь коментар
20.01.2022 18:24 Відповісти
То-то я смотрю ты брешешь без конца, ивашка))))
показати весь коментар
20.01.2022 18:38 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 16:52 Відповісти
Саша идиот!
показати весь коментар
20.01.2022 17:34 Відповісти
Вори вора не дадуть в обіду.
показати весь коментар
20.01.2022 16:55 Відповісти
не чіпайте нас,ми хочемо красти як раніше!!!
показати весь коментар
20.01.2022 16:55 Відповісти
Так зеленые и крадут так, что овощу не снилось---40 миллиардов баксов в год! Треть бюджета страны!
показати весь коментар
20.01.2022 18:40 Відповісти
астановитесь!!!
показати весь коментар
20.01.2022 17:06 Відповісти
Кличко даст Зеле соснуть #yйц@, не будет в Киеве никакого параллельного мера от зеленой швали
показати весь коментар
20.01.2022 17:06 Відповісти
Лучше тебя не соснет!
показати весь коментар
20.01.2022 17:35 Відповісти
Зеля, не буди лихо в Україні, поки воно спит тихо!!!
показати весь коментар
20.01.2022 17:07 Відповісти
У нас є незалежні ЗМІ?
показати весь коментар
20.01.2022 17:20 Відповісти
Занимайтесь своим делом!!!
показати весь коментар
20.01.2022 17:34 Відповісти
ага, нельзя трогать зелебобика с его недокомандой
показати весь коментар
20.01.2022 17:39 Відповісти
збіговисько злодюг дає поради,, ваша справа красти а не політиканствувати
показати весь коментар
20.01.2022 17:38 Відповісти
не чіпайте нас,ми хочемо красти як раніше!
показати весь коментар
20.01.2022 17:51 Відповісти
Так вы ж, зебилы, и крадете, как ранише, только в ДЕСЯТЬ раз больше!
"Маладые регионы" превзошли старые)))
показати весь коментар
20.01.2022 18:42 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 17:54 Відповісти
результати голосування: "https://kmr.gov.ua/sites/default/files/20.01.2022_g.pdf Про звернення Київської міської ради до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, Президента України та Офісу Генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, п'ятого президента України. (Від 17.01.2022 No 08/231- https://kmr.gov.ua/sites/default/files/20.01.2022_g.pdf 77/ПР) "
Голосування проведено 3020.01.2022 16:28:07, №30
З чого видно, що 29 голосів "за" (з 31) дало ЄС; 20 голосів (з 31, Кличко хворіє, Бондаренко формально позафракційний) дав Удар; 5 голосів з 14-ти дав "Єдність СанСанича" (земля пухом); і 7 голосів з 9-ти Голос/Рудик
показати весь коментар
20.01.2022 18:07 Відповісти
разве можно расколоть то, что уже расколото?
показати весь коментар
20.01.2022 18:08 Відповісти
Общества как такового не существует.Это просто слово.У меня нет ничего общего с каким то необразованным бендеровцем или москалем.
показати весь коментар
20.01.2022 18:27 Відповісти
 
 