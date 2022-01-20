Військовий комісар затриманий на Хмельниччині під час одержання 1200 дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО
На Хмельниччині правоохоронці затримали під час одержання хабаря одного з районних військових комісарів області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Військовий комісар обіцяв допомогти місцевому жителю позитивно вирішити питання щодо виключення зі списків потенційних призовників та видачі військового квитка без проходження строкової служби в лавах Збройних сил України.
Сьогодні, 20 січня, поліцейські затримали військового відразу після одержання 1200 доларів хабаря.
Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.
Якщо, громадяни готові заплатити, щоб не служити, то це дуже вагомий внесок в обороздатність армії.
А если честно - то ты зеля военным когда последний раз зарплаты и пенсии повышал? А цены и тарифы постоянно растут, ребятам надо семьи как то кормить. Оно с Сейшел конечно не видно, но это тебе главнокомандующий в упрёк, а то ты только ментов всё окучиваешь, а Батькивщину кто защищать будет? Шифер с подоляком
Тут так, не хочешь служить- плати, хочешь служить- тоже плати.