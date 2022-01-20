Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі тричі відкривали вогонь по позиціям українських воїнів. Зафіксовано один проліт ворожого безпілотника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
засеразавоеватели?