Поліція шукала вибухівку в Офісі Президента, інформація про "мінування" не підтвердилась

У столиці правоохоронці перевірили повідомлення про начебто замінування Офісу Президента України, однак жодних небезпечних предметів знайдено не було.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила пресофіцер Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

"Було повідомлення про мінування будівлі на вулиці Банкова. Перевірка наразі вже завершена. Жодних небезпечних предметів не знайдено", - зазначила вона.

В пресслужбі ОП повідомили, що Офіс Президента України працює у штатному режимі.

