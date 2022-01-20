Зустріч із Лавровим покаже, чи готова РФ до дипломатичного врегулювання ситуації довкола України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що завтрашня зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Женеві покаже, чи готова Росія до мирного вирішення ситуації довкола України. Глава Держдепу відзначив можливість обговорити підсумки консультацій з Москвою щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це він заявив сьогодні на спільному брифінгу із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завтра (21 січня в Женеві. - Ред.), коли я побачу свого російського колегу, я думаю, це буде хорошою можливістю обговорити минулі консультації США і НАТО з Росією", - сказав Блінкен.

Глава Держдепу підкреслив, що за підсумками зустрічі з Лавровим можна буде судити, чи готова Росія до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

