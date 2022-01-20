УКР
Поліція шукала вибухівку в Офісі Президента, інформація про "мінування" не підтвердилась

Поліція шукала вибухівку в Офісі Президента, інформація про

У столиці правоохоронці перевірили повідомлення про начебто замінування Офісу Президента України, однак жодних небезпечних предметів знайдено не було.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила пресофіцер Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

"Було повідомлення про мінування будівлі на вулиці Банкова. Перевірка наразі вже завершена. Жодних небезпечних предметів не знайдено", - зазначила вона.

В пресслужбі ОП повідомили, що Офіс Президента України працює у штатному режимі.

Також читайте: У Рівному "замінували" усі школи. Триває евакуація, - Нацполіція

мінування (1219) Нацполіція (15423) Офіс Президента (2052)
Топ коментарі
+15
А жаль. Лишний раз бы усцался "величайший потерпевший".
показати весь коментар
20.01.2022 17:28 Відповісти
+9
Каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
показати весь коментар
20.01.2022 17:32 Відповісти
+8
Сеорьезно?В ОП дурачка бомбу?С ПП обосралось и сразу минирование.Как там здоровье водителя Шевира кстати?На поправку пошел?
показати весь коментар
20.01.2022 17:30 Відповісти
Ну не знаю усцявся він ще ні , а смород сероводороду , ще той від ОПи пер 🙂
показати весь коментар
20.01.2022 17:30 Відповісти
зеЛох даже иммитацию "минирования" боится делать - когда в Киеве))
показати весь коментар
20.01.2022 17:45 Відповісти
ЗЕ-льоные идиоты не слушают что говорил Гетьман буквально вчера!
А он говорил, что в стране бардак - минируют школы, метро, вокзалы.
Теперь докатились - заминировали ОПу !
ЗЕ-льоные идиоты !!!!!!!!!!!!!!!

это все равно, что:
"Миллер доложил о ложном минировании бункера Гитлера"
показати весь коментар
20.01.2022 18:08 Відповісти
Та то "понти для приєзжих"! Забув про "луцьких терористів"? Треба ж показать "близькість до народу" "Блазенятка"!
показати весь коментар
20.01.2022 18:22 Відповісти
Поліція ?? В Офісі Президента ??
Це якийсь жарт ??
показати весь коментар
20.01.2022 17:28 Відповісти
Петро Олексійович! Хороший жарт для гундосого блазня !
показати весь коментар
20.01.2022 17:28 Відповісти
А казали, що це козломорді тварі так розважаються.
А це наш сьомий.
показати весь коментар
20.01.2022 17:34 Відповісти
Одно х.йло другому не мешает ((
показати весь коментар
20.01.2022 17:56 Відповісти
Там один і в нас двоє. Отже їх вже троє.
показати весь коментар
20.01.2022 17:57 Відповісти
один уже рассказывал, помниться, из ростова, что его машину обстеляли
показати весь коментар
20.01.2022 18:01 Відповісти
Про яйця знаю, а от щоб обі..рали(обстріляли)-вперше...
показати весь коментар
20.01.2022 21:28 Відповісти
он когда это говорил, сам об этом не знал
показати весь коментар
20.01.2022 21:39 Відповісти
А піяніно перевірили?Там Порох казав шо він кришку захлопне...це ж має бути якось дистанційно...коли Зєля приходить туди помузицировати і відпочити душею...
показати весь коментар
20.01.2022 17:30 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 18:45 Відповісти
хай у Коклєти у "Вєлюрє" пошукають

Пи.Си. "коклєта" на жаргоні гопоти - пачка купюр на тисячу доларів, скріплена резинкою хрест-нахрест
показати весь коментар
20.01.2022 17:31 Відповісти
Треба було шукати заборонені предмети ,і пускати собачок натасканих на наркоту .
показати весь коментар
20.01.2022 17:31 Відповісти
А була надія....
показати весь коментар
20.01.2022 17:32 Відповісти
Ну, тикаий привід для об`єднання народа втратили
показати весь коментар
20.01.2022 17:37 Відповісти
В Гордона стреляли из гранатомета, заминировали Президента. В стране комедия, а у нас враг у ворот...
показати весь коментар
20.01.2022 17:32 Відповісти
Це мабуть такі змагання у лоха і нєлоха
показати весь коментар
20.01.2022 17:35 Відповісти
памперсы бубочки проверяли? - взрывные волны оттуда идут...
показати весь коментар
20.01.2022 17:33 Відповісти
Жарти, жартами ... А УДО їх туди пустило ??
показати весь коментар
20.01.2022 17:36 Відповісти
мінувальників ?
показати весь коментар
20.01.2022 17:38 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 17:37 Відповісти
ХТО НАКЛАВ У БОБІК ? 😂😂😂
показати весь коментар
20.01.2022 17:38 Відповісти
Це ще вчора особисто Зєля "замінув" всі кутки в ОПі, поки тривали протести. )
показати весь коментар
20.01.2022 17:39 Відповісти
порошенко мінував сам особисто, чи найняв парубія?
ну вже таку муйню городять що на голову не налазить.
в змі бувають вкиди
а це висер, або маленький пук, для здорового лохторату
показати весь коментар
20.01.2022 17:39 Відповісти
В туалет смотрели? Может там кто "мину" отложил?
показати весь коментар
20.01.2022 17:42 Відповісти
Знайшли тільки використані памперси з "тротиловими шашками".
показати весь коментар
20.01.2022 17:48 Відповісти
ЗЕля *мин* наложил?
показати весь коментар
20.01.2022 17:51 Відповісти
Миньета не будет сказал Зеледент Дерьмаку и отчалил в Польшу. Очередная зепобеда. Полякам приготовится к снегопадам и землетрясениям с наводнениями.
показати весь коментар
20.01.2022 18:02 Відповісти
Это обычный передоз. Зашел себе за волшебным порошком в каморку заветную, а там 400 граммовые героиновые тротиловые шашки лежат штабелями... ЗЕдрыльщиц еще никогда раньше не был на такой грани провала.
показати весь коментар
20.01.2022 17:52 Відповісти
Передоз майже у всіх коментаторів у цій темі. Отакі вони - прихильники об'єднувача України.
показати весь коментар
20.01.2022 17:56 Відповісти
"Було повідомлення про мінування будівлі на вулиці Банкова. Перевірка наразі вже завершена. Жодних небезпечних предметів не знайдено", - зазначила вона.
За рогом дивилися? Може хтось купу навалив а ви не зрозуміли яке то "мінування" і взагалі про що мова.
показати весь коментар
20.01.2022 17:59 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 18:00 Відповісти
Ржу ни магу.

Кому нужна его никчемная душонка???

Зедебил нам нужен живым!!!! Можно невредимым, но обязательно живым!

Он еще должен отыграть свой Оскарный сериал в тюряге!!!

Ждём-с!!!
показати весь коментар
20.01.2022 17:59 Відповісти


показати весь коментар
20.01.2022 18:06 Відповісти
Вибухівку в ОПі не знайшли, лише "закладкі" ...
показати весь коментар
20.01.2022 18:03 Відповісти
Треба було шукати винюхівку.
показати весь коментар
20.01.2022 18:05 Відповісти
Люся Арестович ! Зуб даю....
показати весь коментар
20.01.2022 18:09 Відповісти
на прощання вирішив перевірити на "стойкость" , не получилось, обісрались раніше.
показати весь коментар
20.01.2022 20:04 Відповісти
Это типа как с государственным переворотом от Ахметова? Сёдня с утра была бомба, к вечеру развеялась силой мысли найвэлычнишого ЗЕ
показати весь коментар
20.01.2022 18:18 Відповісти
Аргентинскую муку нашли?
показати весь коментар
20.01.2022 18:23 Відповісти
Ждем "отравление диоксином" или "минометы на барже".......
показати весь коментар
20.01.2022 18:28 Відповісти
Так кто ж его заминирует, он же памятник
показати весь коментар
20.01.2022 18:39 Відповісти
а кокс знайшли?
показати весь коментар
20.01.2022 19:25 Відповісти
Кто то со страху "заминировал" весь ОП? Корпус спецназа оперативно занес ЗЕ. рулончик туалетной бумаги для записок?
показати весь коментар
20.01.2022 19:46 Відповісти
Хаха! Це криза жанру на сценарії в 95 кварталі?
показати весь коментар
20.01.2022 19:58 Відповісти
Зрадник працює в Офісі. Чому? Хто крім персоналу офісу має право зайти у приміщення? Правильно - НІХТО. То шукайте зраду та телефон серед своїх .... кварталівців! І не смішіть людей. Або взагалі не підіймайте галас через своїх "жартівників". Та й поліції не заважайте працювати.
показати весь коментар
20.01.2022 20:07 Відповісти
Тьфу!
показати весь коментар
20.01.2022 20:56 Відповісти
Перетрудились, устали работу работать- вот сами и позвонили...
показати весь коментар
20.01.2022 21:47 Відповісти
 
 