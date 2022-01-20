США готові допомогти Нормандському формату, але участі не братимуть, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримують переговори Нормандського формату, але не братимуть у них участі.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Нормандського формату, то США повністю підтримують його. Якщо ми чимось можемо допомогти надалі, підтримати зусилля, ми готові в будь-який час зробити", - заявив Блінкен.

При цьому держсекретар США нагадав, що цей формат не передбачає участі Сполучених Штатів у переговорах.

