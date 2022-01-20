УКР
Новини
США готові допомогти Нормандському формату, але участі не братимуть, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримують переговори Нормандського формату, але не братимуть у них участі.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Нормандського формату, то США повністю підтримують його. Якщо ми чимось можемо допомогти надалі, підтримати зусилля, ми готові в будь-який час зробити", - заявив Блінкен.

При цьому держсекретар США нагадав, що цей формат не передбачає участі Сполучених Штатів у переговорах.

Читайте: Бербок і Лавров домовились про підготовку зустрічі у Нормандському форматі

США (24049) нормандська четвірка (1526) Блінкен Ентоні (1157)
с форматом "пустое-порожнее" блестяще справляются наследники маршалов Петена и Паулюса..
20.01.2022 17:05 Відповісти
кораблі штурмуют бастіони
ілі
подводная лодка в стєпях Украіни врагу нє сдайоцца в воздушном бою...

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1484168842603638784 45 мин



Россия объявила о масштабных военно-морских учениях в Атлантическом и Тихом океанах, в Арктике и Средиземном море.
Ок, Арктика и Тихий океан понятно. А каким раком рсня к Атлантике и уж тем более к Средиземному морю?
В Минобороны рф добавили, что цель учений - «защита российских национальных интересов в Мировом океане и противодействие военным угрозам РФ с морских и океанских направлений».
У рахи нет выхода к Средиземному морю. Какие национальные интересы она там будет защищать?

...И пока мир это хавает, раха будет срать всем на голову.
20.01.2022 17:07 Відповісти
Переходите на Будапештский формат .

Вообще кто-то объяснит КТО ФОРМИРОВАЛ состав международных переговорщиков по Украине : Германия, Франция, раша, Украина ?
То есть союзники раши Франция и Германия вошли в состав ?
ПОТОМУ В УКРАИНЕ 8 год война .

Думаю , что это идея хутина ЧЕРЕЗ МЕРТВЕТЧУКА
20.01.2022 17:17 Відповісти
Немцы и РАБссия создали СОЮЗ в 1922 году в итальянском городке РАППАЛЛА...,это уже потом танкисты Вермахта в 1926 году на полигоне КАМА напали на Европу...а летчики Геринга напали на СССр гораздо раньше...
20.01.2022 17:34 Відповісти
Вот прожил я 52 года...,до сих пор мне никто не ответил....на простой вопрос...красная армия РККА имела 7 миллионов солдат и офицеров...у Гитлера было 2 млн...700 000...,рюссище швайны...как вы могли сдать 6 республик Советов сраных за 3 месяца боев...БЕЛОРУСЬ...МОЛДАВИЮ...Эстонию...Литву...ЛАТВИЮ Украину...крысы мавзолейные...напишитте хоть шо нибудь...
20.01.2022 17:40 Відповісти
Тоді треба скасувати Нормандський формат.
20.01.2022 19:06 Відповісти
Блинушка ты наш демократический. Морально, говоришь.... Ну и на том спасибо, падла.
20.01.2022 19:18 Відповісти
Эстонию...Литву...ЛАТВИЮ
20.01.2022 23:53 Відповісти
 
 