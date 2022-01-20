УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9890 відвідувачів онлайн
Новини Війна
49 066 66

В Україні набув чинності порядок встановлення обмежень на пересування в умовах воєнного стану

В Україні набув чинності порядок встановлення обмежень на пересування в умовах воєнного стану

З 20 січня набув чинності "Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан", затверджений Кабміном 29 грудня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Запровадження такої заборони або обмеження на вибір місця проживання здійснюється військовим командуванням на основі указу Президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування/проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування/проживання осіб на таких територіях.

Зі свого боку військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження такої заборони або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб, яке має негайно доводитися до відома населення через ЗМІ.

У такому рішенні мають зазначатися обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, та шляхи протидії таким факторам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану

У рішенні також мають зазначатися обґрунтування необхідності та строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб; перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування/проживання; населені пункти, у яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб.

У рішенні також вказуються й інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу Президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні нема обставин для запровадження воєнного стану, - Данілов

Автор: 

оборона (4880) воєнний стан (585)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
На сейшели можна буде їздити за скумбрією за 8 грн?
показати весь коментар
20.01.2022 17:55 Відповісти
+52
к тому же - за счет бюджета.
поездка зеленских и его друзей на Сейшели была оплачена за счет бюджета Украини.
Это минимум от 70 тысяч долларов..

Еще раз для зебилов: зеленский (будучи миллиардером) отправил своих друзей и родню на Сейшелы за ваш счет.
Как и прошлые разы - все поездки.
Для компенсации этих ( в т.ч.) потерь бюджета, в т.ч. и деребана на Великому крадивництве - поднимут тарифы на комуналку.
показати весь коментар
20.01.2022 17:59 Відповісти
+20
шото вспомнился вой на мєдіаболотах в конце 2018-го
показати весь коментар
20.01.2022 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Анти-майданні заходи СН.
показати весь коментар
20.01.2022 17:53 Відповісти
да. это последнее средство бенечки перед сменой власти. бежать то некуда.
вот только в нашей стране это не будет обозначать ровным счетом ничего.
показати весь коментар
20.01.2022 17:55 Відповісти
На сейшели можна буде їздити за скумбрією за 8 грн?
показати весь коментар
20.01.2022 17:55 Відповісти
к тому же - за счет бюджета.
поездка зеленских и его друзей на Сейшели была оплачена за счет бюджета Украини.
Это минимум от 70 тысяч долларов..

Еще раз для зебилов: зеленский (будучи миллиардером) отправил своих друзей и родню на Сейшелы за ваш счет.
Как и прошлые разы - все поездки.
Для компенсации этих ( в т.ч.) потерь бюджета, в т.ч. и деребана на Великому крадивництве - поднимут тарифы на комуналку.
показати весь коментар
20.01.2022 17:59 Відповісти
Так для них это давно в порядке вещей. Зачем тратить свои деньги, если можно тратить из бюджета? Не царское это дело.
показати весь коментар
20.01.2022 18:08 Відповісти
а что в Омане дороже
показати весь коментар
20.01.2022 18:34 Відповісти
Херач за скумбрией!!! Остряк!!!
показати весь коментар
20.01.2022 18:43 Відповісти
Що, не до смаку? А Лєнє подобається..
показати весь коментар
20.01.2022 21:13 Відповісти
чаушеску,подвинься...
показати весь коментар
20.01.2022 19:28 Відповісти
с ограничениями быстро разобрались, что б тебя
показати весь коментар
20.01.2022 17:57 Відповісти
КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины,
гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых
законом.
Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в
Украину.
показати весь коментар
20.01.2022 18:51 Відповісти
Хоть заголовок прочитай, если статью осилить не можешь
показати весь коментар
20.01.2022 18:56 Відповісти
Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии
с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено
законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом,
которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.
показати весь коментар
20.01.2022 18:59 Відповісти
почитал
и?
показати весь коментар
20.01.2022 18:59 Відповісти
Ну законное ограничение вот и приняли.
показати весь коментар
20.01.2022 19:10 Відповісти
шото вспомнился вой на мєдіаболотах в конце 2018-го
показати весь коментар
20.01.2022 17:59 Відповісти
О да, зелебобики на гуано исходили. А щас - тишина и спокойствие.
показати весь коментар
20.01.2022 18:03 Відповісти
Может потому что тогда это самое военное положение было таки введено?
показати весь коментар
20.01.2022 18:09 Відповісти
и при этом, кроме воя "зубожилых зебилов и ватников" - никаких последствий в Украине не было.
показати весь коментар
20.01.2022 18:53 Відповісти
Вони волали, що військовий стан аби не допустити виборів. А зараз?
показати весь коментар
20.01.2022 18:18 Відповісти
Так зєбло ж гундило що немає підстав для паніки
показати весь коментар
20.01.2022 18:04 Відповісти
То він сам собі сказав.
показати весь коментар
20.01.2022 18:12 Відповісти
"все спокойно, спокойно, без паники... и принесите кто-то сухие портки!"(с)зеленский
показати весь коментар
20.01.2022 18:55 Відповісти
Бежать не собираемся . Дом не бросим . Не для ху@ла и его орды строили . Будем окопы копать . Главное , чтобы "наполеон" в это время в Буковеле не опозорился .
показати весь коментар
20.01.2022 18:10 Відповісти
А жена, дети, родители с тобой должны сидеть в окопе? Как они теперь уедут?
показати весь коментар
21.01.2022 09:06 Відповісти
Ты не знаешь мою жену . Что касается семьи - терминатор . Дети уже взрослые .
показати весь коментар
21.01.2022 18:21 Відповісти
Тобто я так розумію, якщо московська орда захопить ще частину території України. А клоун введе на цій території військовий стан, то виїхати на вільну від орків територію ми вже не можемо? Якщо так, то клоун хай вже тікає до ростова, бо потім йому буде гірше...
Або так, хуʼло обстрілює Україну, клоун обʼявляє військовий стан і після цього вільно переміщатись по Україні буде заборонено, тобто всі під "домашнім арештом", а недопрезидент поїде собі вільно підписувати акт про капітуляцію з хуʼлом.
показати весь коментар
20.01.2022 18:13 Відповісти
Сподіваюсь, хоч військове командування у нас адекватне та не допустить цього.
показати весь коментар
20.01.2022 18:19 Відповісти
Клоун не думає про орду, він думає про Порошенко і це засіб завадити людям їхати у Київ на революцію. Думаю те, що зеленський введе військове положення та віддасть наказ стріляти у власних людей на ураження ні у кого не викликає сумнівув.
показати весь коментар
20.01.2022 18:22 Відповісти
ну, пусть рискнет..
как и те, кто начнет выполнять этот приказ..
Никто им после этого не дозволит просить прощения на коленях и сваливать в рашку..
показати весь коментар
20.01.2022 18:51 Відповісти
Сколько пафоса
показати весь коментар
20.01.2022 18:58 Відповісти
не скыглы, кацап.. твое дело - на коленях и под шконкой "вставать с колен"
показати весь коментар
20.01.2022 19:01 Відповісти
Антимайдан 2.0 та типова підготовка до протестів.

Треба робити висновки із досвіду Білорусі та Казахстану, першочерговою задачею повинно стати усунення та арешт Зеленського і формування нової влади у лічені дні після початку революції, тому що якщо зеленський вислизне, то він без сумніву покличе російські війська для "наведення конституційного ладу" і це буде означати кінець незалежності нашої країни, чого ми допустити після всіх жертв ніяк не можемо, тому допустимі самій крайні та радикальні дії для запобігання цього.
показати весь коментар
20.01.2022 18:19 Відповісти
Хто очолить країну не має ніякого значення, задачі революції будуть зняття загрози загибелі держави та відновлення демократичних інститутів та проукраїнського курсу розвитку. Я підозрюю, що відносно скоро буде сформовано партійне об'єднання всіх проукраїнських сил і його лідери стануть лідерами революції. Тому що загроза втратити державу через зеленського, вища ніж через наступ росії. Багато хто це вже розуміє і це добре.
показати весь коментар
20.01.2022 18:38 Відповісти
зебіли, і не мрійте просунути своє опжз в Україну..
коли почнуть падати бомби - навіть до самого *опоблоківця стане доходить ху із медведчук-зеленский-бойко-мураєв...
показати весь коментар
20.01.2022 18:43 Відповісти
Опоблоковці, це відкриті вороги та колаборанти, до них ніколи не дійде, тому що вони вболівають за ворога, тому у разі початку масштабних бойових дій, опоблоковців треба знищувати системно, будь вони зі зброєю, чи без неї, війна все спише.
показати весь коментар
20.01.2022 22:28 Відповісти
когда зебілам припиче - вони перші побіжать до Пороха..
бо зебіли думати не вміють, у зебілів замість мозоку - дупа, якою відчувають "горячее"..
Осб тут й згадають, що при Порошенко вони верещали - але не боялися наступу рашки..
а при зелохе - їм лячно, бо навіть самий тупий зебіл "*опой чувствует", що зелох оманський в ЗНОВ втече у відпуску, а не воювати.. бо "верхорний головнокомандувач" з зеленського - як з лайна куля..

тому вже зараз саме зеленський очолює антирейтинг в Україні..
показати весь коментар
20.01.2022 18:41 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 19:57 Відповісти
тому що что самое страшное оружие в Украине - это телевидение, которое за считанные годы из украинцев, победивших в Революции достоинства и отстоявших себя как нацию, сделало стадо блеющих овец, ждущих делёжку денег Порошенко.
показати весь коментар
20.01.2022 18:50 Відповісти
А може все таки винуваті ті,кому те телебачення належить?
показати весь коментар
20.01.2022 20:52 Відповісти
Все по норкам сцуки пока зелики не насчитают на выборах презика 99%
показати весь коментар
20.01.2022 18:20 Відповісти
Так що виходить треба просити ***** ********* про допомогу. Своїм кацапам вже допоміг підняв з калєн і Українцям допоможе ???
показати весь коментар
20.01.2022 18:24 Відповісти
Гетто?
показати весь коментар
20.01.2022 19:07 Відповісти
я правильно поняла - у меня над головой будут снаряды летать, но я не имею права выехать из зоны поражения? это таким способом зеленая власть защищает себя от переселенцев?
показати весь коментар
20.01.2022 19:37 Відповісти
Главное, чтобы Зеленская скумбрией нажиралась,
Ваша жизнь её не волнует
показати весь коментар
20.01.2022 22:21 Відповісти
Нет. Скорее наоборот.
Не запрещается выезд на территории, где не введено военное положение.
См. ниже.
показати весь коментар
20.01.2022 22:29 Відповісти
Я глянул ниже, там кое что болтается... или ещё ниже глянуть? Или ты всё же обоснуешь?
показати весь коментар
21.01.2022 09:10 Відповісти
Я не хочу обосновывать то, что у вас ниже болтается
показати весь коментар
21.01.2022 17:52 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 20:28 Відповісти
А ХТО ТАМ ТЕПЕР МАРОДЕР ЩО ПОЇХАВ НА МАЛЬДІВИ ?
показати весь коментар
20.01.2022 20:46 Відповісти
Интересно, мусора будут колонны беженцев пулемётами заворачивать или по каманам сначала пошарят на скумбрию для Зеленской?
показати весь коментар
20.01.2022 22:23 Відповісти
Не запрещается выезд на территории, где не введено военное положение.

"3. Запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено."
Документ есть на сайте КМУ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zaboroni-abo-obmezhennya-na-vibir-miscya-perebuvannya-chi-miscya-prozhivannya-osib-na-teritoriyi-na-yakij-diye-********-stan-i291221-1450
показати весь коментар
20.01.2022 22:27 Відповісти
Какой деб пишет всё одним предложением? Это со слов кого было записано?
показати весь коментар
21.01.2022 09:14 Відповісти
Это цитата из того постановления КМУ, о котором эта новость на Цензоре
показати весь коментар
21.01.2022 17:50 Відповісти
...тю, ещё осталось принять Указ о обязательном выполнении приказа администрациями о сборе граждан /можно перечислять категорию, в т.ч. национальный склад/ в определённом месте /пункт сбора, стадион, иная местность на ландшафтном рельефе/ и с указанием какие предметы дозволены к сбору /личные вещи, драгоценности, прочие миноры.../
показати весь коментар
21.01.2022 04:35 Відповісти
Это что бы население не могло эвакуироваться при угрозе оккупации?
показати весь коментар
21.01.2022 07:59 Відповісти
Не понятно что будут ограничивать, въезд или выезд? Какая цель ограничений? Чтобы не было переселенцев? В какую сторону чтобы не бе бежали? Чего боятся?
показати весь коментар
21.01.2022 08:14 Відповісти
Зелох всього боіться , навіть тіні своєі 😠
показати весь коментар
21.01.2022 08:56 Відповісти
Не розумію , в Украіні що вже ввели воєнний стан ?

Ким і коли ?
показати весь коментар
21.01.2022 08:58 Відповісти
Зебильное сцыкло начинает защищаться от людей?
показати весь коментар
21.01.2022 10:22 Відповісти
 
 