В Україні набув чинності порядок встановлення обмежень на пересування в умовах воєнного стану
З 20 січня набув чинності "Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан", затверджений Кабміном 29 грудня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Запровадження такої заборони або обмеження на вибір місця проживання здійснюється військовим командуванням на основі указу Президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування/проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування/проживання осіб на таких територіях.
Зі свого боку військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження такої заборони або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб, яке має негайно доводитися до відома населення через ЗМІ.
У такому рішенні мають зазначатися обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, та шляхи протидії таким факторам.
У рішенні також мають зазначатися обґрунтування необхідності та строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб; перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування/проживання; населені пункти, у яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб.
У рішенні також вказуються й інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу Президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых
законом.
Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в
Украину.
с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено
законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом,
которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.
Або так, хуʼло обстрілює Україну, клоун обʼявляє військовий стан і після цього вільно переміщатись по Україні буде заборонено, тобто всі під "домашнім арештом", а недопрезидент поїде собі вільно підписувати акт про капітуляцію з хуʼлом.
как и те, кто начнет выполнять этот приказ..
Никто им после этого не дозволит просить прощения на коленях и сваливать в рашку..
Треба робити висновки із досвіду Білорусі та Казахстану, першочерговою задачею повинно стати усунення та арешт Зеленського і формування нової влади у лічені дні після початку революції, тому що якщо зеленський вислизне, то він без сумніву покличе російські війська для "наведення конституційного ладу" і це буде означати кінець незалежності нашої країни, чого ми допустити після всіх жертв ніяк не можемо, тому допустимі самій крайні та радикальні дії для запобігання цього.
коли почнуть падати бомби - навіть до самого *опоблоківця стане доходить ху із медведчук-зеленский-бойко-мураєв...
бо зебіли думати не вміють, у зебілів замість мозоку - дупа, якою відчувають "горячее"..
Осб тут й згадають, що при Порошенко вони верещали - але не боялися наступу рашки..
а при зелохе - їм лячно, бо навіть самий тупий зебіл "*опой чувствует", що зелох оманський в ЗНОВ втече у відпуску, а не воювати.. бо "верхорний головнокомандувач" з зеленського - як з лайна куля..
тому вже зараз саме зеленський очолює антирейтинг в Україні..
Ваша жизнь её не волнует
Не запрещается выезд на территории, где не введено военное положение.
См. ниже.
"3. Запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено."
Документ есть на сайте КМУ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zaboroni-abo-obmezhennya-na-vibir-miscya-perebuvannya-chi-miscya-prozhivannya-osib-na-teritoriyi-na-yakij-diye-********-stan-i291221-1450
