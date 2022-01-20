Керівництво Верховної Ради зриває участь Порошенка у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, - "ЄС"
Керівництво Верховної Ради сфальсифікувало документи щодо участі Петра Порошенка у делегації від України в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО.
Про це повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.
Герасимов зазначив, що Порошенка безпідставно не включили до складу парламентської делегації для переговорів у Брюсселі наступного тижня.
"Сталася відкрита фальсифікація керівництвом Верховної Ради документів щодо участі Петра Порошенка в цих зустрічах з НАТО. Петра Порошенка дуже чекають в Брюсселі. Чому? Тому що вони не розуміють неадекватні дії неадекватної української влади. Коли весь світ за цими розвідданими говорить про високу загрозу повномасштабного вторгнення, Зеленський нам розповідає, що нібито нічого не стається. Це перше", – говорить Герасимов.
"Західний світ хоче почути, а що ж там відбувається, від людини, яка розбирається, яка аналізує інформацію і повністю неї володіє", – наголошує Герасимов.
"Це відкрита фальсифікація, бо без письмової згоди члена делегації, що він не може поїхати, вони не можуть його туди не відправляти. Саме тому зараз ми йдемо до Голови Верховної Ради Стефанчука з тим, щоб з’ясувати, яким чином була зроблена ця фальсифікація, і другий момент, щоб вона була терміново виправлена. Тому що питання не про Порошенка, питання сьогодні йде про долю України. Тому що від того, як ми об’єднаємо зусилля, як ми будемо допомагати країні протистояти агресору, сьогодні залежить доля кожного українця", – наголосив співголова фракції "ЄС".
"Це – парламентський орган нашої взаємодії з Північно-Атлантичним Альянсом. В цьому органі беруть участь усі учасники, усі члени делегації в Парламентській Асамблеї НАТО від України. Від фракції "Європейська Солідарність" в цій парламентській делегації бере участь і є постійним членом цієї делегації Петро Олексійович Порошенко. Тому відповідно з боку Північно-Атлантичного Альянсу на всіх членів делегації було отримано запрошення, повна акредитація на всі зустрічі, які будуть відбуватися в Брюсселі в неділю і потім в понеділок. Сьогодні ми з’ясували, що в розпорядженні заступника голови Верховної Ради України прізвища Петра Олексійовича в цій делегації чомусь немає. Це якесь самовільне вирішення того, що стосується членства в делегації", – говорить голова комітету з питань інтеграції України до "Європейського Союзу" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Ми обурені тим, що ось ця делегація таким чином була сформована, тому будемо зараз з’ясовувати, будемо наполягати на тому, так як передбачено законом і нашою делегацією, яка затверджена рішенням комітету у закордонних справах. Так затверджуються делегації, і всі члени мають поїхати", – підкреслил Климпуш-Цинцадзе.
Як відомо, Петро Порошенко отримав запрошення Парламентської асамблеї НАТО 24 січня взяти участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.
"....бо без письмової згоди члена делегації, що він не може поїхати, вони не можуть його туди не відправляти."
Яки ві "законосліхняні" коли треба!!! Але закон говорить що виключити з делегації можливо тільки за письмою заявою члена делегації, сам факт заборони НЕ Є законим приводом для такого виключення!!!
А те, що апеляційна скарга буде - однозначно. І Порох, і бенедіктова, з двох сторін, пообіцяли...
по словам данилова: "нет никаких поводов для обсуждения на РНБО возможности расейского вторжения"
в ЕС и США собирают СБ, а для зебилов - "не необходимости"
Партія "Європейська Солідарність" зміцнює лідерство і випереджає партію "Слуга народу" на 4%. Такі дані опитування компанії Gradus, яке проведене 19 січня (вибірка - 1000 опитаних), після оголошення відомої ухвали Печерського районного суду.
https://gradus.app/documents/136/PressRelise_20012022_jeBelWm.pdf Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі , за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 14% від усіх опитаних і 22% від тих, хто визначився.
"Європейська Солідарність" лідирує у чотирьох макрорегіонах - на заході за неї готові проголосувати 28%, у Києві - 28%, на півночі - 19%, у центрі - 24%. На сході України "ЄС" підтримують 13% опитаних, на півдні України - 19%.
За партію "Слуга народу" готові голосувати 11% від усіх опитаних або 18% від тих, хто визначився. Партія лідирує у двох макрорегіонах. На сході України за партію "Слуга народу" готові голосувати 17%, на заході - 20%, у Києві - 13%, на півночі - 16%, у центрі України - 22%, на півдні - 20% опитаних.
Інші партії: ОПЗЖ - 6% (10%), "Батьківщина" - 5% (8%), Українська стратегія Гройсмана - 5% (7%), "Наші" - 3% (6%), "Розумна політика" - 3% (5%). Інші партії мають значно нижчі показники.
Опитування провела дослідницька компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
діючих президентів у разі загрози війни залишатися в Україні. Поділяти з народом те, що вони зробили із обороною...
Це на Московії перед топ-клерками падають ниць, і пишуть їм оди.
Тимошенко не забыли включить? Бойко?
Он сейчас вообще в статусе подозреваемого в госизмене! И пока не очистит свое имя в суде, который лично реформировал для нас всех, что ему там делать на этих заседаниях?
Следовательно - страна обречена...
