Керівництво Верховної Ради зриває участь Порошенка у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, - "ЄС"

Керівництво Верховної Ради зриває участь Порошенка у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, -

Керівництво Верховної Ради сфальсифікувало документи щодо участі Петра Порошенка у делегації від України в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО.

Про це повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

Герасимов зазначив, що Порошенка безпідставно не включили до складу парламентської делегації для переговорів у Брюсселі наступного тижня.

"Сталася відкрита фальсифікація керівництвом Верховної Ради документів щодо участі Петра Порошенка в цих зустрічах з НАТО. Петра Порошенка дуже чекають в Брюсселі. Чому? Тому що вони не розуміють неадекватні дії неадекватної української влади. Коли весь світ за цими розвідданими говорить про високу загрозу повномасштабного вторгнення, Зеленський нам розповідає, що нібито нічого не стається. Це перше", – говорить Герасимов.

"Західний світ хоче почути, а що ж там відбувається, від людини, яка розбирається, яка аналізує інформацію і повністю неї володіє", – наголошує Герасимов.

"Це відкрита фальсифікація, бо без письмової згоди члена делегації, що він не може поїхати, вони не можуть його туди не відправляти. Саме тому зараз ми йдемо до Голови Верховної Ради Стефанчука з тим, щоб з’ясувати, яким чином була зроблена ця фальсифікація, і другий момент, щоб вона була терміново виправлена. Тому що питання не про Порошенка, питання сьогодні йде про долю України. Тому що від того, як ми об’єднаємо зусилля, як ми будемо допомагати країні протистояти агресору, сьогодні залежить доля кожного українця", – наголосив співголова фракції "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас немає альтернативи, крім членства в НАТО і продовження реформ, - Порошенко

"Це – парламентський орган нашої взаємодії з Північно-Атлантичним Альянсом. В цьому органі беруть участь усі учасники, усі члени делегації в Парламентській Асамблеї НАТО від України. Від фракції "Європейська Солідарність" в цій парламентській делегації бере участь і є постійним членом цієї делегації Петро Олексійович Порошенко. Тому відповідно з боку Північно-Атлантичного Альянсу на всіх членів делегації було отримано запрошення, повна акредитація на всі зустрічі, які будуть відбуватися в Брюсселі в неділю і потім в понеділок. Сьогодні ми з’ясували, що в розпорядженні заступника голови Верховної Ради України прізвища Петра Олексійовича в цій делегації чомусь немає. Це якесь самовільне вирішення того, що стосується членства в делегації", – говорить голова комітету з питань інтеграції України до "Європейського Союзу" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми обурені тим, що ось ця делегація таким чином була сформована, тому будемо зараз з’ясовувати, будемо наполягати на тому, так як передбачено законом і нашою делегацією, яка затверджена рішенням комітету у закордонних справах. Так затверджуються делегації, і всі члени мають поїхати", – підкреслил Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, Петро Порошенко отримав запрошення Парламентської асамблеї НАТО 24 січня взяти участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

ВР (15171) Порошенко Петро (15222) Герасимов Артур (299) Європейська Солідарність (1106)
