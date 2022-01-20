США готові допомогти Нормандському формату, але участі не братимуть, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримують переговори Нормандського формату, але не братимуть у них участі.
Про це він заявив на пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо Нормандського формату, то США повністю підтримують його. Якщо ми чимось можемо допомогти надалі, підтримати зусилля, ми готові в будь-який час зробити", - заявив Блінкен.
При цьому держсекретар США нагадав, що цей формат не передбачає участі Сполучених Штатів у переговорах.
подводная лодка в стєпях Украіни врагу нє сдайоцца в воздушном бою...
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1484168842603638784 45 мин
Россия объявила о масштабных военно-морских учениях в Атлантическом и Тихом океанах, в Арктике и Средиземном море.
Ок, Арктика и Тихий океан понятно. А каким раком рсня к Атлантике и уж тем более к Средиземному морю?
В Минобороны рф добавили, что цель учений - «защита российских национальных интересов в Мировом океане и противодействие военным угрозам РФ с морских и океанских направлений».
У рахи нет выхода к Средиземному морю. Какие национальные интересы она там будет защищать?
...И пока мир это хавает, раха будет срать всем на голову.
Вообще кто-то объяснит КТО ФОРМИРОВАЛ состав международных переговорщиков по Украине : Германия, Франция, раша, Украина ?
То есть союзники раши Франция и Германия вошли в состав ?
ПОТОМУ В УКРАИНЕ 8 год война .
Думаю , что это идея хутина ЧЕРЕЗ МЕРТВЕТЧУКА